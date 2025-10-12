България

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

София достига средна цена от 2 100 евро/кв.м, докато страната е около 1 300 евро/кв.м

12 октомври 2025, 19:59
П о данни на Евростат, през второто тримесечие на тази година жилищата в България са поскъпнали с 15,5% спрямо същия период на миналата година. Средната цена на кв.м в столицата вече е около 2 100 евро, а в страната – около 1 300 евро, съобщи NOVA.

По-малко от три месеца преди официалното влизане на България в еврозоната, много собственици се колебаят дали да продават или купуват имот.

Димитър, например, предпочита да продаде апартамента си преди присъединяването към еврото. "Според мен цените на имотите няма да се променят драстично преди и след влизането в еврозоната, но покрай организацията около еврото сделките могат да бъдат по-хаотични и затова предпочитам да действам сега", каза той.

Специалистите в имотния пазар потвърждават засиления интерес към продажбите. "През последните години наблюдаваме по-голям интерес за покупка, а сега се засилва и търсенето за продажби", обяснява брокерът Искрен.

Прогнозите показват, че ръстът на цените ще продължи – очаква се националното увеличение на имотите да достигне 17-18% до края на годината.

Брокерът Александър Бочев обяснява: "Най-подходящият момент за покупка или продажба е тогава, когато имате реална нужда. Ако се подвеждате по тълпата, рискувате да направите грешка".

Въпреки бързото поскъпване, София все още е една от най-достъпните столици в ЕС за закупуване на недвижим имот.

Източник: NOVA    
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 5 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 5 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 5 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 5 дни

