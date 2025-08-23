Откриха вода на 2,6 млрд. години – най-старата на планетата

П рез 2016 г., дълбоко в канадска мина, геолози се натъкнаха на необикновена находка. На почти 3 километра под повърхността те откриха вода, която е била запечатана в скалите цели 2,64 милиарда години – най-старата известна вода на Земята.

„Когато хората чуят за тази вода, си представят, че става дума за малко количество, заключено в скалата – като капки, уловени между пластовете,“ обяснява проф. Барбара Шерууд Лолар, ръководител на екипа, пред BBC News. „Но всъщност тя буквално бълбука и извира пред вас. Потокът е литри в минута – далеч повече, отколкото някой е очаквал.“

Екипът открива и следи, които показват, че във водата някога е съществувал живот.

„Когато анализирахме сулфатите във водата, открихме своеобразен „отпечатък“, който подсказва биологичен произход. Сигналът, който виждаме, е резултат от дейност на микроорганизми – и най-важното, той е формиран в изключително дълъг времеви мащаб. Такива микроби не биха могли да произведат този знак за една нощ,“ пояснява Шерууд Лолар. „Това е доказателство, че организми са присъствали в тези течности в продължение на геоложки епохи.“

Вместо да използват светлина, микробите оцелявали благодарение на вещества, образувани в резултат на радиация.

„Сулфатът в тази древна вода не е внесен от повърхностни води, просмукали се надолу. Установихме, че той – както и водородът – се образува на място чрез реакция между водата и скалата,“ обяснява д-р Лонг Ли, преподавател в катедрата по науки за Земята и атмосферата към Университета на Алберта. „Това означава, че реакцията възниква естествено и може да продължи, докато има контакт между вода и скала – потенциално в продължение на милиарди години.“

Откритието има значение не само за разбирането на живота в дълбините на Земята, но и за търсенето на живот в други части на Слънчевата система. Въпреки това един от най-често задаваните въпроси онлайн е далеч по-прост: какъв е вкусът на тази „забранена напитка“?

Оказва се, че и на това има отговор. „Ако сте геолог, работещ със скали, вероятно неведнъж сте ги опитвали с език,“ казва Шерууд Лолар пред CNN. Макар и не камък, тя решава да опита водата, като докосва капка с пръст. Очаквала солен вкус, защото колкото по-солена е водата, толкова е по-древна. И, както признава с усмивка, опитът ѝ донесъл радост: течността била „много солена и горчива“ – далеч по-солена от морската вода. Което не е изненадващо, като се има предвид, че е престояла над два милиарда години в недрата на Земята.