Деляна Иванова: ББР подкрепя общините за капиталови инвестиции и енергийна ефективност

 

14 октомври 2025, 17:02
Деляна Иванова: ББР подкрепя общините за капиталови инвестиции и енергийна ефективност

Б ългарската банка за развитие подкрепя общините в изпълнението на програмите за капиталови инвестиции и за подобряване на енергийната ефективност на жилищните сгради.

Това заяви председателят на Надзорния съвет на Българската банка за развитие (ББР) Деляна Иванова по време на годишната среща на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Иванова представи актуалната информация за изпълнението на ключови програми за подкрепа на общините. Тя подчерта, че ББР е надежден партньор на държавата и местната власт в реализирането на стратегически политики и управлението на целеви средства за инвестиции.

Държавната банка ще изпълнява ролята на разплащателен агент по капиталовата програма за инвестиции въз основа на споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което предстои да бъде подписано съвсем скоро. След това ще започне реалното разплащане към бенефициентите.

„Обработката на авансовите плащания по Капиталовата програма на общините е бърза и ясна процедура. Очакваме през ноември и декември да разплатим всички аванси по програмата“, заяви председателят на Надзорния съвет на ББР.

По отношение на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) Иванова отбеляза, че Европейската комисия е избрала ББР за партньор по изпълнението на програмата за енергийна ефективност. Банката ще администрира всички класирани проекти по Етап 1 и Етап 2, по които няма извършени плащания, като финансирането ще бъде до 100% безвъзмездна помощ.

Проектите, подадени чрез ИСУН, ще бъдат автоматично прехвърлени от МРРБ към ББР, без да е необходимо повторно подаване на документи. Всички вече проведени обществени поръчки и сключени договори ще бъдат признати за валидни. Банката ще извърши пълна проверка на проектите, като се очаква процесът да приключи предсрочно – преди крайния срок юни 2026 г.

„С тази организация успяхме да запазим над 270 милиона евро от средствата по ПВУ, които иначе биха били загубени. Това ще позволи обновяване на значително по-голям брой сгради и ще даде възможност на повече общини да се възползват от програмата“, посочи Иванова.

Тя допълни, че Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради ще започне реално след приключването на договорите по ПВУ.

„Българската банка за развитие е създадена, за да подпомага както малки и средни предприятия, така и държавата и общините. Нашата роля е да осигуряваме предвидимост, прозрачност и финансова стабилност при реализацията на значими публични инвестиции“, заяви още Деляна Иванова.

