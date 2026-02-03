Свят

Хиляди криптирани съобщения свързват Епстийн с Владимир Путин

Името на Путин е споменато близо 1000 пъти в документи, публикувани в петък, 30 януари, и има почти 10 000 препратки към Москва

3 февруари 2026, 12:32
Х иляди криптирани съобщения, свързващи Джефри Епстийн с Владимир Путин, бяха открити в последните разсекретени файлове, свързани с финансиста-педофил – пораждайки нова теория за това за кого всъщност е работил, предаде New York Post.

Имейли, показващи как неназовани източници обсъждат срещи между Епстийн и руския президент, повдигат въпроси дали опозорената фигура от Уолстрийт може да е трафикирала момичета от Русия в държавно подкрепена схема за създаване на „най-големия меден капан“ в света, целящ да оплете богатите и влиятелните.

Името на Путин е споменато близо 1000 пъти в документи, публикувани в петък, 30 януари, и има почти 10 000 препратки към Москва.

Нови шокиращи подробности около досиетата "Епстийн": Разкриват връзки и с България

Хора, близки до руския тиранин, твърдят, че той е поддържал връзките си с Епстийн дори след осъждането на финансиста през 2008 г. за трафикиране на дете.

Други новоразсекретени документи посочват предполагаемото силно влияние на Епстийн в Русия, като финансистът изпраща имейл през ноември 2010 г., питайки неназован получател дали има нужда от руска виза.

В друг имейл, датиран от 11 септември 2011 г., анонимен подател обсъжда планове за „среща с Путин“ при следващото пътуване на Епстийн до Русия.

„Разговарях с Игор. Той каза, че последния път, когато сте били в Палм Бийч, сте му казали, че имате среща с Путин на 16 септември и че той може да си резервира билет за Русия, за да пристигне няколко дни преди вас“, се чете в новоразсекретения имейл.

През май 2013 г. Епстийн пише, че иска да помогне на Путин и Русия да „преоткрият финансовата система“, в имейл до генералния секретар на Съвета на Европа Торбьорн Ягланд.

Топ 9 най-шокиращи разкрития от документите за Епстийн

Същия месец, в имейл до бившия израелски премиер Ехуд Барак, Епстийн твърди, че Путин се е опитал да уреди среща с него, която той е отказал.

„Путин поиска да се срещна с него в Санкт Петербург по същото време като неговата икономическа конференция. Казах му „не“. Ако иска да се срещне, ще трябва да отдели достатъчно време и уединение, да видим какво ще стане“, пише Епстийн.

Последващ имейл от 2014 г. предполага още една предстояща среща между Путин и Епстийн.

„Здравейте, Джефри, не успях да убедя [съоснователя на LinkedIn] Рийд Хофман да промени графика си, за да отиде да се срещне с Путин с вас“, гласи имейлът от японския предприемач Джой Ито.

По-нататъшен имейл предполага, че планираната среща между Путин и Епстийн през 2014 г. е била отменена след катастрофата с MH17, когато руски сили свалиха пътнически самолет над Украйна, убивайки 298 души.

Опитва ли се Тръмп да прикрие истината по случая Епстийн

През май 2014 г. – след Революцията на Майдана в Украйна и руското превземане на Крим – Епстийн заяви, че новото движение „трябва да предостави много възможности“, в имейл, за който се смята, че принадлежи на френската банкерка Ариан де Ротшилд.

През 2018 г. Епстийн изпрати имейл до тогавашния началник на кабинета на президента Тръмп в Белия дом, Стив Банън, относно предстояща среща между руския външен министър Сергей Лавров и Ягланд.

Малко след това Епстийн написа, че Лавров може да „получи представа как да говори с мен“, в имейл до Ягланд.

В същата кореспонденция той се похвали, че е помогнал на бившия руски посланик в ООН, Виталий Чуркин, да „разбере“ Тръмп.

„Чуркин беше страхотен. Той разбра Тръмп след нашите разговори. Не е сложно. Той трябва да се види, за да получи нещо, толкова е просто“, каза Епстийн за Чуркин, който беше починал предишната година, през 2017 г.

Епстийн е бил в тесен контакт с бивш лидер на младежкия клуб на Путин, Маша Дрокова, според източници от ФБР.

Базираната в Силициевата долина компания на Дрокова, Day One Ventures, е обвинена от разузнавателни служби, че е създадена за кражба на американски технологии.

Американски служители по сигурността заявиха, че Епстийн е имал дългогодишни връзки с руската организирана престъпност и може да е бил изнудван от мафиотски босове.

Връзките му с Русия са били наблюдавани от американската сигурност години наред, докато във Великобритания приятелството на Епстийн с тогавашния принц Андрю е предизвикало тревога, съобщиха разузнавателни източници пред Mail on Sunday.

Един източник посочи огромния брой изключително влиятелни хора – включително принц Андрю, Бил Клинтън и Бил Гейтс – които всички са били поставени в компрометиращи ситуации от Епстийн.

„Това е най-голямата операция за меден капан в света“, каза източникът пред Mail on Sunday.

Всички лица, посочени във файловете на Епстийн, отричат неправомерни действия или познаване на сексуалните злоупотреби на Епстийн по време на тяхното запознанство.

Епстийн почина през август 2019 г. в килията си в Метрополитън Корекшънъл Сентър в Манхатън; смъртта му беше обявена за самоубийство чрез обесване.

„Мейл он Сънди“ твърди, че Епстийн може да е бил въведен в шпионажа чрез покойния опозорен медиен магнат Робърт Максуел, баща на приятелката му Гислейн.

Максуел, бивш британски политик и собственик на вестници, според съобщения е работил като съветски агент през 70-те години и също така е помагал на израелската разузнавателна агенция Мосад да екстрадира евреи от Съветския съюз в Израел.

Той е заподозрян, че е прал пари от Русия на Запад с помощта на Епстийн в замяна, съобщиха източниците.

Смъртта на Максуел през 1991 г. – когато тялото му е открито да плува в Атлантическия океан, след като изчезва от яхтата си „Лейди Гислейн“ – отдавна е обект на конспиративни теории.

 

Източник: New York Post    
