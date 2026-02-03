ПП-ДБ: Предното служебно правителство не трябва да се повтаря

В търсене на служебен премиер: Кой е най-подходящ за поста?

П резидентът Илияна Йотова започна консултациите с парламентарно представените партии за избор на служебен министър-председател.

В 13.30 ч. на "Дондуков" 2 Йотова посрещнa представителите на парламентарната група на ПП-ДБ. За срещата с президента дойдоха съпредседателите на парламентарната група на ПП-ДБ Николай Денков и Надежда Йорданова, зам.-председателят на групата Божидар Божанов, депутатите Асен Василев, Ивайло Мирчев, Атанас Атанасов и Йордан Иванов.

ГЕРБ-СДС предложиха избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер

"Благодаря ви, че се отзовахте на поканата за консултации. Убедена съм, че и вие, както и аз, съзнавате важността на тези дни и седмици за ситуацията в България, за нейното развитие и за това максимално да обединим усилията си за сигурност и стабилност във всяко едно отношение. Трябва да отговорим на очакванията на българските граждани. Те поискаха честни и прозрачни избори, поискаха добра организация на изборите, за да върнем доверието в българските институции и в изборния процес", заяви държавният глава.

Тя спомена и "минималните поправки в Изборния кодекс, които са приети от Правна комисия в парламента".

По думите ѝ една от най-важните теми в разговорите ще бъде какво трябва да се направи, за да се гарантират очакванията на българите по отношение на днидет до изборите и самия ден на вота.

Йотова подчерта важността да има и известна приемственост между правителството в оставка и служебния кабинет.

"Най-малко от гледна точка на това, че тези, които ще поемат този тежък кръст, трябва да знаят какво наследство получават, как да продължат и откъде да тръгнат. Тази дейност и тази отговорност ще продължат до съставянето на редовно правителство", заяви тя.

"Основната задача на бъдещото служебно правителство трябва да бъде гарантирането на честни избори и недопускането на повторение на практиките от предходния служебен кабинет". Това заяви народният представител от „Продължаваме промяната – Демократична България“ и съпредседател на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

По думите му има „доста аргументи“ в подкрепа на необходимостта от силен и независим служебен кабинет, който да създаде условия за честен вот.

Мирчев посочи, че при предишния служебен кабинет не са били проведени честни избори – обстоятелство, което, по думите му, е било констатирано и от Конституционния съд. Мирчев допълни, че този кабинет е обслужвал „корупционния модел Пеевски–Борисов“.

"Не трябва да се повтаря предното служебно правителство".

"На първо място трябва да има вътрешен министър, който да осигури честни избори. На второ място да има правосъден министър, който да предложи нов изпълняващ длъжността главен прокурор. На трето място трябва да бъде направено така, че отпуснатите пари на общините да не служат за купуване на гласове", каза още пред държавния глава Ивайло Мирчев.

И допълни, че трябва и силен министър на правосъдието, който да предложи нов изпълняващ функциите главен прокурор. "Тъй като именно главният прокурор осигури това купувачите на гласове да бъдат защитени преди малко повече от година", припомни той.

"Една от тежките задачи, която има огромен ефект, е изпълняването на критериите за оставащите средства от Плана за възстановяване. Има още 40 закона за гласуване до края на юни", допълни Асен Василев.

Източник: БГНЕС

Асен Василев също от своя страна изтъкна най-важната задача на служебния кабинет - провеждането на честни избори.

"Трябва да погледнем и към другите тежки задачи към служебното правителство. Една от тях, която има огромен ефект и върху финансите, здравеопазването, образованието, както и на регионалната политика и транспорта- това е изпълнението на критериите за оставащите 3 милиарда евро по ПВУ", заяви той.

И припомни, че кабинетът „Желязков“ е предоговорил част от условията, но дори при тях - остават над 40 закона, които трябва да бъдат приети до края на юни: "Имаме работещ парламент, но тези закони все още не са внесени от кабинета „Желязков“. Така че, ако те са готови или на какъвто и да е етап на подготовка да се намират, най-вероятно служебният кабинет ще трябва да свиква извънредни заседания и да се изпълнят необходимите реформи".

По думите на Василев е ясно, че около 700 милиона лева най-вероятно ще бъдат загубени заради отказа от Антикорупционната комисия, която беше окончателно закрита миналата седмица.

Според Божидар Божанов "служебният кабиет трябва да спре кранчето на модела "Борисов-Пеевски", за да не се презареди той през изборите".

"Важно е и във външнополитически аспект България да остане коректен партньор в Европа. Видяхме как в края на редовния кабинет - се подкопава общата европейска позиция, появявайки се на някакви форуми и подписвайки нещо несъгласувано. Важно е външната ни политика да е предивидима, а отношението ни към партньорите от ЕС - да е коректно и партньорско", категоричен бе той.

От своя страна Николай Денков припомни, че самият той е бил поканен за служебен министър през 2017 година.

"Още първата седмица се оказа, че предишният редовен министър беше нарушил доста тежко регламентите, свързани с европейските средства", обясни той.

И подчерта, че трябва новите служебни министри "първо да проверят за това какви мини и какви бомби са заложени в министерствата, защото почти във всяко министерство, ще има такива".

"Моят съвет към служебните министри е максимално бързо да ги извадят на бял свят, защото това е единственият начин да ги обезвредят навреме", посъветва той.

Атанас Атанасов изтъкна, че служебното правителство трябва да има "смелостта да предприеме необходимите кадрови промени в службите, за да осигури честното провеждане на изборите".

"Най-широко разпространената организирана престъпност в България е купуването и продаването на гласове. Трявба да се направи усилие от новия вътрешен министър, който се надявам да е смел човек и да предприеме действия", изрази надежда той.

По-рано днес в президентската институция бяха представители на ГЕРБ-СДС. Те предложиха на президента да изберат нов председател на Народното събрание, за да има още един кандидат за служебен премиер.

"Намирате се в трудна ситуация, нямахте много свобода за изразяване на всичко, което искате да видите - заради промените в Конституцията. Нашата ПГ няма да ви дава съвети какво да правите и какво да избирате. Безпристрастността на Вашия избор е много важна за всички. Ще се въздържим от оценки за възможния служебен премиер. Хипотетично има още една опция пред Вас -дали сред депутатите има възможен кандидат за служебен премиер. Бихме могли да подкрепим нов избор на председател на НС, който конституционно да изпълни ролята на министър-председател, за да се разшири списъка с потенциални лица от "домовата книга", заяви Деница Сачева.

Йотова отговори, че изборът на нов председател на НС е в ръцете на народните представители, благодари за предложението и увери, че ще сподели тази идея с останалите парламентарни групи.

Пред президента има пет избора - подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

След консултациите с партиите ще стане ясно решението на държавния глава за това кой от тях ще получи възможност за съставяне на служебен кабинет.

Консултациите се провеждат след като последният проучвателен мандат за съставяне на редовно правителство беше върнат неизпълнен, което задейства конституционната процедура за назначаване на служебен кабинет. Съгласно промените в Конституцията, президентът вече разполага с ограничен кръг от длъжностни лица, измежду които може да избере служебен министър-председател. Това са подуправител на БНБ, заместник-омбудсман, председател или заместник-председатели на Сметната палата.

След избора на служебен премиер, той ще предложи състав на служебно правителство, което ще трябва да организира предсрочните парламентарни избори и да управлява страната до избирането на редовен кабинет.