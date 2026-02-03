България

Тримата убити край "Петрохан" – част от въоръжено НПО, действало години без лиценз?

Убитите са учредители на нестопанска въоръжена агенция, заградила държавни земи в Западния Балкан, разкри журналист от "24 часа"

3 февруари 2026, 11:27
Т римата убити край хижа "Петрохан" са от учредителите на нестопанската въоръжена организация Национална aгенция за контрол на защитените територии. Не са държавна организация и нямат лиценз за охранителна дейност. Въпреки това от 4 години обикалят планината с оръжия, високопроходими джипове и дронове и казват, че пазят защитени територии. Тримата убити са от учредителите на нестопанската въоръжена организация. Занимавали са се и с палеонтология и екстремни спортове. Имат няколко НПО, регистирани в началото на 2022 г. Това каза журналистът от "24 часа" Кирил Борисов пред NOVA.

Изстрели, пожар и три жертви: Какво се е случило в хижата край "Петрохан"

По данни на журналиста, по меморандум с МОСВ, членовете на въпросното НПО започват да опазват защитените територии в Западния Балкан.

"Служебното правителство на Гълъб Донев опитва да го прекрати през 2023 г., защото са пристигали сигнали, че въоръжени мъже не пускат туристи и жители в района, заградили са държавна земя. След проверка тогава се прави преписка във ВКП. Вече седем правителства са ги оставили да действат", добави Борисов. 

По думите му е необходимо да се изясни дали са познати на службите.

"Ако наистина на място са били агенти на ДАНС, това е вече опасно - застрашена е националната сигурност. Хижата се намира на около 15 км от границата със Сърбия, може да се развиват всякакви спекулации и хипотези - мигранти, наркотици, златни залежи. Най-вероятно е имал протекции, щом толкова години държавна собственост е пазена от въоръжена нестопанска организация. И накрая намират трима от тях с куршуми в главите. В нея са участвали професор, художник, хора, познати в средите си", смята Борисов.

Той уточни, че по негова информация една от жертвите е собственик на голяма счетоводна къща.

Откриха три тела край прохода „Петрохан”, проверяват за убийство (СНИМКИ)

Бившият зам.-ректор на академията на МВР доц. Милен Иванов на свой ред отбеляза, че има редица неясноти покрай споменатата неправителствена организация, а една от тях е регистрацията ѝ.

"Абсурд е да има такова име. Наподобяване на названия на държавни органи няма как да мине през Агенцията по вписванията. Териториалното подразделение на ДАНС къде е било? През 2022 г., когато започна войната в Украйна, се появява паравоенна организация на 20 км от София, която огражда територии. Конституцията изрично забранява създаването на военизирани организации. Тези хора са се разхождали свободно из Балкана, проверявали са документи на преминаващи и са ограничавали свободата им на движение. Къде е била и ОД на МВР? Имало е сигнали от страна на местната власт, но как са отработени", попита доц. Иванов.

Според него откритите тела са били простреляни и наредени едно до друго.

"Във Facebook групата на агенцията има снимки с "Белите каски" от Сирия, а това навява мисли за обезпокоителни отношения", посочи той. 

Източник: NOVA    
петрохан хижа убийство
