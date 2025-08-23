Тръмп подкрепи предаването на материалите по делото за Епстайн на Конгреса

Д оналд Тръмп подкрепя предоставянето на Конгреса от правосъдното министерство на материалите по случая с финансиста Джефри Епстайн, осъден за блудство с непълнолетни и други тежки престъпления от този вид.

Президентът обяви това пред журналисти в Белия дом. „Невинни хора не трябва да бъдат ощетявани, но аз подкрепям пълната откритост по този въпрос. Изобщо не ме интересува“, каза Тръмп, отговаряйки на въпрос за отношението си към началото на прехвърлянето на гореспоменатите документи от правосъдното министерство на Комисията по надзор и отчетност в Камарата на представителите на САЩ.

„Не знам нищо за това. Но казах на всички, на Пам [главния прокурор] и на всички останали - да им дадат [на законодателите] всичко, което могат да им дадат“, добави американският лидер, цитиран от свеновните агенции и местни медии. „В тези материали може да има много хора, които не го заслужават“, добави Тръмп. „Той познаваше всички в Палм Бийч“, подчерта той, говорейки за Епстайн.

Имението на Тръмп „Мар-а-Лаго“ се намира в района на този град в щата Флорида. Тръмп също изрази увереност, че някои подробности относно случая с Епстайн са изфабрикувани от демократите с политически цели.

Гислейн Максуел, асистентка на Епстайн заяви пред служители на правосъдното министерство по време на разпит, че никога не е виждала неподходящо поведение от страна на Доналд Тръмп. „Никога не съм виждала президента в неподходяща обстановка. През цялото време, през което бях около него, президентът никога не се е държал неподходящо с никого. „Той беше джентълмен във всяко отношение“, цитира „Вашингтон пост“ откъси от преписи и аудиозаписи на разпитите на Максуел, публикувани от министерството в петък. Те са проведени през юли. „Президентът Тръмп винаги е бил много сърдечен и мил с мен“, каза Максуел, която в момента излежава присъда.

Както отбелязва изданието, Максуел не е дала уличаващи показания относно известни личности, включително 42-рия президент на САЩ Бил Клинтън. Тя също така увери, че Епстайн не е имал нищо, наподобяващо списък с клиенти. Тя заяви, че не е чувала за опити за изнудване на известни личности, свързани с Епстайн. Тя смята, че Епщайн не е имал връзка с разузнавателните служби.

Освен това Максуел отбеляза, че според нея Епстайн не се е самоубил през 2019 г., а е бил убит, вероятно от някой от затворниците. Изданието подчертава, че Максуел е била преместен в друг затвор с по-малко строги условия на задържане малко след този разпит. Тръмп заяви в началото на август, че не знае нищо за това. Адвокатът на Максуел увери, че тя е отговорила на всички въпроси честно.

Делото Епстайн

Епстайн бе арестуван в щата Ню Йорк на 6 юли 2019 г. Прокурорите заявиха, че имат доказателства, че той е организирал посещения в дома си в Манхатън от 2002 до 2005 г. за десетки непълнолетни момичета, най-малката от които е била на 14 години. Кръгът от приятели и познати на Епстайн включвал голям брой настоящи и пенсионирани служители не само в САЩ, но и в много други страни, включително бивши държавни глави, големи предприемачи и звезди от шоубизнеса. Наказателното преследване на финансиста в САЩ беше прекратено след самоубийството му в затворническа килия на 10 август 2019 г. Сред познатите на Епстайн бяха Бил Клинтън и Тръмп. Поддръжници на американския президент многократно го призоваваха да публикува цялата информация по случая с Епстайн. Тръмп и членове на екипа му обещаха по време на предизборната кампания миналата година да разсекретят документи от разследването на Епстайн и да осигурят максимална прозрачност по този случай.

Както съобщи в. „Уол стрийт джърнъл“ на 23 юли, позовавайки се на служители на администрацията във Вашингтон, главният прокурор на САЩ Пам Бонди е информирала Тръмп през пролетта, че името му се появява в документи, свързани с Епстайн, заедно с имената на „много други видни фигури“. Белият дом нарече публикацията фалшива.