Обраха звезда от "Костюмари" с 225 000 долара

Д вама крадци влязоха с взлом в дома на актрисата от „Костюмари“ Джина Торес и задигнаха бижута и пари на стойност 225 000 долара, съобщи полицията в понеделник, 2 януари, предаде New York Post.

Полицията в Лос Анджелис е получила сигнал за обир в 19:10 ч. в петък и при пристигането си установила, че домът на Торес е бил разбит, съобщиха полицаи пред The Post.

Служители на реда са извършили оглед на жилището и са съставили протокол за обир, но не са успели да открият двамата обирджии, които са избягали от местопроизшествието с бял седан, съобщи полицията.

Торес, която играеше адвокатката Джесика Пиърсън в „Костюмари“, не е била вкъщи по време на обира.

Съсед е забелязал двама мъже да излизат от дома на актрисата с чанти, съобщи полицията пред NBC 4. Съседът е казал, че са натоварили чантите в кола, се посочва в доклада.

Към понеделник вечерта крадците все още са били на свобода.

Актрисата от „Костюмари“ става известна с ролите си в научнофантастичния телевизионен сериал „Firefly“ и пълнометражния филм „Serenity“ в началото на 2000-те. 56-годишната актриса наскоро участва и в сериала „9-1-1: Самотна звезда“ на Fox.

Холивудските звезди могат да бъдат уязвими от високотехнологични обири, дори ако разполагат с обширни системи за домашна сигурност, съобщи The Post миналата година. Крадците могат да използват джаджи, като заглушители на сигнал, които се продават за няколко хиляди долара, за да заобиколят камерите или алармените системи, каза експерт пред The Post.

Представител на Торес не отговори на запитване за коментар.