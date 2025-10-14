Зрителите решават кой ще бъде номиниран в Big Brother тази седмица

З рителите на NOVA решават кои съквартиранти да бъдат номинирани тази седмица в Big Brother. Те ще определят кой е любимият им участник в социалния експеримент чрез гласуване в приложението NOVA PLAY. Тези, които получат най-нисък вот ще се сдобият с автоматична номинация и ще трябва да се борят за оставането си в Къщата.

В епизода на Big Broher тази вечер от 22:00 ч. по NOVA ще стане ясно какви са реакциите на съквартирантите след изненадващото напускане на Михаела Василева, която взе решение да се откаже от мястото си в битката за 100 000 лева. Един от обитателите на най-обсъжданата къща в България ще понесе наистина тежко решението на Овца. Кой е той и какво го свързва с темпераментната участничка?

В Къщата тази вечер ще се открият нови фронтове. В центъра на бурята ще бъде провокативната Ебру, а любимецът на Big Brother Валентин ще бъде принуден да чуе от тираджията Калин оценка за поведението си.

Не пропускайте новия епизод на Big Brother тази вечер от 22:00 ч. по NOVA.

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.