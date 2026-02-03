Над 75% от левовете вече са изтеглени от обращение

Н ад 75% от левовете вече са изтеглени от обращение Единственото законно разплащателно средство в страната ни вече е евро. В БНБ безсрочно и неограничено се обменят левове. Всеки гражданин, който има левове в наличност, има възможност да ги смени. Това съобщи Председателят на Координационният център за еврото Владимир Иванов.

Преходът към еврото: 67% от левовете вече не са в обращение

"Двойното обозначение на цените ще е до 8 август т.г. Към 31.01. над 75% от левовете са изтеглени от обращение. Процесът върви с много добри темпове. Няма проблеми с наличието на еврови банкноти и монети", допълни той.

Не чакайте последния момент, за да превалутирате левовете си

Извършени са множество проверки, свързани основно с необосновано увеличение на цените, както и за неправилно превалутиране. НАП е извършила над 6000 проверки, като са наложени наказания за над 192 хиляди евро, уточни Иванов.

Къде са останалите 10 милиарда лева?

За седмица са регистрирани 12 случая на опити за плащане с фалшиви банкноти, сред които дори имало реквизитни, допълни председателят на Съвета.