Профилактичните прегледи и високата сексуална култура са в основата на доброто гинекологично и репродуктивно здраве

3 февруари 2026, 11:11
Надеждата за „две чертички“
Източник: Доктор Здраве с Мария

Г рижата на жената за себе си във всяка възраст задължително включва и редовни профилактични прегледи при гинеколог. За младите добрата информираност и високата сексуална култура и при двата пола е важен фактор за запазване на репродуктивните способности. Това става ясно от разговор с д-р Васил Бранков, специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина в МЦ „Неовитро“, който гостува в новия епизод на подкаст „Доктор Здраве с Мария“.

Лечими инфекции като хламидиалната могат да причинят безплодие, ако не се открият и лекуват навреме!

Нелекуваните инфекции, предавани по полов път, са сред главните причини за стерилитет и при жените, и при мъжете. В голям процент от тези случаи става дума за хламидиална инфекция, чието разпространение у нас остава високо. Липсата на информираност и недостатъчно развитата сексуална култура у младите хора са предпоставки за разпространението, късната диагностика и ненавременното лечение на хламидиалната инфекция. Вниманието по отношение на сексуалните партньори, особено когато са повече, и употребата на предпазни средства са важни условия за предотвратяване на полово-предавани инфекции.

Източник: Доктор Здраве с Мария

Хламидиалната инфекция е бактериална и може да се излекува напълно с антибиотици, но се изисква навременна диагностика и терапия и за двамата партньори. Когато протича със симптоми, при жените те са неспецифични и обичайно се появяват около 20 дни след заразяването – течение, болки ниско в корема, болезнена менструация, затруднения при уриниране и др. При липса на лечение инфекцията с вътреклетъчните микроорганизми може да доведе до тазово-възпалителна болест и запушване на маточните тръби – фактор за безплодие, който често се открива при насочена диагностика по повод на репродуктивни проблеми.

Редовни прегледи и изследвания са необходими и за ограничаване на разпространението на друга полово-предавана инфекция – с човешкия папиломен вирус (HPV). При него са доказани онкогенни щамове – причина за рака на маточната шийка, както и за рак на ларинкса, езика, ануса при двата пола. В нашето съвремие обаче огромното предимство в борбата с HPV е наличието на ваксинопрофилактика, която се препоръчва и за двата пола.

Отлагането на зачеването за по-късна възраст, което е характерно за съвременните развити общества, също изисква стриктно проследяване на гинекологичното и репродуктивното здраве, напомнят гинеколозите. Необходимо е да се следи за количеството и състоянието на яйцеклетките, тъй като след 35-годишна възраст настъпват неблагоприятни промени и качеството им спада.

Освен незаменима роля на редовните профилактични прегледи и беседите с доверения гинеколог при жените, важна роля за гинекологичното и репродуктивното има и здравословният начин на живот. Той включва достатъчна физическа активност, разнообразно и балансирано хранене, добра хидратация, недопускане на вредни навици като пушене, прекомерна употреба на алкохол, захар, мазнини, както и мерки за борба със стреса.

Извън фертилна възраст женското здраве включва мерки и средства за облекчаване на симптомите при менопауза, сред които са топли вълни, нарушения на съня, покачване на теглото, резки промени на настроението и др. Тази тема отдавна не е табу за съвременните жени, а се предлагат и все повече стредства за по-добър комфорт в периода на пременопауза и климактериум – най-често под формата на хранителни добавки, витаминни комплекси и др. Има възможност и за хормонозаместителна терапия, но тя трябва да бъде съобразена с общото състояние и индивидуалните здравни рискове за жената, което означава да се преценява и назначава само от специалист.

Д-р Васил Бранков е АГ-специалист, който извършва прегледи, диагностика и лечение на акушеро-гинекологични заболявания, всички видове изследвания, води женски консултации и проследяване на бременност. От 3 години се занимава по-задълбочено в областта на асистираната репродукция.

Участва в многобройни конгреси и семинари в областта на акушерството и гинекологията, в международни и национални конгреси по асистирана репродукция.

Член е на Български лекарски съюз, Българско дружество по акушерство и гинекология и на Европейската асоциация по асистирана репродукция и човешка ембриология (ESHRE).

