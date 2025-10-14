България

Протест във Варна в подкрепа на Благомир Коцев

Писмо на Коцев до Европейския комитет на регионите

14 октомври 2025, 20:09
Пеевски: Моментът е преломен - готови сме да поемем своята отговорност за управлението на България!

Пеевски: Моментът е преломен - готови сме да поемем своята отговорност за управлението на България!
Борисов се ядоса: Ще си карате сами влака!

Борисов се ядоса: Ще си карате сами влака!

"БСП-Обединена левица" за вота в Пазарджик: Постепенно започваме да си връщаме позициите в страната
Задържаха служители на

Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Първи коментар на Иво Сиромахов, след като напусна Слави Трифонов

Първи коментар на Иво Сиромахов, след като напусна Слави Трифонов
Боклукът в

Боклукът в "Люлин" и "Красно село" спадна с 40% за 10 дни
Внимание, шофьори! Промени в движението по части от АМ

Внимание, шофьори! Промени в движението по части от АМ "Хемус" и "Тракия"
Историческо архитектурно откритие на Перперикон (ВИДЕО/СНИМКИ)

Историческо архитектурно откритие на Перперикон (ВИДЕО/СНИМКИ)

П ротест тази вечер във Варна в защита на арестувания кмет Благомир Коцев. Късно вечерта в петък Софийският градски съд определи, че Коцев остава в ареста, предава NOVA.

Днешният протест започна пред сградата на община Варна, а след това хората потеглиха на шествие до Съдебната палата.

Масови протести в подкрепа на кмета на Варна у нас и в Европа

Протестиращите излязоха, за да изразят недоволството си от това, че Коцев продължава да е в ареста. Те настояват за незабавната промяна на мярката за неотклонение на кмета на града.

"Когато демокрацията е атакувана в една държава членка, тя е отслабена в цяла Европа", пише в писмо на Коцев до Европейския комитет на регионите, който заседава в рамките на на Европейската седмица на градовете и регионите в Брюксел. Коцев трябваше да бъде докладчик на заседанието днес.

Протест във Варна в подкрепа на задържания кмет

Писмото от кмета на Варна беше прочетено от общинския съветник София Колева, след което цялата зала стана на крака и аплодира посланието на Коцев.

От своя страна председателят на групата на "Обнови Европа" в Европейския комитет на регионите Франсоа Декостер каза на София Колева да предаде на Благомир Коцев: "Неговата битка е наша битка! Надяваме се скоро да се завърне тук сред нас".

Източник: NOVA, БТА    
Протест Варна Благомир Коцев Арестуван кмет
Последвайте ни
Борисов се ядоса: Ще си карате сами влака!

Борисов се ядоса: Ще си карате сами влака!

Пеевски: Моментът е преломен - готови сме да поемем своята отговорност за управлението на България!

Пеевски: Моментът е преломен - готови сме да поемем своята отговорност за управлението на България!

Зеленски отне украинското гражданство на кмета на Одеса

Зеленски отне украинското гражданство на кмета на Одеса

Министърът на правосъдието поиска наказания за четирима нотариуси

Министърът на правосъдието поиска наказания за четирима нотариуси

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Китай въвежда минимален пробег на ток за plug-in хибридите

Китай въвежда минимален пробег на ток за plug-in хибридите

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 2 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 2 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 1 ден
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 2 дни

Виц на деня

Той: - Мога да ти сваля луната, звездите, цялата вселена... Тя: - Ама ти верно нямаш пари!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп стартира втория етап от плана за Газа

Тръмп стартира втория етап от плана за Газа

Свят Преди 20 минути

"Хамас" обаче си връща властта над палестинците с терор

Премиерът Росен Желязков отмени правителственото заседание утре

Премиерът Росен Желязков отмени правителственото заседание утре

България Преди 3 часа

Насроченото за сряда заседание трябваше да е редовно за кабинета и за него беше обявен дневен ред в 24 точки

Деляна Иванова: ББР подкрепя общините за капиталови инвестиции и енергийна ефективност

Деляна Иванова: ББР подкрепя общините за капиталови инвестиции и енергийна ефективност

Любопитно Преди 4 часа

 

от ляво на дясно - Ива Григорова председател БАПРА, Иван Янакиев председател БДВО и Весислава Антонова - модератор на събитието

Първи по рода си доклад очертава ролята на PR комуникациите в българския бизнес

Любопитно Преди 4 часа

Той бе представен от Българското дружество за връзки с обществеността и Българската асоциация на PR агенциите, и показва стратегическата функция на PR специалистите

Министър Пешев награди световния шампион в щангите Карлос Насар

Министър Пешев награди световния шампион в щангите Карлос Насар

България Преди 4 часа

Треньорският щаб на световния шампион също ще бъде награден с парична премия

Барак Обама призна за „дефицит“ в брака си с Мишел

Барак Обама призна за „дефицит“ в брака си с Мишел

Любопитно Преди 5 часа

Барак Обама наскоро сподели, че двата му президентски мандата са поставили сериозно напрежение върху брака му

Зрителите решават кой ще бъде номиниран в Big Brother тази седмица

Зрителите решават кой ще бъде номиниран в Big Brother тази седмица

Любопитно Преди 5 часа

Те могат да подкрепят любимия си съквартирант в приложението NOVA PLAY

Жена преби учителка с тръба пред класа

Жена преби учителка с тръба пред класа

България Преди 5 часа

Жертвата е с причинена лека телесна повреда

Винопроизводител беше убит от собствената си преса за грозде

Винопроизводител беше убит от собствената си преса за грозде

Свят Преди 5 часа

Мъжът загуби живота си дни преди 45-ия си рожден ден

От утре претеглят превозните средства в движение

От утре претеглят превозните средства в движение

България Преди 5 часа

Иван Иванов отбеляза, че само в рамките на днешния ден, преди да започнат санкционирането, има 200 нарушения с претоварване.

Пореден воин казва сбогом на Дивия север в “Игри на волята”

Пореден воин казва сбогом на Дивия север в “Игри на волята”

Любопитно Преди 5 часа

Калин, Николета и д-р Пекин излизат в оспорвана капитанска битка

ЕСПЧ осъди Русия да плати над 253 милиона евро на Грузия

ЕСПЧ осъди Русия да плати над 253 милиона евро на Грузия

Свят Преди 6 часа

Руските действия са нарушили правата на около 29 000 жители

Румен Радев

Радев наложи вето на закона за ДАНС, вижда опасност от политическа зависимост

България Преди 6 часа

Държавният глава настоява, че прехвърлянето на правомощията за назначаване на шефа на ДАНС към парламента застрашава политическата неутралност на службата и подкопава принципа на мандатност

Намериха издирваното 15-годишно момиче от Добрич

Намериха издирваното 15-годишно момиче от Добрич

България Преди 6 часа

То е открито живо и здраво

Инфлуенсърка и дъщеря ѝ са открити мъртви след сигнал за странна миризма

Инфлуенсърка и дъщеря ѝ са открити мъртви след сигнал за странна миризма

Свят Преди 6 часа

Жертвите са открити в различни стаи в апартамента си

360-годишната загадка на „Момичето с перлената обица“ е разгадана – ето коя е музата на Вермеер?

360-годишната загадка на „Момичето с перлената обица“ е разгадана – ето коя е музата на Вермеер?

Любопитно Преди 6 часа

Загадъчното момиче с тюрбана и прочутата перлена обица най-вероятно е Магдалена, десетгодишната дъщеря на меценатите

Всичко от днес

От мрежата

Домашните котки през есента: подготовка и грижи

dogsandcats.bg

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg
1

Кога ще заработи депозитна система за опаковките

sinoptik.bg
1

700 млрд. евро щети за Европа от екстремно време за половин век

sinoptik.bg

Дженифър Анистън разкри за най-голямата си лична битка

Edna.bg

Алек Болдуин катастрофира в Ню Йорк

Edna.bg

Молдова спечели първа точка в квалификациите като гост на Естония

Gong.bg

Тодор Янчев: Ние имаме уникални играчи

Gong.bg

Тръмп обяви началото на изпълнението на втория етап от плана му за Газа

Nova.bg

Борисов: Не виждам място на ГЕРБ в такова управление

Nova.bg