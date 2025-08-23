Любопитно

Откриха вода на 2,6 млрд. години – най-старата на планетата

Екипът откри следи, които показват, че във водата някога е съществувал живот

23 август 2025, 09:54
Откриха вода на 2,6 млрд. години – най-старата на планетата
Източник: iStock

П рез 2016 г., дълбоко в канадска мина, геолози се натъкнаха на необикновена находка. На почти 3 километра под повърхността те откриха вода, която е била запечатана в скалите цели 2,64 милиарда години – най-старата известна вода на Земята.

„Когато хората чуят за тази вода, си представят, че става дума за малко количество, заключено в скалата – като капки, уловени между пластовете,“ обяснява проф. Барбара Шерууд Лолар, ръководител на екипа, пред BBC News. „Но всъщност тя буквално бълбука и извира пред вас. Потокът е литри в минута – далеч повече, отколкото някой е очаквал.“

Екипът открива и следи, които показват, че във водата някога е съществувал живот.

„Когато анализирахме сулфатите във водата, открихме своеобразен „отпечатък“, който подсказва биологичен произход. Сигналът, който виждаме, е резултат от дейност на микроорганизми – и най-важното, той е формиран в изключително дълъг времеви мащаб. Такива микроби не биха могли да произведат този знак за една нощ,“ пояснява Шерууд Лолар. „Това е доказателство, че организми са присъствали в тези течности в продължение на геоложки епохи.“

Вместо да използват светлина, микробите оцелявали благодарение на вещества, образувани в резултат на радиация.

„Сулфатът в тази древна вода не е внесен от повърхностни води, просмукали се надолу. Установихме, че той – както и водородът – се образува на място чрез реакция между водата и скалата,“ обяснява д-р Лонг Ли, преподавател в катедрата по науки за Земята и атмосферата към Университета на Алберта. „Това означава, че реакцията възниква естествено и може да продължи, докато има контакт между вода и скала – потенциално в продължение на милиарди години.“

Откритието има значение не само за разбирането на живота в дълбините на Земята, но и за търсенето на живот в други части на Слънчевата система. Въпреки това един от най-често задаваните въпроси онлайн е далеч по-прост: какъв е вкусът на тази „забранена напитка“?

Оказва се, че и на това има отговор. „Ако сте геолог, работещ със скали, вероятно неведнъж сте ги опитвали с език,“ казва Шерууд Лолар пред CNN. Макар и не камък, тя решава да опита водата, като докосва капка с пръст. Очаквала солен вкус, защото колкото по-солена е водата, толкова е по-древна. И, както признава с усмивка, опитът ѝ донесъл радост: течността била „много солена и горчива“ – далеч по-солена от морската вода. Което не е изненадващо, като се има предвид, че е престояла над два милиарда години в недрата на Земята.

Източник: IFL Science    
Последвайте ни
Майката на загиналото дете в Несебър: Очаквам да има наказани, ние вече сме обречени

Майката на загиналото дете в Несебър: Очаквам да има наказани, ние вече сме обречени

От 13° до 31°: Какво време ни очаква днес

От 13° до 31°: Какво време ни очаква днес

Описват щетите след снощните бури в Северозападна България

Описват щетите след снощните бури в Северозападна България

Откриха вода на 2,6 млрд. години – най-старата на планетата

Откриха вода на 2,6 млрд. години – най-старата на планетата

Определят сметките за ток по нов начин

Определят сметките за ток по нов начин

pariteni.bg
Какво означава, ако кучето ни повръща бистра течност

Какво означава, ако кучето ни повръща бистра течност

dogsandcats.bg
<p>22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек</p>
Ексклузивно

22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек

Преди 1 ден
<p>Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане</p>
Ексклузивно

Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане

Преди 1 ден
Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване
Ексклузивно

Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване

Преди 1 ден
Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин
Ексклузивно

Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин

Преди 1 ден

Виц на деня

Жена ми си купи книгата "Как да пестим пари". Сега не пуша, ходя на работа пеша и съм свалил 5 килограма.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Трагедия във ВВС на Украйна: Пилот загина при катастрофа с МиГ-29

Свят Преди 18 минути

Причините и обстоятелствата за катастрофата се изясняват

.

Иран и Европа продължават преговорите за иранската ядрена програма

Свят Преди 2 часа

Иран ще се срещне следващата седмица с Великобритания, Франция и Германия за преговори по ядрената си програма

Кафето може да крие тайната за управление на диабета

Кафето може да крие тайната за управление на диабета

Любопитно Преди 3 часа

Това може да доведе до нови функционални хранителни съставки, насочени към диабет тип 2

Уилям Уолъс

23 август: Животът и смъртта на Уилям Уолъс – смелото сърце на Шотландия

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

ж

Имен ден днес празнуват...

Любопитно Преди 3 часа

На 23 август Българската православна църква почита Свети Луп

Как чрез AI да запазим човешкото

Как чрез AI да запазим човешкото

Технологии Преди 3 часа

От нас зависи дали технологията ще ни обезличи или подобри

Автобус с туристи жестоко катастрофира на връщане от Ниагарския водопад

Автобус с туристи жестоко катастрофира на връщане от Ниагарския водопад

Свят Преди 11 часа

Няколко души загинаха, много са ранени

Протести и полиция в Сърбия

Протести и полиция в Сърбия

Свят Преди 11 часа

Студенти заявиха, че ще разговарят с президента едва след като бъдат обявени избори

Двама мъже се разделиха с мечтата да срещнат любовта в „Диви и красиви“

Двама мъже се разделиха с мечтата да срещнат любовта в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 11 часа

Нови участници ще променят атмосферата сред оформилите се двойки

Гаранция от 6000 лв. за митнически инспектор, обвинен за подкуп

Гаранция от 6000 лв. за митнически инспектор, обвинен за подкуп

България Преди 11 часа

Определението подлежи на жалба и протест пред Великотърновския апелативен съд

Шефът на ЕЦБ показа българските 2 евро

Шефът на ЕЦБ показа българските 2 евро

България Преди 12 часа

Разгледайте за първи път дизайна на българската монета от 2 евро

Бедствено положение в Джулюница след ужасна буря

Бедствено положение в Джулюница след ужасна буря

България Преди 12 часа

Силен вятър, пороен дъжд и градушка удариха селото този следобед

Канада премахва всички мита върху стоки от САЩ

Канада премахва всички мита върху стоки от САЩ

Свят Преди 12 часа

Тръмп похвали решението на Канада

Тръмп за Украйна: Не съм доволен

Тръмп за Украйна: Не съм доволен

Свят Преди 12 часа

Той изрази недоволство от последните руски атаки

Буря завъртя фургон на Дунав мост, движението бе спряно

Буря завъртя фургон на Дунав мост, движението бе спряно

България Преди 14 часа

Паднало дърво, което е счупило предното стъкло на тежкотоварен автомобил

Лавров: Среща на Путин със Зеленски не е планирана

Лавров: Среща на Путин със Зеленски не е планирана

Свят Преди 14 часа

Лавров: Как можем да се срещнем с човек, който се преструва на лидер?

Всичко от днес

От мрежата

Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

dogsandcats.bg

6 причини, поради които котката ви напада и как да спрете това поведение

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Тънката коса също може да изглежда добре (няколко съвета от опит)

Edna.bg

Можете ли да решите успешно най-бързия IQ тест в света?

Edna.bg

ЦСКА плаши ЦСКА 1948 с Кошмара

Gong.bg

Греъм Потър след боя от Челси: Поемам отговорността

Gong.bg

Няма подобрение в състоянието на детето, прегазено от АТВ в „Слънчев бряг”

Nova.bg

Георги Блажев пострада в аквапарк в Несебър

Nova.bg