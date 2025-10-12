Свят

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

На 10 октомври Тръмп заяви, че ще наложи допълнителни такси, които ще влязат в сила на 1 ноември

12 октомври 2025, 20:37
Източник: Getty Images

П резидентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати „искат да помогнат на Китай, а не да му навредят“, като заема помирителна позиция дни след като заплаши с допълнителни 100% мита върху втората по големина икономика в света.

„САЩ искат да помогнат на Китай, а не да му навредят!!!“ написа Тръмп в публикация в Truth Social, добавяйки, че „уважаваният президент Си (Дзинпин) не иска депресия за страната си“, предаде АФП.

На 10 октомври Тръмп заяви, че ще наложи допълнителни такси, които ще влязат в сила на 1 ноември, в отговор на това, което той нарече „изключително агресивни“ нови китайски ограничения върху износа на редкоземни минерали. 

Източник: БГНЕС    
Доналд Тръмп Китай САЩ Мита Търговски спор Редкоземни минерали Си Дзинпин Truth Social Външна политика Икономика
