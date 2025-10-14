Зеленски отне украинското гражданство на кмета на Одеса

П резидентът Володимир Зеленски лиши от украинско гражданство кмета на Одеса Геннадий Труханов, известна фигура в местната политика, както и балетиста Сергей Полунин, който предизвика скандал с прокремълските си позиции.

„Украинското гражданство на кмета на Одеса Геннадий Труханов е отнето“, съобщиха в Телеграм украинските служби за сигурност (СБУ), цитирайки указ, подписан от Володимир Зеленски.

Арестуваха кмета на Одеса

СБУ обвини Труханов, че има руско гражданство и „притежава валиден международен паспорт на агресорската страна“, което заинтересованото лице винаги е отричало.

Бивш депутат, Труханов е от 2014 г. кмет на Одеса, третия по големина град в Украйна и важен пристанищен град на Черно море, в южната част на Украйна.

Отнемането на украинското му гражданство би трябвало де факто да го лиши от мандата му на кмет, предаде АФП.

Зеленски отне гражданството на приближен на Путин бизнесмен

Преди считан за политик с проруски нагласи, Труханов промени позицията си след нахлуването в Украйна през 2022 г. и публично разкритикува Москва, като се зае с отбраната на Одеса и подпомагането на украинската армия.

Източник от украинското президентство съобщи, че балетистът Сергей Полунин също е бил лишен от украинско гражданство.

Полунин, който има голяма татуировка на гърдите, изобразяваща президента Владимир Путин, понякога е наричан "лошото момче" на балета заради страстните си изпълнения и противоречивите си изявления.

"Уважаеми одесчани. Относно последното събитие. Никога не съм кандидатствал с молба в Руската федерация за руско гражданство. Никога не съм получавал паспорт на руски гражданин. Аз съм гражданин на Украйна", казва обяви в отговор Труханов.

Зеленски лиши от гражданство 13 свещеници от Украинската православна църква

"Всички спекулации за предполагаемото ми руско гражданство се дължат на факта, че гражданите на бившия Съветски съюз автоматично придобиват гражданство на Руската федерация при определени обстоятелства. Аз обаче не съм имал такива обстоятелства!", констатира кметът на Одеса.

По неговите думи, той лично постоянно е пребивавал на територията на Украйна, в град Одеса.

"Никога не съм бил регистриран на територията на Руската федерация. Не съм бил вписан в регистрационните данни на руските граждани и дори не съм имал основания за автоматично придобиване на гражданство като военнослужещ, тъй като се уволних от редиците на въоръжените сили на ОНД на 15 януари 1992 г. А законът за автоматично признаване за руското гражданство влезе в сила на 6 февруари 1992 г.", каза Геннадий Труханов.

Относно по-нататъшните си действия кметът на Одеса е категоричен: "В случай на лишаване от украинско гражданство, правомощията на кмета се прекратяват от момента, в който градският съвет приеме решение, с което се уведомява за този факт. Това е предвидено в чл. 79, чл. 11 от Закона на Украйна за местното самоуправление в Украйна. Дотогава ще продължа да изпълнявам правомощията си като кмет, избран от гражданите".

"Ще обжалвам решението за лишаване от украинско гражданство във Върховния съд. А, ако това не е достатъчно, тогава в Европейския съд по правата на човека", добави Геннадий Труханов.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще назначи скоро ръководител на новосъздадената военна администрация в Одеса, съобщи "Укринформ".

"Одеса заслужава по-голяма защита и по-голяма подкрепа. Това може да се направи във формата на военна администрация – твърде много проблеми, свързани със сигурността в Одеса, остават без адекватен отговор от твърде дълго време. Ще бъдат взети всички възможни ефективни решения. Скоро ще назнача ръководител на военната администрация", заяви Зеленски.