"Не искаме да бъдем американци": Страх и несигурност в Гренландия след изявленията на Тръмп

Напрежението около бъдещето на острова остава високо

3 февруари 2026, 11:48
Н апрежението около бъдещето на Гренландия остава високо на фона на изявленията на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ имат интерес да придобият контрол над най-големия остров в света. Кореспондентът на NOVA Николай Василковски се намира на място в столицата Нук, където събира мненията и нагласите на местните жители.

Специално пред NOVA говори Тили Мартинусен – една от най-разпознаваемите фигури в политическия живот на Гренландия, бивш депутат в 31-членния парламент на автономната територия и съосновател на Партията на сътрудничеството (The Cooperation Party). Макар вече да не е действащ народен представител, Мартинусен остава влиятелен глас в обществените и политическите дебати на острова.

Интервюто се провежда на фона на последните дипломатически контакти между представители на САЩ, Дания и Гренландия. Премиерът на Гренландия Фредерик Йенс Нилсен вече обобщи резултатите от тези разговори, като заяви, че Тръмп продължава да таи надежда за упражняване на контрол над острова и не се е отказал от тази амбиция – изявление, което отново разпали общественото напрежение.

Според Мартинусен реакцията на местното население е категорична. Тя подчертава, че коренното население – инуитите, е твърдо против подобен сценарий.

„Нашата култура е миролюбива. За нас е добродетел да не прибързваме, да не говорим много и да бъдем възпитани. Това сме ние – инуитите, признати от ООН като коренно население и автономна част от Кралство Дания. Искаме да останем такива, каквито сме. Не искаме да бъдем американци“, заявява тя.

По думите ѝ събитията са довели до безпрецедентно обединение сред хората в Гренландия, но и до сериозно безпокойство. Мартинусен разказва, че след първите изявления на Тръмп оръжията в магазините са били разпродадени, скочили са продажбите на гориво, генератори за електричество и соларни панели, а оборудването за оцеляване е изчезнало от пазара.

„Тръмп изплаши много хора“, посочва тя.

В същото време тя подчертава, че гренландците са изключително издръжливи хора, носещи в себе си старите инуитски ценности за живот при тежки условия. По думите ѝ, във всяко домакинство има по една-две пушки, а стрелбата е част от възпитанието още от тийнейджърска възраст – както за момчетата, така и за момичетата. Това, според нея, е културна особеност, а не израз на агресия.

Мартинусен дава висока оценка на реакцията на Европейския съюз, който според нея е защитил позицията на Гренландия дори по-активно от очакваното. Тя посочва, че европейските институции, държавите членки на НАТО, както и датските и гренландските политици, ясно са осъдили намеренията на Тръмп и са подчертали правата на коренното население на острова.

Запитана какво би се случило при евентуални реални стъпки от страна на САЩ към контрол над Гренландия, Мартинусен отново акцентира върху миролюбивия характер на обществото, но припомня, че първоначалната реакция е била силна и емоционална. Тя разказва, че поддръжници на Тръмп са били подложени на обществен натиск, някои са напуснали острова, а бизнесът на един от тях е фалирал след обвинения в предателство.

Въпреки че в момента ежедневието в Гренландия е нормално, несигурността остава. 

„Докато не стане ясно какво реално ще се случи, никой няма да спи спокойно“, посочва Мартинусен.

Очаква се тристранните срещи между представители на САЩ, Дания и Гренландия да продължат, като местните жители следят внимателно всяко развитие.

Източник: NOVA    
гренландия тръмп
