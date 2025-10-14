Свят

Starship успешно мина ключов тест за мисии до Луната

За първи път „Старшип” успя да пусне в околоземна орбита макети на сателит „Старлинк”

14 октомври 2025, 10:10
Испания под вода: Бурята

Испания под вода: Бурята "Алис" причини опустошителни наводнения в Каталуния
Осъдиха двама българи за кражба на олио във Великобритания

Осъдиха двама българи за кражба на олио във Великобритания
САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларация за Газа

САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларация за Газа
Кои са освободените заложници от Газа?

Кои са освободените заложници от Газа?
Огромното наследство, което Даян Кийтън остави

Огромното наследство, което Даян Кийтън остави
Последните мигове на Даян Кийтън - разкрити в шокиращо обаждане на телефон 911

Последните мигове на Даян Кийтън - разкрити в шокиращо обаждане на телефон 911

"Хамас" предаде 13 заложници на Червения кръст, сред тях е мъж с българско гражданство
Тръмп предупреди Русия: Мога да изпратя

Тръмп предупреди Русия: Мога да изпратя "Томахоук" на Украйна

К омпанията на Илон Мъск SpaceX изстреля успешно ракета „Старшип” от Тексас и я приземи в Индийския океан. Това е последният тестов полет преди компанията да започне да изстрелва нова версия на гигантската ракета, оборудвана с повече възможности за мисии до Луната и Марс, предаде NOVA

Няколко минути след излитането от ракетата се отдели ускорителят Super Heavy и се приводни в Мексиканския залив.

Най-мощната ракета на Мъск излетя успешно, но беше унищожена на връщане

За първи път „Старшип” успя да пусне в околоземна орбита макети на сателит „Старлинк”.

Пореден провал: "Старшип" на "Спейс Екс" се взриви

Последната мисия на ракетата през август сложи край на поредица от неуспешни тестове по-рано тази година.

Полетът късно снощи беше подобен на предишния, като отново разгърна тестово няколко макета на сателитите. Изпробвани бяха нови плочи на топлинния щит преди ракетата да се приземи в Индийския океан, западно от Австралия.

Източник: NOVA    
SpaceX Илон Мъск Старшип Ракета Тестов полет Космическа мисия Луна Марс Индийски океан Супер Хеви
Последвайте ни

По темата

Проф. Ива Христова: Грипът вече е тук, COVID-19 също се завръща

Проф. Ива Христова: Грипът вече е тук, COVID-19 също се завръща

Дните в стрес. Нощите в сънища

Дните в стрес. Нощите в сънища

Земетресение край Симитли

Земетресение край Симитли

Ердоган призова Мелони да спре да пуши: Ето как отговори тя (ВИДЕО)

Ердоган призова Мелони да спре да пуши: Ето как отговори тя (ВИДЕО)

Защо рязко намаля броят на купилите стаж за пенсия

Защо рязко намаля броят на купилите стаж за пенсия

pariteni.bg
Как да разберем, че котката ни е болна

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 1 ден
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 1 ден
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 1 ден
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 1 ден

Виц на деня

Той: - Мога да ти сваля луната, звездите, цялата вселена... Тя: - Ама ти верно нямаш пари!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Венецуела затвори посолството си в Осло след връчването на Нобелова награда за мир на опозиционен лидер

Венецуела затвори посолството си в Осло след връчването на Нобелова награда за мир на опозиционен лидер

Свят Преди 13 минути

Норвежкото министерство на външните работи определи решението като „прискърбно“

Костадин Ангелов: Социалните мрежи увреждат мозъка на децата като дрога

Костадин Ангелов: Социалните мрежи увреждат мозъка на децата като дрога

България Преди 19 минути

Председателят на парламентарната комисия по здравеопазване подкрепя предложението на образователния министър Красимир Вълчев за забрана на социалните мрежи за деца до 15 години

Лечителите загърбиха различията и покориха Резиденцията в “Игри на волята”

Лечителите загърбиха различията и покориха Резиденцията в “Игри на волята”

Любопитно Преди 44 минути

Бъдещето на гребеца Георги-Шопа в надпреварата е под въпрос

Алек Болдуин претърпя катастрофа в Хамптънс

Алек Болдуин претърпя катастрофа в Хамптънс

Свят Преди 56 минути

По думите му, причина за катастрофата е „боклукчийски камион с размерите на кит“, който внезапно се появил на пътя

Историческо архитектурно откритие на Перперикон (ВИДЕО/СНИМКИ)

Историческо архитектурно откритие на Перперикон (ВИДЕО/СНИМКИ)

България Преди 58 минути

В Южния квартал е открит огромен кръгъл храм, посветен на култа към Слънцето от римската епоха

Кейти Пери и Джъстин Трюдо

Кейти Пери разкри романса си с Джъстин, Софи Трюдо със загадъчно послание

Любопитно Преди 1 час

Поп звездата беше заснета през уикенда да се целува и гушка с бившия премиер на Канада на своята 24-метрова яхта Caravelle край бреговете на Санта Барбара, Калифорния

Тръмп: Спряхме войната между Армения и Азербайджан

Тръмп: Спряхме войната между Армения и Азербайджан

Свят Преди 1 час

Те воюваха 31 години

Жертвите на наводненията в Мексико скочиха до 64

Жертвите на наводненията в Мексико скочиха до 64

Свят Преди 1 час

Според предварителни оценки на властите около 100 000 жилища са били засегнати от бедствието

Национална стачка парализира Гърция

Национална стачка парализира Гърция

Свят Преди 1 час

Синдикатите на железопътните служители в Гърция също обявиха, че ще се включат в 24-часовата стачка

<p>Студентският рай на Севера: Клубове, безплатно образование и ски</p>

БезГранично: Топ 5 на университетите в Норвегия, всичко за студента

БезГранично Преди 1 час

Всичко, което трябва да знаете за кандидатстване, университети и документи

Мощна буря връхлетя Аляска, издирват трима души

Мощна буря връхлетя Аляска, издирват трима души

Свят Преди 1 час

Наводнения отнесоха цели къщи в отдалечения американски щат

Абсурдът "Негреско" след бедствието в Елените: Държавата ни продаде законни имоти, които сега иска да събори

Абсурдът "Негреско" след бедствието в Елените: Държавата ни продаде законни имоти, които сега иска да събори

България Преди 1 час

Ако се наложи, ще отнесем случая и извън България, заяви Любомир Петров

Снимката е илюстративна

Частен детектив посочи най-честата грешка, която му помага да разкрива истината

Любопитно Преди 1 час

Ветеранът следовател Майк ЛаКорт разкрива реалната страна на професията — от високите хонорари и тайните техники до човешките драми зад всеки случай

<p>Филип Плейн в жестока битка за децата си с&nbsp;Лусия Бартоли</p>

„Децата вече не се страхуват!“: Филип Плейн проговори за драмата с бившата си Лусия Бартоли

Свят Преди 1 час

Филип Плейн и Лусия Бартоли са разделени от март 2023 г.

Несебър – древната красота на българското Черноморие

Несебър – древната красота на българското Черноморие

Любопитно Преди 2 часа

Несебър е дом на много култури, на много векове история, а в наши дни и на туристи от цял свят, които искат да летуват в този древен морски град

Зеленски отива във Вашингтон, ще обсъжда с Тръмп помощ за Украйна

Зеленски отива във Вашингтон, ще обсъжда с Тръмп помощ за Украйна

Свят Преди 2 часа

Украинският президент очерта възможни източници на финансиране за закупуването на ракети "Томахок", ако решението за предаването им бъде одобрено от САЩ

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми пие повече вода от обикновено?

dogsandcats.bg

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

dogsandcats.bg
1

Танцът на сребърните фазани

sinoptik.bg
1

Пороите забавят есенната сеитба

sinoptik.bg

Дженифър Анистън разкри за най-голямата си лична битка

Edna.bg

Васко Василев на 55! Вижте го като съвсем малък (СНИМКИ)

Edna.bg

Александър Димитров разкри краткосрочната си цел

Gong.bg

Волейболната звезда Мони Николов: Имам голямо желание да печеля отново

Gong.bg

Грипът вече е тук, COVID също се завръща

Nova.bg

Жестоко нападение: Родители твърдят, че 13-годишният им син е пребит от 15-годишен в Пловдив

Nova.bg