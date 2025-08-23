България

Описват щетите след снощните бури в Северозападна България

Наводнени бяха улици в Лом, Луковит и Плевен и за известно време бяха непроходими заради обилния дъжд

23 август 2025, 09:07
Източник: БТА

Б урята в Северозападна България вчера превърна в реки улиците на няколко града. Очаква се след направени огледи днес да стане ясно какви са щетите.

Наводнени бяха улици в Лом, Луковит и Плевен и за известно време бяха непроходими заради обилния дъжд. Съобщава се за множество паднали дървета и разрушена инфраструктура.

Десетки заведения на открито е трябвало да събират изпочупен инвентар и оборудване разположено на открито в следствие на силния вятър. Мъж е пострадал леко в центъра на Плевен, след като пилон на чадър на заведение е паднал върху него. Частично бедствено положение е обявено в лясковското село Джулюница след бурята в района, обяви кметът на Община Лясковец Васил Христов. Ураганен вятър нанесе сериозни щети и в Монтана.

Източник: БГНЕС    
Кучето ви постоянно киха? Ето възможните причини за това

Кучето ви постоянно киха? Ето възможните причини за това

