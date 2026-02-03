Изчезна майката на ТВ водеща: „Вярваме, че тя е била отвлечена"

Н анси Гътри, 84-годишната майка на известната водеща на американското предаване „Today“ Савана Гътри, е изчезнала от дома си в Аризона, като полицията третира случая като възможно отвличане. Шериф Крис Нанос от окръг Пима заяви пред CBS News, че според властите Нанси е била отведена насила от дома си.

Сигнал за изчезването на възрастната жена е подаден в неделя по обяд, 1 февруари, след като тя е била видяна за последно вечерта на 31 януари около 21:30 – 21:45 ч. местно време в резиденцията си в района на Каталинските предпланини, близо до Ийст Скайлайн Драйв и Норт Кембъл Авеню .Сестрата на Савана Гътри, Ани Гътри, е била последната, която е видяла майка им, докато са вечеряли заедно, и според съобщения е казала на полицията, че не е забелязала „никакви червени знаци“ тогава.

Признаци за престъпление и спешно издирване

Шериф Нанос потвърди, че на мястото на произшествието са открити „обезпокоителни обстоятелства“, които карат полицията да разглежда случая като „местопрестъпление“, а не просто „мисия за издирване“. „Вярваме, че тя е била отвлечена, да“, каза Нанос. Той подчерта, че Нанси е „със здрав разум“ и „много интелигентна“, така че изчезването ѝ не е свързано с деменция.

"Вярвам, че е била отвлечена, да", каза Нанос. „Тя не си е тръгнала оттам. Тя не е отишла доброволно."

Изчезна майката на известна водеща в САЩ, подозират убийство

Нанос призова обществеността за спешна помощ, като заяви: „Времето е много критично“, предвид „физическите неразположения“ на Нанси, които ограничават способността ѝ да се движи. Тя също така се нуждае от ежедневни медикаменти.

Полицията на окръг Пима е започнала мащабно издирване, включващо кучета и въздушни екипи. Разследващите убийства също са включени в случая, като възможността за престъпно деяние не е изключена. Според информация, разпространена от TMZ, полицията проверява регистрирани сексуални престъпници в района, но е отказала да потвърди дали е открита кръв в дома на Гътри.

Призив за помощ

Савана Гътри отсъстваше от предаването си „Today“ на 2 февруари, когато нейните колеги прочетоха изявление от нейно име: „Искам да благодаря на всички за мислите, молитвите и посланията на подкрепа. В момента фокусът ни остава върху безопасното завръщане на нашата скъпа майка.“

Нанси Гътри е описана като висока 165 см, тежаща 68 килограма, с кафява коса и сини очи. Шериф Нанос призова всеки, който смята, че я е видял, да направи снимка или видеозапис и незабавно да се свърже с властите на телефон 520-351-4900.

Нанси Гътри е родила Савана в Мелбърн, Австралия, но я е отгледала в Тусон, Аризона. Тя е насърчила дъщеря си да се занимава с журналистика. Съпругът ѝ Чарлз е починал от внезапен инфаркт, когато Савана е била тийнейджърка. Нанси има общо три деца – Савана, Ани и Камрън – и след смъртта на съпруга си е започнала работа в Университета на Аризона, за да може дъщерите ѝ да учат безплатно.