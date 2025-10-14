Starship успешно мина ключов тест за мисии до Луната

Тръмп предупреди Русия: Мога да изпратя "Томахоук" на Украйна

К омпанията на Илон Мъск SpaceX изстреля успешно ракета „Старшип” от Тексас и я приземи в Индийския океан. Това е последният тестов полет преди компанията да започне да изстрелва нова версия на гигантската ракета, оборудвана с повече възможности за мисии до Луната и Марс, предаде NOVA.

Няколко минути след излитането от ракетата се отдели ускорителят Super Heavy и се приводни в Мексиканския залив.

За първи път „Старшип” успя да пусне в околоземна орбита макети на сателит „Старлинк”.

Последната мисия на ракетата през август сложи край на поредица от неуспешни тестове по-рано тази година.

Полетът късно снощи беше подобен на предишния, като отново разгърна тестово няколко макета на сателитите. Изпробвани бяха нови плочи на топлинния щит преди ракетата да се приземи в Индийския океан, западно от Австралия.