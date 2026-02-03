"Свръхчовешки" подвиг: 13-годишно момче плува часове в бурно море, за да спаси семейството си

13-годишно момче беше похвалено за героизма си, след като преплува 4 километра в бурни води, за да спаси майка си, брат си и сестра си, които били отнесени в открито море край бреговете на Австралия, предаде ВВС.

Семейството било на падълборд и каяк в залива Географ, в южната част на Западна Австралия, в петък, 30 януари, когато силни ветрове отклонили надуваемите им плавателни средства от курса, съобщи полицията.

Тийнейджърът започнал да гребе обратно към брега, за да вдигне тревога, но каякът му се напълнил с вода – затова той преплувал оставащите 4 км.

„Смелостта, силата и куражът, проявени от това семейство, бяха изключителни, особено от младия мъж, който преплува 4 км, за да вдигне тревога“, заявиха от Доброволческата морска спасителна група „Натуралист“.

Командирът на организацията, Пол Брезланд, описа усилията на тийнейджъра като „свръхчовешки“.

The 13 year old who tried to think “the happiest thoughts” as he swam 4 kilometres through rough seas to save his mum and two siblings. A great Australian hero.. and yarn. https://t.co/Qu0Bk0Hz38 — Hugh Riminton (@hughriminton) February 3, 2026

„Той плувал, според собствените му думи, първите два часа със спасителна жилетка“, каза той пред ABC News. „Смелият младеж си помислил, че няма да успее със спасителна жилетка, затова я изоставил и плувал следващите два часа без спасителна жилетка.“

Момчето успяло да вдигне тревога до 18:00 ч. местно време (10:00 ч. по Гринуич) в петък вечерта, което предизвикало мащабна издирвателна операция за изчезналите роднини от плажа Куиндалуп, близо до Бъсълтън, се казва в изявление на полицията на Западна Австралия от понеделник.

47-годишната майка на момчето, другият ѝ син, на 12 години, и дъщеря ѝ, на осем години, са били открити около 20:30 ч. от спасителен хеликоптер, докато се държали за падълборд на около 14 км навътре в морето.

„Кораб на доброволческата морска спасителна служба е бил насочен към тяхното местоположение и тримата са били успешно спасени и върнати на брега“, заявиха от полицията.

Инспектор Джеймс Брадли заяви, че инцидентът е важно напомняне колко бързо могат да се променят океанските условия.

Police have praised a teenager who abandoned his sinking kayak to swim two nautical miles through treacherous waters, ultimately saving three lives. Here's more: https://t.co/IQCqgfg1Kf pic.twitter.com/WvwzAeYpYS — The Australian (@australian) February 2, 2026

„За щастие, и тримата са носели спасителни жилетки, което е допринесло за тяхното оцеляване“, каза той пред местните медии.

„Действията на 13-годишното момче не могат да бъдат оценени достатъчно високо – неговата решителност и смелост в крайна сметка спасиха живота на майка му и брат му и сестра му.“

13-year-old boy hailed as hero for swimming to shore to save family swept out to sea https://t.co/IOetdmSXJw pic.twitter.com/jsdy8TzyiZ — The Independent (@Independent) February 3, 2026

Семейството е било прегледано от парамедици, преди да бъде откарано в близка болница, съобщи полицията.

Семейството по-късно било изписано и посетило екипа на морските спасители, за да изрази своята благодарност, съобщи ABC.