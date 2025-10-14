Свят

Зеленски отне украинското гражданство на кмета на Одеса

Президентът на Украйна ще назначи скоро ръководител на новосъздадената военна администрация в Одеса

14 октомври 2025, 20:45
Зеленски отне украинското гражданство на кмета на Одеса
Източник: EPA/БГНЕС

П резидентът Володимир Зеленски лиши от украинско гражданство кмета на Одеса Геннадий Труханов, известна фигура в местната политика, както и балетиста Сергей Полунин, който предизвика скандал с прокремълските си позиции.

„Украинското гражданство на кмета на Одеса Геннадий Труханов е отнето“, съобщиха в Телеграм украинските служби за сигурност (СБУ), цитирайки указ, подписан от Володимир Зеленски.

Арестуваха кмета на Одеса

СБУ обвини Труханов, че има руско гражданство и „притежава валиден международен паспорт на агресорската страна“, което заинтересованото лице винаги е отричало.

Бивш депутат, Труханов е от 2014 г. кмет на Одеса, третия по големина град в Украйна и важен пристанищен град на Черно море, в южната част на Украйна.

Отнемането на украинското му гражданство би трябвало де факто да го лиши от мандата му на кмет, предаде АФП.

Зеленски отне гражданството на приближен на Путин бизнесмен

Преди считан за политик с проруски нагласи, Труханов промени позицията си след нахлуването в Украйна през 2022 г. и публично разкритикува Москва, като се зае с отбраната на Одеса и подпомагането на украинската армия.

Източник от украинското президентство съобщи, че балетистът Сергей Полунин също е бил лишен от украинско гражданство.

Полунин, който има голяма татуировка на гърдите, изобразяваща президента Владимир Путин, понякога е наричан "лошото момче" на балета заради страстните си изпълнения и противоречивите си изявления.

"Уважаеми одесчани. Относно последното събитие. Никога не съм кандидатствал с молба в Руската федерация за руско гражданство. Никога не съм получавал паспорт на руски гражданин. Аз съм гражданин на Украйна", казва обяви в отговор Труханов.

Зеленски лиши от гражданство 13 свещеници от Украинската православна църква

"Всички спекулации за предполагаемото ми руско гражданство се дължат на факта, че гражданите на бившия Съветски съюз автоматично придобиват гражданство на Руската федерация при определени обстоятелства. Аз обаче не съм имал такива обстоятелства!", констатира кметът на Одеса.

По неговите думи, той лично постоянно е пребивавал на територията на Украйна, в град Одеса.

"Никога не съм бил регистриран на територията на Руската федерация. Не съм бил вписан в регистрационните данни на руските граждани и дори не съм имал основания за автоматично придобиване на гражданство като военнослужещ, тъй като се уволних от редиците на въоръжените сили на ОНД на 15 януари 1992 г. А законът за автоматично признаване за руското гражданство влезе в сила на 6 февруари 1992 г.", каза Геннадий Труханов.

Относно по-нататъшните си действия кметът на Одеса е категоричен: "В случай на лишаване от украинско гражданство, правомощията на кмета се прекратяват от момента, в който градският съвет приеме решение, с което се уведомява за този факт. Това е предвидено в чл. 79, чл. 11 от Закона на Украйна за местното самоуправление в Украйна. Дотогава ще продължа да изпълнявам правомощията си като кмет, избран от гражданите".

"Ще обжалвам решението за лишаване от украинско гражданство във Върховния съд. А, ако това не е достатъчно, тогава в Европейския съд по правата на човека", добави Геннадий Труханов.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще назначи скоро ръководител на новосъздадената военна администрация в Одеса, съобщи "Укринформ".

"Одеса заслужава по-голяма защита и по-голяма подкрепа. Това може да се направи във формата на военна администрация – твърде много проблеми, свързани със сигурността в Одеса, остават без адекватен отговор от твърде дълго време. Ще бъдат взети всички възможни ефективни решения. Скоро ще назнача ръководител на военната администрация", заяви Зеленски.

Източник: БГНЕС, БТА    
Одеса Зеленски кмет
Последвайте ни
Борисов се ядоса: Ще си карате сами влака!

Борисов се ядоса: Ще си карате сами влака!

Пеевски: Моментът е преломен - готови сме да поемем своята отговорност за управлението на България!

Пеевски: Моментът е преломен - готови сме да поемем своята отговорност за управлението на България!

Зеленски отне украинското гражданство на кмета на Одеса

Зеленски отне украинското гражданство на кмета на Одеса

Министърът на правосъдието поиска наказания за четирима нотариуси

Министърът на правосъдието поиска наказания за четирима нотариуси

Здравната вноска остава същата

Здравната вноска остава същата

pariteni.bg
Полезно ли е свинското месо за кучетата

Полезно ли е свинското месо за кучетата

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 2 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 2 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 1 ден
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 2 дни

Виц на деня

Той: - Мога да ти сваля луната, звездите, цялата вселена... Тя: - Ама ти верно нямаш пари!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп стартира втория етап от плана за Газа

Тръмп стартира втория етап от плана за Газа

Свят Преди 21 минути

"Хамас" обаче си връща властта над палестинците с терор

Почина легендата на соул музиката Д'Анджело

Почина легендата на соул музиката Д'Анджело

Свят Преди 1 час

Той си отиде на 51 години

Френският премиер ще замрази пенсионната реформа в опит да спаси правителството

Френският премиер ще замрази пенсионната реформа в опит да спаси правителството

Свят Преди 4 часа

Себастиен Лекорню подари голяма победа на Социалистическата партия

Златен медальон, свързан с Хенри VIII, се продава за 3.5 милиона паунда

Златен медальон, свързан с Хенри VIII, се продава за 3.5 милиона паунда

Любопитно Преди 4 часа

„Тюдорското сърце е може би един от най-невероятните предмети от английската история, откривани някога"

Деляна Иванова: ББР подкрепя общините за капиталови инвестиции и енергийна ефективност

Деляна Иванова: ББР подкрепя общините за капиталови инвестиции и енергийна ефективност

Любопитно Преди 4 часа

 

от ляво на дясно - Ива Григорова председател БАПРА, Иван Янакиев председател БДВО и Весислава Антонова - модератор на събитието

Първи по рода си доклад очертава ролята на PR комуникациите в българския бизнес

Любопитно Преди 4 часа

Той бе представен от Българското дружество за връзки с обществеността и Българската асоциация на PR агенциите, и показва стратегическата функция на PR специалистите

Министър Пешев награди световния шампион в щангите Карлос Насар

Министър Пешев награди световния шампион в щангите Карлос Насар

България Преди 4 часа

Треньорският щаб на световния шампион също ще бъде награден с парична премия

Барак Обама призна за „дефицит“ в брака си с Мишел

Барак Обама призна за „дефицит“ в брака си с Мишел

Любопитно Преди 5 часа

Барак Обама наскоро сподели, че двата му президентски мандата са поставили сериозно напрежение върху брака му

Зрителите решават кой ще бъде номиниран в Big Brother тази седмица

Зрителите решават кой ще бъде номиниран в Big Brother тази седмица

Любопитно Преди 5 часа

Те могат да подкрепят любимия си съквартирант в приложението NOVA PLAY

Жена преби учителка с тръба пред класа

Жена преби учителка с тръба пред класа

България Преди 5 часа

Жертвата е с причинена лека телесна повреда

Винопроизводител беше убит от собствената си преса за грозде

Винопроизводител беше убит от собствената си преса за грозде

Свят Преди 5 часа

Мъжът загуби живота си дни преди 45-ия си рожден ден

От утре претеглят превозните средства в движение

От утре претеглят превозните средства в движение

България Преди 5 часа

Иван Иванов отбеляза, че само в рамките на днешния ден, преди да започнат санкционирането, има 200 нарушения с претоварване.

Пореден воин казва сбогом на Дивия север в “Игри на волята”

Пореден воин казва сбогом на Дивия север в “Игри на волята”

Любопитно Преди 5 часа

Калин, Николета и д-р Пекин излизат в оспорвана капитанска битка

ЕСПЧ осъди Русия да плати над 253 милиона евро на Грузия

ЕСПЧ осъди Русия да плати над 253 милиона евро на Грузия

Свят Преди 6 часа

Руските действия са нарушили правата на около 29 000 жители

Румен Радев

Радев наложи вето на закона за ДАНС, вижда опасност от политическа зависимост

България Преди 6 часа

Държавният глава настоява, че прехвърлянето на правомощията за назначаване на шефа на ДАНС към парламента застрашава политическата неутралност на службата и подкопава принципа на мандатност

Намериха издирваното 15-годишно момиче от Добрич

Намериха издирваното 15-годишно момиче от Добрич

България Преди 6 часа

То е открито живо и здраво

Всичко от днес

От мрежата

Домашните котки през есента: подготовка и грижи

dogsandcats.bg

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg
1

Кога ще заработи депозитна система за опаковките

sinoptik.bg
1

700 млрд. евро щети за Европа от екстремно време за половин век

sinoptik.bg

Дженифър Анистън разкри за най-голямата си лична битка

Edna.bg

Алек Болдуин катастрофира в Ню Йорк

Edna.bg

Молдова спечели първа точка в квалификациите като гост на Естония

Gong.bg

Тодор Янчев: Ние имаме уникални играчи

Gong.bg

Тръмп обяви началото на изпълнението на втория етап от плана му за Газа

Nova.bg

Борисов: Не виждам място на ГЕРБ в такова управление

Nova.bg