Почина главен заподозрян за пожара в дискотека "Пулс" в Кочани

П очина един от първите заподозрени за пожара в нощния клуб "Пулс" в Кочани, станал на 16-ти март, при който загинаха 62 души и още 200 бяха ранени, съобщава СДК.

Владо Петров, пенсиониран полицейски служител, е бил разследван по случая във връзка с дейността му като главен инспектор по пътното движение. Подозренията са, че в това си качество той е издал неправомерно разрешително за паркиране пред дискотеката.

"Петров е човек, който посвети целия си живот на службата и защитата на гражданите. За съжаление, той не получи справедливост. Той беше заподозрян по случая с трагичния пожар в нощния клуб "Пулс" в Кочани, при който загинаха 62 души - една от най-тежките трагедии в новата история на страната ни", се казва в изявление на Македонския полицейски синдикат.

Основната прокуратура за борбата с организираната престъпност и корупцията (OJO GOKK) води разследване срещу 30 полицаи, заподозрени, че като длъжностни лица в полицейските управления в Щип и Кочани не са извършили пълната и задълбочена проверка при издаването на лиценз за нощния клуб "Пулс". Те са работили в отделите за безопасността на движението и обществения ред.

Разследването първоначално обхващаше седем служители, но през април бяха добавени още десет, а през юни - нови 13 заподозрени. Процедурата все още е в досъдебна фаза и прокуратурата не е повдигнала обвинения - за разлика от друго дело, свързано с пожара в "Пулс", по което вече има обвинителен акт срещу 34 физически и 3 юридически лица.

На 16 март нощният клуб „Пулс“ в Кочани стана сцена на една от най-тежките трагедии в съвременната история на Северна Македония, когато опустошителен пожар отне живота на 62 души и рани над 200 други. Инцидентът, който се случи по време на концерт, бързо разкри сериозни пропуски в регулациите и контрола, предизвиквайки широкомащабно разследване. Първоначалните данни сочеха искри от пиротехника, използвана за светлинни ефекти по време на концерта, като причина за пламъците. Броят на жертвите и пострадалите наложи изпращането на ранени за лечение както в местни болници, така и в чужбина, включително в България. Впоследствие, Основната прокуратура за борба с организираната престъпност и корупцията (OJO GOKK) започна обширно разследване. То се фокусира върху предполагаеми нарушения при издаването на лицензи и разрешителни за експлоатация на дискотеката, както и на тези за паркиране пред нея. В хода на разследването бяха повдигнати подозрения срещу редица длъжностни лица. Първоначалното разследване обхвана седем полицейски служители от Щип и Кочани, заподозрени в неправомерно издаване на съгласия за работа на клуба. С течение на времето броят на заподозрените служители нарасна, като през април бяха добавени още десет, а през юни – нови 13, достигайки общо 30 полицаи. Те са работили в отделите за безопасност на движението и обществения ред. Наред с тези разследвания, прокуратурата вече повдигна обвинения срещу 34 физически и 3 юридически лица по друго дело, свързано с пожара, включително срещу собствениците на фирмата „Класик ДМ“, чието дъщерно дружество е управлявало клуба. Сред заподозрените беше и пенсионираният полицейски служител Владо Петров, който беше разследван във връзка с дейността му като главен инспектор по пътното движение и подозренията за неправомерно издадено разрешително за паркиране. Наскоро Владо Петров почина, като Македонският полицейски синдикат излезе с изявление, подчертаващо дългогодишната му служба и изразяващо съжаление, че не е получил справедливост по случая. Разследванията продължават да бъдат в досъдебна фаза за много от служителите, като прокуратурата все още не е повдигнала официални обвинения срещу всички заподозрени. Трагедията продължава да е в центъра на общественото внимание, а търсенето на отговорност е водещо.