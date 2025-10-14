Нови такси удрят джоба на туристите в Гърция

Осъдиха двама българи за кражба на олио във Великобритания

Почина главен заподозрян за пожара в дискотека "Пулс" в Кочани

Шокиращата промяна на израелските заложници след 738 дни в плен на "Хамас"

П рез 2025 г. Гърция въведе нови туристически такси, насочени към популярните острови, с цел управление на пренаселеността и финансиране на устойчивото развитие на инфраструктурата.

Такса за круизни пътници

От 21 юли 2025 г. всички круизни пътници, които слизат на гръцки пристанища, са задължени да заплатят нова такса, част от програмата за устойчив туризъм. Таксата варира в зависимост от сезона и дестинацията:

Юни - септември: 20 евро на човек за Миконос и Санторини; 5 евро за всички останали пристанища. Октомври и април - май: 12 евро за Миконос и Санторини; 3 евро за други пристанища. Ноември - март: 4 евро за Миконос и Санторини; 1 евро за други пристанища. Таксата се събира от круизните компании и се заплаща при слизане на брега.

Източник: iStock

Повишени такси за настаняване

От 1 януари 2025 г. Гърция увеличи туристическите такси за настаняване:

Краткосрочни наеми: 8 евро на нощ през пиковия сезон (април – октомври); 2 евро през зимата.

Хотели: до 15 евро на нощ, в зависимост от категорията.

Тези такси се прилагат за всички видове настаняване, включително хотели и краткосрочни наеми.

Източник: iStock

Локални такси за посетители

Местните власти на островите Южна Егейска област, включително Сими, настояват за законодателство, което да им позволи да въведат местни такси за посетители. Те подчертават, че дневните туристи, които не плащат никакви такси, натоварват инфраструктурата, включително водоснабдяване, електрическа мрежа и управление на отпадъците, увеличавайки разходите на общините до нива, които те не могат да управляват.

Източник: iStock

Цели и очаквания

Гръцкото правителство очаква да събере около 400 милиона евро годишно от тези нови такси, почти два пъти повече от предходната година. Средствата ще бъдат използвани за подобряване на инфраструктурата и справяне с последствията от климатичните промени, като наводнения и горски пожари.