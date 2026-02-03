Свят

"Свръхчовешки" подвиг: 13-годишно момче плува часове в бурно море, за да спаси семейството си

47-годишната майка на момчето, другият ѝ син, на 12 години, и дъщеря ѝ, на осем години, се държали за падълборд на около 14 км навътре в морето

3 февруари 2026, 11:58
"Свръхчовешки" подвиг: 13-годишно момче плува часове в бурно море, за да спаси семейството си
Източник: iStock

13-годишно момче беше похвалено за героизма си, след като преплува  4 километра в бурни води, за да спаси майка си, брат си и сестра си, които били отнесени в открито море край бреговете на Австралия, предаде ВВС

Семейството било на падълборд и каяк в залива Географ, в южната част на Западна Австралия, в петък, 30 януари, когато силни ветрове отклонили надуваемите им плавателни средства от курса, съобщи полицията.

Тийнейджърът започнал да гребе обратно към брега, за да вдигне тревога, но каякът му се напълнил с вода – затова той преплувал оставащите 4 км.

„Смелостта, силата и куражът, проявени от това семейство, бяха изключителни, особено от младия мъж, който преплува 4 км, за да вдигне тревога“, заявиха от Доброволческата морска спасителна група „Натуралист“.

Командирът на организацията, Пол Брезланд, описа усилията на тийнейджъра като „свръхчовешки“.

„Той плувал, според собствените му думи, първите два часа със спасителна жилетка“, каза той пред ABC News. „Смелият младеж си помислил, че няма да успее със спасителна жилетка, затова я изоставил и плувал следващите два часа без спасителна жилетка.“

Момчето успяло да вдигне тревога до 18:00 ч. местно време (10:00 ч. по Гринуич) в петък вечерта, което предизвикало мащабна издирвателна операция за изчезналите роднини от плажа Куиндалуп, близо до Бъсълтън, се казва в изявление на полицията на Западна Австралия от понеделник.

47-годишната майка на момчето, другият ѝ син, на 12 години, и дъщеря ѝ, на осем години, са били открити около 20:30 ч. от спасителен хеликоптер, докато се държали за падълборд на около 14 км навътре в морето.

„Кораб на доброволческата морска спасителна служба е бил насочен към тяхното местоположение и тримата са били успешно спасени и върнати на брега“, заявиха от полицията.

Инспектор Джеймс Брадли заяви, че инцидентът е важно напомняне колко бързо могат да се променят океанските условия.

„За щастие, и тримата са носели спасителни жилетки, което е допринесло за тяхното оцеляване“, каза той пред местните медии.

„Действията на 13-годишното момче не могат да бъдат оценени достатъчно високо – неговата решителност и смелост в крайна сметка спасиха живота на майка му и брат му и сестра му.“

Семейството е било прегледано от парамедици, преди да бъде откарано в близка болница, съобщи полицията.

Семейството по-късно било изписано и посетило екипа на морските спасители, за да изрази своята благодарност, съобщи ABC.

 

Източник: ВВС    
Геройско спасяване 13 годишен герой Австралия Морски инцидент Семейство в беда Дълго плуване Смелост Оцеляване Спасителна операция Бурни води
Последвайте ни

По темата

Тримата убити край

Тримата убити край "Петрохан" – част от въоръжено НПО, действало години без лиценз?

България в досиетата

България в досиетата "Епстийн": Модните агенции в София и мистериозната „принцеса“

Руската телевизия заплаши Илон Мъск с ядрен удар

Руската телевизия заплаши Илон Мъск с ядрен удар

"Свръхчовешки" подвиг: 13-годишно момче плува часове в бурно море, за да спаси семейството си

Пациенти губят проценти след обжалване на ТЕЛК

Пациенти губят проценти след обжалване на ТЕЛК

pariteni.bg
Официално: Китай забранява популярните ''скрити'' дръжки на вратите

Официално: Китай забранява популярните ''скрити'' дръжки на вратите

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 2 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 2 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 2 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сръбската полиция откри рекордно количество марихуана в склад на фирма, свързана с Вучич

Сръбската полиция откри рекордно количество марихуана в склад на фирма, свързана с Вучич

Свят Преди 17 минути

По време на операцията са открити още четири автоматични оръжия, противотанков гранатомет и 13 000 евро в брой

ВАС отмени по-високите цени за паркиране в синята зона на Бургас

ВАС отмени по-високите цени за паркиране в синята зона на Бургас

България Преди 32 минути

Решението е окончателно

Над 75% от левовете вече са изтеглени от обращение

Над 75% от левовете вече са изтеглени от обращение

Пари Преди 1 час

Това съобщи Председателят на Координационният център за еврото Владимир Иванов

Нов живот очаква тези 5 зодии през февруари

Нов живот очаква тези 5 зодии през февруари

Любопитно Преди 1 час

Краят на зимата носи на пет зодиакални знака това, което те чакат от дълго време

"Не искаме да бъдем американци": Страх и несигурност в Гренландия след изявленията на Тръмп

"Не искаме да бъдем американци": Страх и несигурност в Гренландия след изявленията на Тръмп

Свят Преди 1 час

Напрежението около бъдещето на острова остава високо

,

Синът на Еди Мърфи и дъщерята на Мартин Лорънс очакват първото си бебе

Любопитно Преди 1 час

Двамата влюбени се ожениха миналия май

Обраха звезда от "Костюмари" с 225 000 долара

Обраха звезда от "Костюмари" с 225 000 долара

Свят Преди 1 час

Холивудските звезди могат да бъдат уязвими от високотехнологични обири, дори ако разполагат с обширни системи за домашна сигурност

Надеждата за „две чертички“

Надеждата за „две чертички“

Любопитно Преди 1 час

Профилактичните прегледи и високата сексуална култура са в основата на доброто гинекологично и репродуктивно здраве

Ейса Гонсалес отпразнува 36-ия си рожден ден с Григор Димитров

Ейса Гонсалес отпразнува 36-ия си рожден ден с Григор Димитров

Любопитно Преди 2 часа

Ейса Гонсалес отбеляза 36-ия си рожден ден с интимно и романтично тържество в компанията на Григор Димитров, белязано от лични жестове, публични послания на обич и емоционални поздравления от семейството ѝ

,

Хари Стайлс оглави класацията на "Билборд" за сингли

Любопитно Преди 2 часа

Хари Стайлс за трети път оглавява чарта за сингли на "Билборд"

<p>Социалната мрежа, в която не може да участвате</p>

Най-горещата социална мрежа, в която не може да участвате независимо колко сте популярни

Технологии Преди 2 часа

Изкуственият интелект все по-успешно имитира човека в много дейности. Включително в това да седи в социалните мрежи и да коментира различни теми. Вече дори си има собствена платформа, която е само за ботове и в нея реални хора не се допускат

Доналд Тръмп

Тръмп поиска републиканците да „национализират“ изборите

Свят Преди 2 часа

Предложението, което противоречи на делегирането от Конституцията на администрирането на изборите на щатските правителства, идва по-малко от седмица след като ФБР извърши обиск в изборна служба извън Атланта, изземвайки бюлетини и други изборни документи от изборите през 2020 г.

Как Кейт Мидълтън превърна спорта и готвенето в част от кралския си образ

Как Кейт Мидълтън превърна спорта и готвенето в част от кралския си образ

Любопитно Преди 2 часа

Кейт Мидълтън затвърждава образа си на „спортната принцеса на подправките“, съчетавайки активен спортен дух, любов към природата и неочаквани кулинарни таланти, които я правят близка и автентична за обществото

Магнитни бури в началото на февруари: Кой е най-уязвим и как да се справим?

Магнитни бури в началото на февруари: Кой е най-уязвим и как да се справим?

Любопитно Преди 2 часа

Началото на февруари ще донесе нестабилна геомагнитна обстановка

<p>Илон Мъск слива xAI със SpaceX за &quot;извънземни&quot; иновации</p>

Илон Мъск слива xAI със SpaceX за иновации в AI и Космоса

Свят Преди 2 часа

Според експерти, SpaceX се подготвя да стане публична тази година

Кола блъсна и уби мъж край Кресна

Кола блъсна и уби мъж край Кресна

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал в близост до бензиностанция

Всичко от днес

От мрежата

11 причини защо кучетата реагират силно на определени звуци

dogsandcats.bg

Дехидратация при котки

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Александър Сано обядва във вагон-ресторант, правят барбекю с Вергов

Edna.bg

Бебе по комедийна линия: децата на Еди Мърфи и Мартин Лорънс стават родители

Edna.bg

Ключова раздяла в ЦСКА 1948, синът на Хубчев отива в Бундеслигата

Gong.bg

Патрик Догру над всички в BETANO Играч на кръга в Англия

Gong.bg

ГЕРБ-СДС предлага избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер

Nova.bg

Кои са тримата мъже, мистериозно загинали край хижа "Петрохан"

Nova.bg