Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

П резидентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати „искат да помогнат на Китай, а не да му навредят“, като заема помирителна позиция дни след като заплаши с допълнителни 100% мита върху втората по големина икономика в света.

„САЩ искат да помогнат на Китай, а не да му навредят!!!“ написа Тръмп в публикация в Truth Social, добавяйки, че „уважаваният президент Си (Дзинпин) не иска депресия за страната си“, предаде АФП.

На 10 октомври Тръмп заяви, че ще наложи допълнителни такси, които ще влязат в сила на 1 ноември, в отговор на това, което той нарече „изключително агресивни“ нови китайски ограничения върху износа на редкоземни минерали.