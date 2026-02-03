Жени плащат десетки хиляди долари за мазнини от починал донор

В търсене на перфектната фигура, жени са готови да платят голяма сума за необичайна процедура - инжекции на мазнини от починал донор, предаде New York Post.

„В началото може да звучи стряскащо“, каза 34-годишната Стейси, финансова специалистка, пред The Post. „Но когато погледнете научно, тъкан от починал донор се използва в медицината от десетилетия.“

Жителката на Манхатън, която помоли фамилията ѝ да бъде запазена в тайна, използва мазнините от починал донор за мини-бразилски лифтинг на дупето (BBL) на стойност 45 000 долара. Тя също така разчита на "заетата" тъкан, за да запълни вдлъбнатините на бедрата си – и да коригира неуспешна липосукция на вътрешната част на лявото си бедро.

„Това е силно регулирано и етично набавено“, добави тя. „Все едно рециклираме.“

Използването на отстранени мазнини от починал донор е нова техника, която AlloClae използва за нехирургичните козметични подобрения, като BBL и уголемяване на гърдите.

Exclusive | Back(side) from the dead! Women chasing the perfect body are pumping ‘ethically sourced’ cadaver fat into boobs and butts: ‘We’re recycling’ https://t.co/LxciMjMxjP pic.twitter.com/Cvz8lwhhQl — New York Post (@nypost) February 2, 2026

Не всеки донор е подходящ - мазнините идват от цялостно даряване на тяло, което в щата Ню Йорк се управлява от Асоциираните медицински училища на Ню Йорк и изисква отделна регистрация без ограничения.

Донорите трябва да са навършили 18 години преди смъртта си, да не са страдали от специфични медицински състояния като преносими болести и да не са претърпявали аутопсия.

Дарън Смит, сертифициран пластичен хирург, който извършва процедурите на Стейси с AlloClae, обясни, че инжекционният продукт „функционира като готова за употреба мастна присадка“.

„Това е огромен актив за пациенти, които са доста слаби, във форма и нямат много собствена мазнина“, каза Смит пред The Post, добавяйки, че инжекцията представлява минимално инвазивна алтернатива на операцията.

„Получавам много заявки за ревизия на липосукция от хора, които са претърпели операцията в други практики“, каза лекарят, президент на Нюйоркското регионално дружество на пластичните хирурзи. „AlloClae е страхотно и за тях, защото последното нещо, което тези пациенти искат, е повече липосукция за събиране на мазнини, за да се коригира област с вдлъбнатини.“

Но продуктът е полезен не само за естествено слаби жени и за такива с неуспешни процедури.

Той е търсен и сред хора, които наскоро са свалили много килограми, използвайки популярни добавки за отслабване като Ozempic и Mounjaro, обясни Смит.

„Много от пациентите, които идват за уголемяване на гърдите и мини BBL с AlloClae, са хора, които са загубили много мастен обем – може би на места, където не са искали да го загубят – от Ozempic и свързани лекарства“, каза специалистът.

AlloClae, от компанията за тъканно инженерство Tiger Aesthetics, е „първата структурна мастна тъкан, предназначена за естетични процедури на тялото, осигуряваща омекотяване, обем и подкрепа“, според уебсайта ѝ.

Стерилизиран и лишен от ДНК на донора, филърът „запазва естествената 3D структура тип пчелна пита на адипоцитите (клетки, които съхраняват енергия като мазнина), за да осигури незабавен обем на мястото на приложение.“

Компанията не уточнява откъде точно идва мазнината, която използват. Представители на Tiger Aesthetics не отговориха веднага на запитванията на The Post относно производството, процеса на скрининг на донори или нарастващата популярност на AlloClae, който излезе на пазара през 2025 г.

Сега всички, от висшия ешелон на Upper East Side до VIP личности от риалити телевизията като звездата от „Secret Lives of Mormon Wives“ Тейлър Франки Пол, се надпреварват да си направят инжекция с тази специализирана мазнина.

Стейси е получила първата си доза от веществото през юни, търсейки помощ за дупка с размер на „акулска захапка“ на бедрото си, причинена от неуспешна липосукция, извършена от друг лекар през септември 2019 г.

Катрина Дафне, омъжена майка на две деца, също е претърпяла нехирургична интервенция с мазнини от починал донор.

Тя наскоро замени своите „едва забележими“ чашки 32A с 32B, като си постави чифт гръдни импланти Motiva и няколко кубически сантиметра AlloClae през ноември.

Произходът на инжекцията е подробност, която Дафне често си напомня да забрави.

„Избрах да не мисля за това“, заяви тя.

„Д-р Анна обясни, че AlloClae ще ми даде най-добри резултати. И беше абсолютно права“, добави Дафне, възхищавайки се от „несравнимото самочувствие“, което е придобила, след като е уголемила бюста си.

Но приливът на самочувствие не е дошъл евтино.

„Все едно имам чанта Birkin на гърдите си“, пошегува се Дафне, сравнявайки цената на своето уголемяване с AlloClae с тази на тези висши модни чанти – с цени, надхвърлящи 35 000 долара.

„Това е подобна инвестиция“, каза тя.

Но Стив каза, че резултатът си струва високата цена.

„Обичаме да наричаме AlloClae „мазнина с предимства“, каза сертифицираният специалист пред The Post. „Различно е от собствената ви телесна мазнина, защото идва с различни структурни компоненти – собствената ви телесна мазнина няма много структура.“

„Така че продуктът е страхотна опция за пациентки за уголемяване на гърдите, които не желаят импланти, но искат някаква структура там.“

След като бъде приложен, AlloClae функционира подобно на естествената телесна мазнина. По този начин, ако пациентът напълнее или отслабнее с течение на времето, резултатите от инжекционния продукт ще се променят. Но, каза лекарят, „Пациентите могат да го правят многократно. Ако ви харесват ефектите, винаги можете да добавите още.“

А времето за възстановяване „е минимално, както при ботокс или филър“, каза Стив, отбелязвайки, че повечето пациенти получават разрешение да възобновят ежедневните си дейности – с изключение на натоварващи упражнения – още същия ден.

„Дори в комбинация с минимално инвазивни техники за уголемяване на гърдите, времето за възстановяване е бързо“, продължи тя.

„При традиционните подмускулни уголемявания на гърдите, хирурзите често препоръчват шест седмици възстановяване, отбелязвайки, че ще отнеме около шест месеца до една година, за да придобият гърдите окончателната си форма“, обясни Стив. „AlloClae разширява възможностите ни да използваме импланти над мускула и да създаваме наистина хубави, естествено изглеждащи резултати.“