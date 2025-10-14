Протест във Варна в подкрепа на Благомир Коцев

Внимание, шофьори! Промени в движението по части от АМ "Хемус" и "Тракия"

П ротест тази вечер във Варна в защита на арестувания кмет Благомир Коцев. Късно вечерта в петък Софийският градски съд определи, че Коцев остава в ареста, предава NOVA.

Днешният протест започна пред сградата на община Варна, а след това хората потеглиха на шествие до Съдебната палата.

Масови протести в подкрепа на кмета на Варна у нас и в Европа

Протестиращите излязоха, за да изразят недоволството си от това, че Коцев продължава да е в ареста. Те настояват за незабавната промяна на мярката за неотклонение на кмета на града.

"Когато демокрацията е атакувана в една държава членка, тя е отслабена в цяла Европа", пише в писмо на Коцев до Европейския комитет на регионите, който заседава в рамките на на Европейската седмица на градовете и регионите в Брюксел. Коцев трябваше да бъде докладчик на заседанието днес.

Протест във Варна в подкрепа на задържания кмет

Писмото от кмета на Варна беше прочетено от общинския съветник София Колева, след което цялата зала стана на крака и аплодира посланието на Коцев.

От своя страна председателят на групата на "Обнови Европа" в Европейския комитет на регионите Франсоа Декостер каза на София Колева да предаде на Благомир Коцев: "Неговата битка е наша битка! Надяваме се скоро да се завърне тук сред нас".