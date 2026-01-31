Свят

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Става въпрос за заразени домашни прасета в местността Поща, на около 70 километра от Русе

31 януари 2026, 22:06
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Източник: iStock

О гнище на африканска чума по свинете е установено в румънския окръг Гюргево, но към момента няма опасност за България. Това съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов. По думите му става въпрос за заразени домашни прасета в местността Поща, община Бутуругени, на около 70 километра от Русе. Румънските власти вече са предприели всички необходими мерки за ограничаване на заболяването.

Драганов посочи, че е в постоянен контакт с институциите от двете страни на Дунав и че според експертите риск от навлизане и разпространение на заразата у нас на този етап няма. Той подчерта, че на Дунав мост при Русе–Гюргево се извършва постоянна дезинфекция на всички влизащи в страната леки и товарни автомобили, а личните и индустриалните свиневъдни стопанства са защитени. Заради отдалечеността на огнището от границата не се налага въвеждането на допълнителни ограничителни мерки.

Властите в Гюргево са обявили зони за защита и наблюдение, които обхващат над 30 населени места в окръзите Гюргево и Илфов. 

 

Източник: БГНЕС    
африканска чума по свинете Гюргево Румъния България Русе домашни прасета дезинфекция Дунав мост свиневъдни стопанства зони за защита
Последни новини

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Свят Преди 40 минути

Правителството ще проведе заседание на 1 февруари, посветено на плановете за възстановяване и реакцията на очакваните нови валежи, съобщиха от кабинета на премиера

Зеленски: Киев е готов за преговори със САЩ още следващата седмица

Зеленски: Киев е готов за преговори със САЩ още следващата седмица

Свят Преди 1 час

Вечерното му съботно обръщение подсказва, че вторият кръг от преговори между представители на САЩ, Русия и Украйна, планиран за 1 февруари в Абу Даби, вероятно е бил отложен

Пет жертви на пожар в сауна в Русия

Пет жертви на пожар в сауна в Русия

Свят Преди 2 часа

Пожарът е обхванал площ от 70 квадратни метра

Божанов: Твърде рано е да се говори за сътрудничество с Радев

Божанов: Твърде рано е да се говори за сътрудничество с Радев

България Преди 3 часа

Не знаем с какви хора ще се обгради президентът (2017-2026), каза депутатът от ПП-ДБ

,

Арктически студ и силен вятър: Нова зимна буря връхлетя САЩ

Свят Преди 3 часа

Предходната студена вълна остави стотици хиляди домакинства без ток

Сателитна снимка на търговската компания "Планет Лабс" (Planet Labs PBC) показва нов покрив на една от сградите на завода за обогатяване в Натанз, Иран, 28 януари 2026 г.

АП: Сателитни снимки показват дейност в ирански ядрени обекти

Свят Преди 4 часа

Това може да е знак, че Техеран се опитва да прикрие усилията си да спаси оцелелия материал там

,

Хотел причини замърсяване с мазут на плаж Кабакум

България Преди 5 часа

Инцидентът предизвика спешно заседание на Щаба по изпълнение на областния план при защита от бедствия

,

Катастрофа затвори пътя София - Самоков

България Преди 5 часа

Автомобилите се пренасочват по обходен маршрут

Сериозни финансови затруднения преследват принц Хари

Сериозни финансови затруднения преследват принц Хари

Любопитно Преди 6 часа

Мемоарите на Хари, които трябва да бъдат публикувани през 2023 г., са му спечелили 27 милиона долара, но това не е достатъчно, за да покрие всички разходи

Две експлозии в Иран, има загинали и ранени (ВИДЕО/СНИМКИ)

Две експлозии в Иран, има загинали и ранени (ВИДЕО/СНИМКИ)

Свят Преди 6 часа

Техеран отрича, че военен лидер е бил атакуван

Надал: Имам огромен респект към Джокович, но Алкарас е фаворит във финала

Надал: Имам огромен респект към Джокович, но Алкарас е фаворит във финала

Свят Преди 7 часа

22-кратният шампион от Големия шлем, който се оттегли през 2024, ще бъде на трибуните за мегасблъсъка утре от 10:30 часа наше време

Борисов: България и Гърция са ключов газов фактор на европейската енергийна карта

Борисов: България и Гърция са ключов газов фактор на европейската енергийна карта

България Преди 7 часа

Това заяви Бойко Борисов по време на разговора си с премиера на Гърция Кириакос Мицотакис в рамките на Срещата на върха на ЕНП в Загреб

Аферата „Епстийн": Публикуваните материали не са всички налични документи по делото

Аферата „Епстийн”: Публикуваните материали не са всички налични документи по делото

Свят Преди 7 часа

В документите не се посочват престъпления на Доналд Тръмп

,

Температурата в Москва падна под минус 20 градуса

Свят Преди 7 часа

Снежната покривка е 70 см

Болници в Газа съобщиха за 23 убити при израелски удари днес

Болници в Газа съобщиха за 23 убити при израелски удари днес

Свят Преди 7 часа

Част човек, част звяр: Какво прогони жителите на призрачния град в Аляска?

Част човек, част звяр: Какво прогони жителите на призрачния град в Аляска?

Свят Преди 8 часа

„Казваха ни да не излизаме в мъглив ден. Тогава той се разхожда. Можете да го срещнете и никога не знаете какво би могъл да направи“, каза жител на града

Всичко от днес

