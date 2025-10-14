Свят

Нови такси удрят джоба на туристите в Гърция

Гръцкото правителство очаква да събере около 400 милиона евро годишно от тези нови такси

14 октомври 2025, 13:06
Шокиращата промяна на израелските заложници след 738 дни в плен на

Шокиращата промяна на израелските заложници след 738 дни в плен на "Хамас"
Почина главен заподозрян за пожара в дискотека

Почина главен заподозрян за пожара в дискотека "Пулс" в Кочани
Доналд Тръмп: Ангела, дължиш ми един трилион долара

Доналд Тръмп: Ангела, дължиш ми един трилион долара
Starship успешно мина ключов тест за мисии до Луната

Starship успешно мина ключов тест за мисии до Луната
Испания под вода: Бурята

Испания под вода: Бурята "Алис" причини опустошителни наводнения в Каталуния
Осъдиха двама българи за кражба на олио във Великобритания

Осъдиха двама българи за кражба на олио във Великобритания
САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларация за Газа

САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларация за Газа
Кои са освободените заложници от Газа?

Кои са освободените заложници от Газа?

П рез 2025 г. Гърция въведе нови туристически такси, насочени към популярните острови, с цел управление на пренаселеността и финансиране на устойчивото развитие на инфраструктурата. 

  • Такса за круизни пътници

От 21 юли 2025 г. всички круизни пътници, които слизат на гръцки пристанища, са задължени да заплатят нова такса, част от програмата за устойчив туризъм. Таксата варира в зависимост от сезона и дестинацията:

  1. Юни - септември: 20 евро на човек за Миконос и Санторини; 5 евро за всички останали пристанища.
  2. Октомври и април - май: 12 евро за Миконос и Санторини; 3 евро за други пристанища.
  3. Ноември - март: 4 евро за Миконос и Санторини; 1 евро за други пристанища.
  4. Таксата се събира от круизните компании и се заплаща при слизане на брега.
Източник: iStock
  • Повишени такси за настаняване

От 1 януари 2025 г. Гърция увеличи туристическите такси за настаняване:

  • Краткосрочни наеми: 8 евро на нощ през пиковия сезон (април – октомври); 2 евро през зимата.
  • Хотели: до 15 евро на нощ, в зависимост от категорията.

Тези такси се прилагат за всички видове настаняване, включително хотели и краткосрочни наеми.

Източник: iStock
  • Локални такси за посетители

Местните власти на островите Южна Егейска област, включително Сими, настояват за законодателство, което да им позволи да въведат местни такси за посетители. Те подчертават, че дневните туристи, които не плащат никакви такси, натоварват инфраструктурата, включително водоснабдяване, електрическа мрежа и управление на отпадъците, увеличавайки разходите на общините до нива, които те не могат да управляват.

Източник: iStock
  • Цели и очаквания

Гръцкото правителство очаква да събере около 400 милиона евро годишно от тези нови такси, почти два пъти повече от предходната година. Средствата ще бъдат използвани за подобряване на инфраструктурата и справяне с последствията от климатичните промени, като наводнения и горски пожари.

Зашеметяваща природа: 10 уникални места в Гърция
22 снимки
Драколимни
Драколимни
Драколимни
Skiadi остров Кимолос
Източник: msccruises, insurte, ekathimerini, reuters    
Гърция Туристически такси Круизни такси Такси за настаняване Пренаселеност Устойчив туризъм Гръцки острови Инфраструктура Климатични промени 2025
Последвайте ни

По темата

19-годишен простреля 5-годишно дете в Ямбол

19-годишен простреля 5-годишно дете в Ямбол

Шокиращата промяна на израелските заложници след 738 дни в плен на

Шокиращата промяна на израелските заложници след 738 дни в плен на "Хамас" (СНИМКИ)

Изгонен участник в любовното риалити задържан за побой над приятелката си

Изгонен участник в любовното риалити задържан за побой над приятелката си

Смъртта на Даян Кийтън: Защо актрисата винаги покриваше врата си и носеше шапки

Смъртта на Даян Кийтън: Защо актрисата винаги покриваше врата си и носеше шапки

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Pandora празнува Международния ден на кучето с благотворително събитие в подкрепа на бездомните животни

Pandora празнува Международния ден на кучето с благотворително събитие в подкрепа на бездомните животни

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 1 ден
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 1 ден
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 1 ден
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 1 ден

Виц на деня

Той: - Мога да ти сваля луната, звездите, цялата вселена... Тя: - Ама ти верно нямаш пари!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Земетресение в района на Пловдив

Земетресение в района на Пловдив

България Преди 6 минути

То е регистрирано в 11:05 часа

<p>Какво става в Газа, израелската армия откри огън</p>

Израелската армия е открила огън по подозрителни лица в Газа

Свят Преди 14 минути

Заподозрените са нарушили отсечка от очертаната в американския мирен план първоначална линия на изтегляне на израелските сили

„Кралете на тениса“ се събират в Рияд в битка за 6 милиона долара

„Кралете на тениса“ се събират в Рияд в битка за 6 милиона долара

Свят Преди 38 минути

Джокович и Алкарас започват директно от полуфиналите, а четвъртфиналите обещават зрелищни двубои

Как да правим по-добри портретни снимки с телефона

Как да правим по-добри портретни снимки с телефона

Технологии Преди 43 минути

Смартфоните вече се справят доста добре и с портретите

Учените създадоха "супердърво", което е 10 пъти по-здраво от стоманата

Учените създадоха "супердърво", което е 10 пъти по-здраво от стоманата

Свят Преди 44 минути

"Изглежда точно като дърво и когато го тестваш, се държи като дърво, само че е много по-здраво и по-добро от обикновеното дърво"

<p>Мерилин Монро и извънземните: Защо хората обичат лъжите повече от фактите</p>

Конспиративните теории, които се опитват да преобърнат представите ни за световната история

Свят Преди 47 минути

Съществували ли са динозаврите и каква е връзката между НЛО и смъртта на Мерлин Монро?

<p>БСП за вота в Пазарджик: Постепенно започваме да си връщаме позициите в страната</p>

"БСП-Обединена левица" за вота в Пазарджик: Постепенно започваме да си връщаме позициите в страната

България Преди 53 минути

Добрият ни резултат се дължи най-вече на консолидацията на всички леви сили, подчерта Атанас Зафиров

КЗК: Търговци на храни надуват цените с 50-90% надценка

КЗК: Търговци на храни надуват цените с 50-90% надценка

България Преди 1 час

В българската икономика има тежки структурни деформации – резултат на приватизацията и извършвани концентрации, които ще се покажат през анализите на икономическите сектори, смята председателят на КЗК доц. Росен Карадимов

Снимката е илюстративна

Откриха кокаин в полицейско управление в Благоевград

България Преди 1 час

Наркотикът бил скрит в кухина на врата

Краят на една музикална ера: MTV изключва каналите си в Европа до края на 2025 г.

Краят на една музикална ера: MTV изключва каналите си в Европа до края на 2025 г.

Свят Преди 1 час

След 44 години непрекъснато излъчване, културната институция ще бъде окончателно затворена до 31 декември 2025 г

<p>Агент на Джъстин Балдони: Блейк Лайвли го изнудваше&nbsp;</p>

Агент на Джъстин Балдони сравни поведението на Блейк Лайвли с изнудване

Свят Преди 1 час

Съ-звездите за първи път предизвикаха слухове за разногласия, когато забележително отказаха да промотират съвместно филма си „It Ends With Us“

<p>САЩ с нова тактика - искат да принудят Путин да преговаря</p>

Путин под натиск - САЩ помагат на Украйна да удря руски енергийни обекти

Свят Преди 1 час

Целта е да се отслаби икономиката на Русия, а Путин да бъде принуден да преговаря

"Галъп": Подкрепата за ГЕРБ расте, "ДПС–Ново начало" запазва второто място, кой е на трето?

"Галъп": Подкрепата за ГЕРБ расте, "ДПС–Ново начало" запазва второто място, кой е на трето?

България Преди 1 час

Очертава се оспорвана конкуренция за третата позиция

Меган Маркъл

Меган Маркъл се самопокани на ревюто на Balenciaga в Париж, разкри дизайнерът

Свят Преди 1 час

Херцогинята на Съсекс лично поискала да присъства на шоуто, с което изненада дизайнера и предизвика нова вълна от коментари

Хелоуин

Изберете хелоуин костюм: зодията разкрива перфектния за вас

Любопитно Преди 1 час

Традицията на маскирането датира от древните келти, които са се обличали в животински кожи, за да отблъскват мъртвите, които са посещавали земния свят в края на всеки сезон на жътва

Папарашкият ад на принцеса Кейт – по-дълъг от кралската кариера на Меган

Папарашкият ад на принцеса Кейт – по-дълъг от кралската кариера на Меган

Свят Преди 1 час

Според твърдения тормозът може дори да е включвал незаконно следене от частни детективи

Всичко от днес

От мрежата

Домашните котки през есента: подготовка и грижи

dogsandcats.bg

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

dogsandcats.bg
1

Кога ще заработи депозитна система за опаковките

sinoptik.bg
1

700 млрд. евро щети за Европа от екстремно време за половин век

sinoptik.bg

Дженифър Анистън разкри за най-голямата си лична битка

Edna.bg

Алек Болдуин катастрофира в Ню Йорк

Edna.bg

Удар за Барселона, Левандовски виси за Ел Класико

Gong.bg

Ботев Враца взе бивш футболист на ЦСКА

Gong.bg

Двама задържани при акция в „Пътна полиция” – Хасково

Nova.bg

София ще бъде домакин на Евроволей 2026

Nova.bg