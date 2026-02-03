Банкови такси в България: Защо продължават да растат и как да ги избегнем?

П рез последните години сме свидетели на непрестанно поскъпване на цените на банковите услуги и по-специално на таксите, които се събират за обслужване на банковите сметки. Според БНБ, за първите девет месеца на 2025, приходите от такси и комисиони са 1,7 млрд. лева (нарастване от 11,3% на годишна база), а разходите за такси и комисиони са 393 млн. лева. Нетният доход от такси и комисиони има дял от 21,8 % от нетния оперативен доход на банките у нас, съобщава Pariteni.bg.



Поскъпнаха ли банковите такси, при прехода към еврото, провери прооучване на Асоциация "Активни потребители".



Ако отворите която и да е тарифа на банка в България не може да не ви направи впечатление, колко много и различни такси се събират. Ако отворите втора или трета тарифа, ще започнете да се обърквате. Това е така, най-вече защото тарифите на отделните банки нямат единен формат и са представени по най-различни начини, което прави съпоставянето им почти невъзможно. От търговска гледна точка това може да се определи като идеална ситуация за банките, защото ограничава възможностите на потребителите да упражняват потребителски избор базиран на рационални съображения, а това намалява конкуренцията. Веднъж станал клиент на дадена банка, потребителят няма много възможности да влияе върху нейната политика по определяне на таксите, защото е непрактично да се сменя обслужващата банка при всяко изменение на нейните тарифи. Това създаде възможност през последните 10-15 години за плавно, но постоянно увеличаване на таксите, на което потребителите нямат с какво да се противопоставят.



Какво показват данните?

За целите на проучването решихме да сравним само най-основните такси, които са приложими към банковите услуги. Сведохме ги до следните 7:

Основни банкови такси

1. Поддържане на сметка месечно с дебитна карта

2. Поддържане на сметка месечно без дебитна карта

3. Кредитен превод в друга банка онлайн / на каса

4. Кредитен превод в същата банка онлайн / на каса

5. Теглене в брой на АТМ от същата /от друга банка

6. Теглене в брой на каса

7. Внасяне в брой на каса



В следващите няколко таблици проследяваме поотделно размера на прилаганите такси в три времеви момента, за които разполагаме с данни. Това са:

- Декември 2023

- Юни 2025

- 1 Януари 2026

Съпоставянето на таксите в тези три момента ще ни позволи да проследим доколко изменението на таксите е непосредствено повлияно от приемането на еврото в България.

1. Месечна такса за поддържане на сметка (с дебитна карта)

Източник: Активни потребители

Повечето банки събират такси за обслужване на банковите сметки на месечна база. В следващата таблица сме представили обобщено колко ще ни струва за една година поддържането на банкова сметка (т.е. 12 месечни такси), към която има издадена дебитна карта. Трябва да се отбележи, че много от банките предлагат различни видове сметки (напр. сметка за основни операции, студентска сметка, сметка с превод на работна заплата и др.) и карти към тях и прилагат разнообразни такси и условия, което прави пълното им описание и сравнение много трудно. Все пак сме избрали възможно най-стандартизираните сметки, които се предлагат от всяка банка. По-важното в случая е не да покажем къде е по-скъпо, а да видим кои банки увеличават таксите през последните 2 години.

От данните се вижда, че поскъпване на таксите за две години се наблюдава при няколко банки (най-значимо е при Тексимбанк), а тези които все още не събират месечна такса за поддържане на сметка остават все по-малко. Ако сравним данните за последните 6 месеца ще видим, че повишаване има само при 2 банки, а при една банка (Инвестбанк) дори има леко понижение на таксата.



2. Месечна такса за поддържане на сметка (без дебитна карта)

Месечните такси за поддържане на банкова сметка без дебитна карта като цяло са около два пъти по-високи от тези с дебитна карта. Те са представени в следващата таблица:

Източник: Активни потребители

От данните се вижда, че 11 банки не са променяли таксата в последните 6 месеца, две банки са я увеличили (при Тексим банк драстично), а при една има леко намаление (вероятно закръгляване надолу). Сравнението с края на 2023 обаче, показва че само 5 банки не са повишавали таксата, а останалите са вдигнали размера ѝ.

3. Кредитен превод в друга банка онлайн / на каса

Когато извършваме банков превод принципно трябва да знаем, че ако го правим в банков клон (с платежно нареждане), той се таксува многократно по-скъпо спрямо другите алтернативи (като плащане с карта или банков превод онлайн). От този тип високи такси се възползват най-много банките, обслужващи държавни служби, където хората трябва да внасят такси или глоби по банков път (напр. МВР, ДНСК, съдилища, общини и др.).

Прави впечатление, че този тип такси не са претърпели много големи промени през последните 2 години. Вероятното обяснение е, че те са и без това неприлично високи и последващи увеличения могат да предизвикат обществено недоволство. Тук е важно да се отбележи и че след приемането на еврото междубанковите преводи вече се осъществяват през европейската система SEPA, а не както досега през национален оператор. Подозираме, че разходите на банките за преводи по SEPA са по-ниски, отколкото досегашните и това обяснява липсата на повишение на цените на онлайн преводите. В противен случай, банките щяха да повишат тези такси и шумно да го аргументират с повишените си разходи. Смятаме за уместно БНБ като регулатор, който трябва да пази обществения интерес, да даде разяснения на въпроса от обществена значимост, дали има предпоставки за намаляване на таксите при онлайн преводи.

4. Кредитен превод в същата банка онлайн / на каса

Времето на безплатните банкови преводи отдавна отмина. В наши дни, ако искате да си прехвърлите някаква сума от една сметка в друга от компютъра или мобилното си банково приложение, ще трябва сами да си попълните превода и да си платите за „привилегията да обслужите“ банковия софтуер.

Данните показват, че както измененията в този тип такси са най-малко, така и разликите в размерите между отделните банки са най-малки. Заслужава си още веднъж да отбележим, че касовите операции са скъпи и препоръчваме да се избягват.

Източник: Активни потребители

5. Теглене в брой на АТМ от същата /от друга банка



Това е таксата, на която потребителите обръщат най-голямо внимание и според начина им на поведение може да има най-съществен дял в общите разходи за банкови операции. Потребителите, които имат навик начесто да теглят малки суми от различни банкомати, могат да бъдат неприятно изненадани от общата сума, която може да им бъде удържана за месец. Ние не препоръчваме подобно поведение и съветваме потребителите да теглят максимално високи суми, колкото е възможно по-рядко.

В следващата таблица сме показали, колко би ни струвало еднократно изтегляне на 200 и 500 евро от собствен и чужд банкомат за всяка от банките, съобразно действащите тарифи към трите периода на проучването.

По отношение на изменението на таксите отново се наблюдават малки промени през последните 6 месеца и по изразени спрямо размерите преди 2 години. С други думи, повечето повишения на таксите са извършени преди юни 2025г.

Най-важният извод от данните е, че трябва да въздържаме да ползваме банкомат на друга банка, защото това може да ни коства до 3 пъти по-висока такса. Разбира се, ако държим на удобството да ползваме точно банкомата пред близкия супермаркет, ще трябва да сме готови да бъдем таксувани повече. Ако имате дебитна карта в банка с малко собствени банкомати може да се налага по-често да ползваме банкомати на чужди банки и да плащаме излишни такси, затова е полезно да знаете с колко банкомати разполагат различните банки.

Полезно

Колко собствени банкомати имат отделните банки?

Обединена българска банка>900

УниКредит Булбанк>700

Банка ДСК>700

Първа инвестиционна банка>500

Централна кооперативна банка>500

Юробанк България (Пощенска банка)>500

Интернешънъл Асет Банк>100

Инвестбанк>90

Общинска банка>80

Търговска банка Д>60

Българо-американска кредитна банка>20

Токуда Банк>10

Също така, трябва да се отбележи, че при теглене на по-малки суми размерът на таксата не нараства правопропорционално спрямо размера на изтеглената сума, защото повечето банки прилагат минимална такса. Например, ако изтеглите 20 евро в повечето случаи ще платите минималната такса, колкото ще платите и ако изтеглите 200 евро. Това означава, че ако изтеглите 10 пъти по 20 евро, ще платите 10 пъти повече такси.



6. Теглене в брой на каса

Тегленето на суми на каса в банков салон по принцип е по-скъпо от тегленето от банкомат и трябва да се използва само в краен случай.

Данните показват, че само 6 банки не са повишавали тази такса за две години. За последните 6 месеца само една банка е направила увеличение, но само какво – Търговска банка Д е увеличила таксата за теглене на каса 10!!! пъти.