Тих, самотен, интелигентен: Стрелецът на Тръмп в очите на съучениците си

С ветът научава повече за Томас Матю Крукс – и TMZ получи допълнителна информация от неговите бивши съученици и дори от учител, който казва, че е бил умен... но особено самотен.

TMZ разговаря с няколко бивши съученици на Крукс от гимназията "Бетел Парк" – които били в неговия випуск – и двамата поискаха имената им да не бъдат разкривани. Те казват, че са го познавали като самотник, но не и склонен към насилие.

Thomas Matthew Crooks Called Solitary, Highly Intelligent Years Before Shooting | Click to read more 👇 https://t.co/48ydiUGoW4

Съучениците му казват, че Крукс е бил мълчалив и сдържан в клас...както и по време на обяд, когато често сядал да яде сам.

Единственото нещо, на което никой от тези бивши съученици не може да си спомни да е бил свидетел, е съобщаваният тормоз, на който Томас очевидно е бил подлаган, докато е бил в училище. Въпреки че се появиха някои видеоклипове, които подкрепят идеята, че е бил нарочен, тези двама съученици казват, че никога не са го виждали.

Също така трябва да се отбележи, че съучениците му не са го виждали много, след като COVID удари през 2020 г. Те получаваха шанс да се върнат в училище през 2021 г., като в този момент те завършваха училище.

Така или иначе и двамата ученици казват, че са били шокирани да чуят, че Крукс се е опитал да убие Доналд Тръмп, тъй като никога не са виждали никакви предупредителни знаци.

Друг интересен човек, който хвърли светлина върху Крукс, е Ксавие Хармън – който бил учител на момчето от 2019 до 2020 г. в Steel Center for Career and Technical Education в Джеферсън Хилс, Пенсилвания... друга институция, която Крукс посещавле като тийнейджър.

Хармън казва на TMZ, че никога не е виждал никакви признаци на агресия или враждебност от своя ученик – и макар да признава, че е бил малко вълк-единак... доколкото му е известно, той не е имал никакви врагове, отбелязвайки че детето е доста талантливо с компютърните технологии.

Той също така казва, че никога не е чувал Томас да говори за политика в клас, нито е чувал нещо за оръжия - въпреки че е ясно, че е имал интерес към това извън училище.

Хармън казва, че никога не е виждал Томас да бъде тормозен и не е имал причина да мисли, че някога ще направи нещо подобно. Поради малката си, слаба фигура, Хармън казва, че на шега го е кръстил "Мускулите".

Като оставим настрана спомените на неговите съученици и учители... факт е, че Крукс наистина се опита да убие Тръмп през изминалия уикенд – стреляйки по него от покрив по време на митинга в Бътлър, Пенсилвания – пропусна, но уби пожарникаря Кори Комператоре , който бил част от тълпата.

Разбира се, някои други съученици са нарисували различна картина на Крукс като арогантен всезнайко и мразещ Тръмп.

Chilling photo of would-be Trump shooter Thomas Matthew Crooks taken by sniper nearly an hour before attempted assassination https://t.co/txJ8UE5TT2 pic.twitter.com/QM1bNBgPUQ