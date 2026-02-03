Разкриха причината за смъртта на Алекс Прети

О фициалната причина за смъртта на Алекс Прети, мъжът, който беше прострелян от федерални агенти и почина по време на протести срещу засилената дейност по прилагане на имиграционното законодателство в Минеаполис на 24 януари, беше оповестена.

Службата на съдебния лекар на окръг Хенепин публикува резултатите от разследването си за смъртта на Прети в понеделник (2 февруари). Причината за смъртта е посочена като „множество огнестрелни рани“, а начинът на смъртта е определен като „убийство“, според доклада на съдебния лекар, получен от PEOPLE.

В доклада на съдебния лекар също се отбелязва, че Прети е бил „прострелян от служител(и) на правоохранителните органи“. В доклада не са посочени други „значими състояния“, които биха могли да са допринесли за смъртта му.

37-годишният Прети беше убит на 24 януари, докато стоеше сред група протестиращи с телефон в ръка. Според помощник-секретаря на Министерството на вътрешната сигурност Триша Маклафлин, стрелбата е станала, докато служителите на реда са провеждали „целенасочена операция в Минеаполис срещу незаконен имигрант, издирван за тежко нападение“.

Агенцията твърди, че Прети „се е приближил до служители на Граничния патрул на САЩ с полуавтоматичен пистолет 9 мм“ и „е оказал насилствена съпротива“ при опитите да бъде обезоръжен, преди агент да „произведе защитни изстрели“ по заподозрения.

Кадри от стрелбата, анализирани от The New York Times, изглежда противоречат на версията на Министерството на вътрешната сигурност, като показват Прети, стоящ сред група протестиращи като са видими и двете му ръце.

Докато агентите използват лютив спрей срещу групата, Прети се вижда да държи телефона си в едната ръка и да бъде притиснат към тротоара мигове по-късно, без да държи или изважда оръжие, както изглежда показват кадрите.

Свидетел на стрелбата по-късно заяви, че Прети е „се е опитвал да помогне на жена“, която е била напръскана с лютив спрей от агентите в моментите преди смъртта му.

Само 11 дни преди да бъде убит, сблъсък между Прети и федерални агенти е бил заснет на видео. В записа се вижда как Прети рита федерално превозно средство, преди агент да го бутне на земята.

„Седмица преди Алекс да бъде застрелян на улицата, въпреки че не е представлявал заплаха за никого, той е бил жестоко нападнат от група агенти на Имиграционната и митническа служба“, заяви в изявление, получено от PEOPLE, Стив Шлайхер, адвокат на семейството на Прети.

„Нищо от това, което се е случило цяла седмица по-рано, не би могло по какъвто и да е начин да оправдае убийството на Алекс от страна на Имиграционната и митническа служба на 24 януари“, категоричен е адвокатът.

На 30 януари Отделът за граждански права към Министерството на правосъдието обяви, че ще започне разследване на смъртта на Прети, съобщи NPR. Министерството на вътрешната сигурност също провежда собствено отделно разследване на стрелбата.

В допълнение към федералните разследвания, щатските власти в Минесота „не са изключили“ възможността за повдигане на обвинения срещу агентите, участвали в стрелбата, според NPR.