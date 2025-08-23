Свят

Трагедия във ВВС на Украйна: Пилот загина при катастрофа с МиГ-29

Причините и обстоятелствата за катастрофата се изясняват

23 август 2025, 10:08
Трагедия във ВВС на Украйна: Пилот загина при катастрофа с МиГ-29
Източник: БТА

У краински изтребител МиГ-29 се разби на връщане от бойна мисия. Пилотът загина, предаде Укринформ, като се позова на Военновъздушните сили на Украйна.

Те съобщиха в "Телеграм" за смъртта на майор Сергий Бондар, чийто самолет се е разбил при заход за кацане.

Причините и обстоятелствата за катастрофата се изясняват.

Украинският пилот Максим Устименко загина в нощта на 29 юни, когато неговият изтребител Ф-16 получи повреда при отразяване на масирана руска атака с ракети и дронове, припомня Укринформ.

Източник: БТА/Николай Станоев    
