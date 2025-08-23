Любопитно

Меган Маркъл разкри неочакваната гастрономическа неприязън на съпруга си в нов трейлър за шоуто си в Netflix

23 август 2025, 10:33
Х ерцогинята на Съсекс Меган Маркъл разкри неочакваната гастрономическа неприязън на съпруга си принц Хари в нов трейлър за шоуто си в Netflix, съобщава Marie Clair. 

В промоционално видео за втория сезон на собственото си кулинарно шоу „С любов, Меган“, херцогинята на Съсекс, в разговор с готвача Хосе Андрес, обвини съпруга си, че мрази любимата храна на богатите хора: „Знаете ли кой не обича омари? Моят съпруг.“ На което Андрес отговори: „И все пак се омъжи за него?“

Бившият кралски иконом Грант Харолд обясни, че членовете на кралското семейство традиционно избягват морски дарове. „Поради риска от отравяне, мидите рядко се появяват в менюто им“, отбеляза експертът. 

Принц Хари призна, че предпочита прости ястия като пиле на скара. През 2023 г. той каза, че обича традиционна английска закуска, но без боб. 

Омарите се считат за деликатес - средната цена на ястие в британските ресторанти е 50-80 паунда. 

Премиерата на втория сезон на шоуто е насрочена за септември. По-рано беше съобщено, че Netflix е подписал нов договор с Archewell Productions, основана от принц Хари и Меган Маркъл. Според Forbes това се е случило на фона на очакванията на хейтъри, че стрийминг гигантът ще прекрати отношенията си с двойката.

Източник: БГНЕС    
Принц Хари мрази любимата храна на богатите хора, разкри съпругата му

<p>22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек</p>
