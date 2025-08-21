Включен микрофон улови "лудия" шепот на Тръмп към Макрон

В оенното разузнаване на Украйна удари руски патрулен кораб в Черно море близо до окупирания град Зализни Порт в област Херсон, като уби пет членове на екипажа.

(Във видеото: Украинската отбранителна индустрия: стремеж към независимост и иновации)

Атаката от 20 август е била проведена с ракета, насочвана от лазер, управляван от дрон, твърди разузнаването, цитирано от „Киев индипендънт“.

По-рано украинските военни посочиха, че Украйна вече използва лазерни технологии за поразяване на руски цели.

Зализний Порт, някога популярен курорт на Черно море, беше окупиран от Русия през 2022 г. Намира се на около 60 километра южно от Херсон.

В края на юли украинските специални сили унищожиха руско оръжие и личен състав по време на бойна операция на пясъчната коса Тендра, остров край брега на окупираната област Херсон.