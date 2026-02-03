Любопитно

Синът на Еди Мърфи и дъщерята на Мартин Лорънс очакват първото си бебе

Двамата влюбени се ожениха миналия май

3 февруари 2026, 11:39
Синът на Еди Мърфи и дъщерята на Мартин Лорънс очакват първото си бебе
Източник: Getty Images

С инът на Еди Мърфи, Ерик Мърфи, и дъщерята на Мартин Лорънс, Жасмин, ще стават родители!

Двойката, която се ожени миналия май, сподели в Instagram в понеделник, 2 февруари, че очакват първото си бебе заедно. На черно-бяла снимка 30-годишната Жасмин може да се види облечена в рокля с открити рамене, която подчертаваше бременното ѝ коремче.

36-годишният Ерик беше отпуснал глава на корема на Жасмин, обръщайки се към камерата. Бъдещата майка се усмихна на съпруга си на една от снимките, а на няколко други беше заснета сама навън.

„Благодаря ти, Исусе, за най-големия дар ❤️❤️❤️“, написа двойката в съвместния си надпис.

През май тази година Еди потвърди, че синът му Ерик тихомълком се е оженил за дъщерята на Мартин на интимна църковна церемония.  Звездата от „Шрек“  се появи в епизод на  „Шоуто на Дженифър Хъдсън“  на 29 май и сподели, че Ерик и Жасмин са се оженили „преди около две седмици“ на малка църковна церемония, вместо да имат грандиозна сватба.

„Те си тръгнаха, всички правеха големи планове за сватбата, а после решиха, че искат да направят нещо тихо само двамата“, каза Еди, шегувайки се, че Лорънс вече не е нужно да плаща за „голяма сватба“. „Ние сме роднини по брак“, добави той.

Еди каза, че двойката „не е имала сватба“, но може да има по-голямо тържество по-късно.

„Те отидоха и се ожениха в църквата“, каза актьорът. „Бяха само двамата и проповедникът. Имаха тиха и спокойна атмосфера. Така че мисля, че ще направим голямо парти или нещо подобно.“

През ноември 2024 г. Ерик зададе въпроса на Жасмин след повече от три години връзка и двамата обявиха щастливата новина чрез мило видео, споделено в  Instagram  , което включваше кадри от момента, в който Жасмин каза „да“.

Клипът, чийто хит е „Spend My Life With You“ от Ерик Бенет, показва как двойката влиза в стая, украсена със свещи, рози и цветни листенца, а след това Ерик пада на едно коляно и отваря кутийката си за пръстени.

„Красив е! О, Боже“, каза Жасмин за годежния пръстен, преди да каже „да“ и да сподели целувка с настоящия си съпруг.

Преди двамата да се сгодят, Еди сподели, че е съгласен с връзката на сина си – и дори се пошегува, че очаква бъдещото дете на двойката да „бъде забавно“.

В интервю за  CBS Mornings  на 2 юли 2024 г. Еди каза пред  Гейл Кинг  , че той и бившият му  колега от „Бумеранг “ смятат, че е „готино“, че децата им са във връзка .

„И двамата са красиви“, каза Еди. „Изглеждат невероятно заедно. И е забавно, защото всички питат: „Какво ще е смешното на това бебе?“

„Просто нашият генофонд ще създаде това забавно бебе“, продължи той. „Ако някога се оженят и имат дете, очаквам детето да е забавно.“ 

 

Източник: People    
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
