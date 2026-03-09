МАЕ призова за освобождаване на петролни запаси

М АЕ призовава за съвместно освобождаване на аварийни петролни запаси на срещата на Г-7.

Това съобщи японският министър на финансите Сацуки Катаяма, след като министрите от Г-7 проведоха онлайн среща, за да обсъдят въздействието на войната в Близкия изток, в резултат на която цените на петрола скочиха над 119 долара за барел.

Катаяма заяви, че Международната агенция по енергетика (МАЕ) е поискала координирано освобождаване на аварийни петролни резерви по време на срещата.

„МАЕ призова всяка страна да направи координирано освобождаване на петролни резерви“, каза Катаяма.

Френският министър на финансите Ролан Лескюр заяви, че държавите от Г-7 „все още не са стигнали дотам“.

„Все още не сме стигнали дотам. Това, по което се договорихме, е да използваме всички необходими инструменти, ако се наложи, за стабилизиране на пазара, включително възможното освобождаване на необходимите резерви,“ поясни Лескюр.