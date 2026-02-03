България

ПП-ДБ: Предното служебно правителство не трябва да се повтаря

Президентът Илияна Йотова започна консултациите с парламентарно представените партии за избор на служебен министър-председател

Обновена преди 12 минути / 3 февруари 2026, 13:29
НСИ отчете значителен ръст на редица услуги през януари

НСИ отчете значителен ръст на редица услуги през януари
Внимание, измама! Фалшиви обаждания от името на Revolut

Внимание, измама! Фалшиви обаждания от името на Revolut
България в досиетата

България в досиетата "Епстийн": Модните агенции в София и мистериозната „принцеса“
Тримата убити край

Тримата убити край "Петрохан" – част от въоръжено НПО, действало години без лиценз?
В търсене на служебен премиер: Кой е най-подходящ за поста?

В търсене на служебен премиер: Кой е най-подходящ за поста?
Сняг повали дървета в Пловдив, 11 коли пострадаха

Сняг повали дървета в Пловдив, 11 коли пострадаха
Скандалът с тайните камерите в салони се разраства - близо 100 подадени сигнала

Скандалът с тайните камерите в салони се разраства - близо 100 подадени сигнала
Зимната обстановка в страната затруднява движението, има ли затворени пътища

Зимната обстановка в страната затруднява движението, има ли затворени пътища

П резидентът Илияна Йотова започна консултациите с парламентарно представените партии за избор на служебен министър-председател.

В 13.30 ч. на "Дондуков" 2 Йотова посрещнa представителите на парламентарната група на ПП-ДБ. За срещата с президента дойдоха съпредседателите на парламентарната група на ПП-ДБ Николай Денков и Надежда Йорданова, зам.-председателят на групата Божидар Божанов, депутатите Асен Василев, Ивайло Мирчев, Атанас Атанасов и Йордан Иванов.

ГЕРБ-СДС предложиха избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер

"Благодаря ви, че се отзовахте на поканата за консултации. Убедена съм, че и вие, както и аз, съзнавате важността на тези дни и седмици за ситуацията в България, за нейното развитие и за това максимално да обединим усилията си за сигурност и стабилност във всяко едно отношение. Трябва да отговорим на очакванията на българските граждани. Те поискаха честни и прозрачни избори, поискаха добра организация на изборите, за да върнем доверието в българските институции и в изборния процес", заяви държавният глава. 

Тя спомена и "минималните поправки в Изборния кодекс, които са приети от Правна комисия в парламента".

По думите ѝ една от най-важните теми в разговорите ще бъде какво трябва да се направи, за да се гарантират очакванията на българите по отношение на днидет до изборите и самия ден на вота. 

Йотова подчерта важността да има и известна приемственост между правителството в оставка и служебния кабинет.

"Най-малко от гледна точка на това, че тези, които ще поемат този тежък кръст, трябва да знаят какво наследство получават, как да продължат и откъде да тръгнат. Тази дейност и тази отговорност ще продължат до съставянето на редовно правителство", заяви тя.

"Основната задача на бъдещото служебно правителство трябва да бъде гарантирането на честни избори и недопускането на повторение на практиките от предходния служебен кабинет". Това заяви народният представител от „Продължаваме промяната – Демократична България“ и съпредседател на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

По думите му има „доста аргументи“ в подкрепа на необходимостта от силен и независим служебен кабинет, който да създаде условия за честен вот.

Мирчев посочи, че при предишния служебен кабинет не са били проведени честни избори – обстоятелство, което, по думите му, е било констатирано и от Конституционния съд. Мирчев допълни, че този кабинет е обслужвал „корупционния модел Пеевски–Борисов“.

"Не трябва да се повтаря предното служебно правителство".

"На първо място трябва да има вътрешен министър, който да осигури честни избори. На второ място да има правосъден министър, който да предложи нов изпълняващ длъжността главен прокурор. На трето място трябва да бъде направено така, че отпуснатите пари на общините да не служат за купуване на гласове", каза още пред държавния глава Ивайло Мирчев.

И допълни, че трябва и силен министър на правосъдието, който да предложи нов изпълняващ функциите главен прокурор. "Тъй като именно главният прокурор осигури това купувачите на гласове да бъдат защитени преди малко повече от година", припомни той. 

"Една от тежките задачи, която има огромен ефект, е изпълняването на критериите за оставащите средства от Плана за възстановяване. Има още 40 закона за гласуване до края на юни", допълни Асен Василев.

Източник: БГНЕС

Асен Василев също от своя страна изтъкна най-важната задача на служебния кабинет - провеждането на честни избори. 

"Трябва да погледнем и към другите тежки задачи към служебното правителство. Една от тях, която има огромен ефект и върху финансите, здравеопазването, образованието, както и на регионалната политика и транспорта- това е изпълнението на критериите за оставащите 3 милиарда евро по ПВУ", заяви той. 

И припомни, че кабинетът „Желязков“ е предоговорил част от условията, но дори при тях - остават над 40 закона, които трябва да бъдат приети до края на юни: "Имаме работещ парламент, но тези закони все още не са внесени от кабинета „Желязков“. Така че, ако те са готови или на какъвто и да е етап на подготовка да се намират, най-вероятно служебният кабинет ще трябва да свиква извънредни заседания и да се изпълнят необходимите реформи". 

По думите на Василев е ясно, че около 700 милиона лева най-вероятно ще бъдат загубени заради отказа от Антикорупционната комисия, която беше окончателно закрита миналата седмица. 

Според Божидар Божанов "служебният кабиет трябва да спре кранчето на модела "Борисов-Пеевски", за да не се презареди той през изборите".

"Важно е и във външнополитически аспект България да остане коректен партньор в Европа. Видяхме как в края на редовния кабинет - се подкопава общата европейска  позиция, появявайки се на някакви форуми и подписвайки нещо несъгласувано. Важно е външната ни политика да е предивидима, а  отношението ни към  партньорите от ЕС - да е коректно и партньорско", категоричен бе той. 

От своя страна Николай Денков припомни, че самият той е бил поканен за служебен министър през 2017 година. 

"Още първата седмица се оказа, че предишният редовен министър беше нарушил доста тежко регламентите, свързани с европейските средства", обясни той. 

И подчерта, че трябва новите служебни министри "първо да проверят за това какви мини и какви бомби са заложени в министерствата, защото почти във всяко министерство, ще има такива". 

"Моят съвет към служебните министри е максимално бързо да ги извадят на бял свят, защото това е единственият начин да ги обезвредят навреме", посъветва той.

Атанас Атанасов изтъкна, че служебното правителство трябва да има "смелостта да предприеме необходимите кадрови промени в службите, за да осигури честното провеждане на изборите". 

"Най-широко разпространената организирана престъпност в България е купуването и продаването на гласове. Трявба да се направи усилие от новия вътрешен министър, който се надявам да е смел човек и да предприеме действия", изрази надежда той. 

По-рано днес в президентската институция бяха представители на ГЕРБ-СДС. Те предложиха на президента да изберат нов председател на Народното събрание, за да има още един кандидат за служебен премиер.

"Намирате се в трудна ситуация, нямахте много свобода за изразяване на всичко, което искате да видите - заради промените в Конституцията. Нашата ПГ няма да ви дава съвети какво да правите и какво да избирате. Безпристрастността на Вашия избор е много важна за всички. Ще се въздържим от оценки за възможния служебен премиер. Хипотетично има още една опция пред Вас -дали сред депутатите има възможен кандидат за служебен премиер. Бихме могли да подкрепим нов избор на председател на НС, който конституционно да изпълни ролята на министър-председател, за да се разшири списъка с потенциални лица от "домовата книга", заяви Деница Сачева.

Йотова отговори, че изборът на нов председател на НС е в ръцете на народните представители, благодари за предложението и увери, че ще сподели тази идея с останалите парламентарни групи.

Пред президента има пет избора - подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева. 

След консултациите с партиите ще стане ясно решението на държавния глава за това кой от тях ще получи възможност за съставяне на служебен кабинет.

Консултациите се провеждат след като последният проучвателен мандат за съставяне на редовно правителство беше върнат неизпълнен, което задейства конституционната процедура за назначаване на служебен кабинет. Съгласно промените в Конституцията, президентът вече разполага с ограничен кръг от длъжностни лица, измежду които може да избере служебен министър-председател. Това са подуправител на БНБ, заместник-омбудсман, председател или заместник-председатели на Сметната палата.

След избора на служебен премиер, той ще предложи състав на служебно правителство, което ще трябва да организира предсрочните парламентарни избори и да управлява страната до избирането на редовен кабинет.

Йотова консултации ПП ДБ партии служебен премиер
Последвайте ни
ПП-ДБ: Предното служебно правителство не трябва да се повтаря

ПП-ДБ: Предното служебно правителство не трябва да се повтаря

България в досиетата

България в досиетата "Епстийн": Модните агенции в София и мистериозната „принцеса“

Тримата убити край

Тримата убити край "Петрохан" – част от въоръжено НПО, действало години без лиценз?

Как светът се изправи пред воден банкрут

Как светът се изправи пред воден банкрут

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Официално: Китай забранява популярните ''скрити'' дръжки на вратите

Официално: Китай забранява популярните ''скрити'' дръжки на вратите

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 2 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 2 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 2 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп планира официална визита в Гърция

Тръмп планира официална визита в Гърция

Свят Преди 20 минути

Това заяви американският посланик в Атина Кимбърли Ан Гилфойл

Братът на принцеса Даяна се разведе за трети път

Братът на принцеса Даяна се разведе за трети път

Любопитно Преди 59 минути

Ърл Спенсър сложи край на 13-годишния си брак с Карън Спенсър

Сръбската полиция откри рекордно количество марихуана в склад на фирма, свързана с Вучич

Сръбската полиция откри рекордно количество марихуана в склад на фирма, свързана с Вучич

Свят Преди 1 час

По време на операцията са открити още четири автоматични оръжия, противотанков гранатомет и 13 000 евро в брой

ВАС отмени по-високите цени за паркиране в синята зона на Бургас

ВАС отмени по-високите цени за паркиране в синята зона на Бургас

България Преди 2 часа

Решението е окончателно

Хиляди криптирани съобщения свързват Епстийн с Владимир Путин

Хиляди криптирани съобщения свързват Епстийн с Владимир Путин

Свят Преди 2 часа

Името на Путин е споменато близо 1000 пъти в документи, публикувани в петък, 30 януари, и има почти 10 000 препратки към Москва

Разкриха причината за смъртта на Алекс Прети

Разкриха причината за смъртта на Алекс Прети

Свят Преди 2 часа

В доклада на съдебния лекар също се отбелязва, че Прети е бил „прострелян от служител(и) на правоохранителните органи“. В доклада не са посочени други „значими състояния“, които биха могли да са допринесли за смъртта му

,

Банкови такси в България: Защо продължават да растат и как да ги избегнем?

България Преди 2 часа

Колко ни струва откриване на сметка и теглене на пари

<p>13-годишно момче плува часове в бурно море, за да спаси семейството си</p>

"Свръхчовешки" подвиг: 13-годишно момче плува часове в бурно море, за да спаси семейството си

Свят Преди 2 часа

47-годишната майка на момчето, другият ѝ син, на 12 години, и дъщеря ѝ, на осем години, се държали за падълборд на около 14 км навътре в морето

Над 75% от левовете вече са изтеглени от обращение

Над 75% от левовете вече са изтеглени от обращение

Пари Преди 2 часа

Това съобщи Председателят на Координационният център за еврото Владимир Иванов

Нов живот очаква тези 5 зодии през февруари

Нов живот очаква тези 5 зодии през февруари

Любопитно Преди 2 часа

Краят на зимата носи на пет зодиакални знака това, което те чакат от дълго време

"Не искаме да бъдем американци": Страх и несигурност в Гренландия след изявленията на Тръмп

"Не искаме да бъдем американци": Страх и несигурност в Гренландия след изявленията на Тръмп

Свят Преди 2 часа

Напрежението около бъдещето на острова остава високо

,

Синът на Еди Мърфи и дъщерята на Мартин Лорънс очакват първото си бебе

Любопитно Преди 3 часа

Двамата влюбени се ожениха миналия май

Обраха звезда от "Костюмари" с 225 000 долара

Обраха звезда от "Костюмари" с 225 000 долара

Свят Преди 3 часа

Холивудските звезди могат да бъдат уязвими от високотехнологични обири, дори ако разполагат с обширни системи за домашна сигурност

Надеждата за „две чертички“

Надеждата за „две чертички“

Любопитно Преди 3 часа

Профилактичните прегледи и високата сексуална култура са в основата на доброто гинекологично и репродуктивно здраве

Ейса Гонсалес отпразнува 36-ия си рожден ден с Григор Димитров

Ейса Гонсалес отпразнува 36-ия си рожден ден с Григор Димитров

Любопитно Преди 3 часа

Ейса Гонсалес отбеляза 36-ия си рожден ден с интимно и романтично тържество в компанията на Григор Димитров, белязано от лични жестове, публични послания на обич и емоционални поздравления от семейството ѝ

,

Хари Стайлс оглави класацията на "Билборд" за сингли

Любопитно Преди 3 часа

Хари Стайлс за трети път оглавява чарта за сингли на "Билборд"

Всичко от днес

От мрежата

10 кожни проблема, които собствениците на Питбули не бива да пренебрегват

dogsandcats.bg

Имат ли женските кучета оргазми?

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

„Дяволът носи Прада 2“: какво знаем досега за дългоочакваното продължение

Edna.bg

Александър Сано обядва във вагон-ресторант, правят барбекю с Вергов

Edna.bg

Гласувай за BETANO Играч на 24-я кръг в Англия!

Gong.bg

Защитник на Локомотив Пловдив се подложи на операция, аут е за шест месеца

Gong.bg

ПП-ДБ: Трябват честни избори, предишният служебен кабинет не трябва да се повтаря

Nova.bg

ГЕРБ-СДС предлага избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер

Nova.bg