Внимание, измама! Фалшиви обаждания от името на Revolut

За това предупреди експертът по киберсигурност Любомир Тулев

3 февруари 2026, 13:03
П отребители в България стават обект на нова измамна схема, при която получават фалшиви телефонни обаждания от името на онлайн приложението Revolut. За това предупреди експертът по киберсигурност Любомир Тулев в ефира на NOVA NEWS.

По думите му компанията е наясно с измамата и дори самото приложение дава индикации, когато някой се опитва да заблуди потребителя.

Внимание: Измамници използват еврото, за да източват сметки

„Всички потребители могат да забележат, че ако са отворили приложението Revolut и в същото време получат обаждане, в горната част на екрана излиза червено съобщение, че Revolut в момента не ви звъни. Приложението засича, че има активен телефонен разговор, и ясно показва „Не сме ние“, обясни Тулев.

Измамната схема е свързана с въвеждането на еврото в България. Най-често жертвите получават обаждания по Viber от лица, представящи се за служители на колцентъра на Revolut. Те твърдят, че във връзка с преминаването към еврозоната е необходимо левовата сметка да бъде конвертирана в евро.

„Това е напълно невярно. Revolut направиха тази промяна още в края на октомври, началото на ноември и всички техни потребители го знаят“, подчерта експертът.

Нова измамна схема - "От утре влиза еврото"

Измамниците настояват, че за да се извърши конвертирането, е необходимо потребителят да „потвърди“ сметката си. Те често разполагат с името на жертвата и изискват данните от виртуалната дебитна карта в приложението - номер на картата, срок на валидност и CVV код.

След като получат тази информация, извършват опит за паричен превод към своя сметка.

„На потребителя се казва, че трябва да потвърди изскачащ прозорец в приложението. В действителност това е двуфакторно потвърждение на транзакция и парите просто заминават в ръцете на хакерите“, обясни Тулев.

Внимание! Банки алармират за фишинг измами, свързани с еврото

Експертът по киберсигурност предупреди потребителите да не се доверяват на подобни телефонни обаждания.

„Revolut не се обаждат по този начин. Комуникацията им с клиентите често е през имейли“, напомни той.

Вижте повече във видеото горе.

