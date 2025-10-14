България

Министърът на правосъдието поиска наказания за четирима нотариуси

Дисциплинарните производства са в резултат от извършени проверки

14 октомври 2025, 19:26
Министърът на правосъдието поиска наказания за четирима нотариуси
Източник: БТА

П редложения за дисциплинарни наказания „лишаване от правоспособност за срок от една година“ на трима нотариуси и едно предупреждение за лишаване от правоспособност на четвърти нотариус изпрати министърът на правосъдието Георги Георгиев до Нотариалната камара. Това съобщиха от Министерството на правосъдието.

Дисциплинарните производства са в резултат от извършени проверки от Инспектората към Министерство на правосъдието по заповед на министър Георгиев.

Проверяват нотариусите заради сделки с МПС

Първото искане за лишаване от правоспособност за срок от една година и налагане на финансова санкция е за нотариус от София, а нарушенията са свързани с издаването на констативен нотариален акт за собственост и последващи - за покупко-продажба.  Издаденият констативен нотариален акт е за имот на бул. „Цар Борис III“ с площ от 469 кв. м. с построени в него жилищна и селскостопанска сграда. Сигналът е подаден от дъщерята на собственика на имота, която разбира за промяната на собствеността от уведомление за промяна на кадастъра от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. По-малко от три месеца след издаване на констативния нотариален акт, същият нотариус изповядва и нотариален акт за покупко-продажба на въпросния имот, последвана от още една продажба осем месеца по-късно, посочват от министерството.

Жестока имотна измама остави жена без нищо

Проверката на Инспектората е установила съществени нарушения при издаването и на трите нотариални акта. В първия констативен акт нотариусът е приел, че лицето е придобило имота по давност въз основа на немотивирано постановление. Изслушани са само свидетелски показания, като единият свидетел не е одобрен от кмета на общината, както изисква Гражданския процесуален кодекс. Нотариалният акт за покупко-продажба е подписан, въпреки че са били вписани искова молба и възбрана по отношение на същия имот. Нотариусът не само не е отказал да изповяда сделката, но в акта е записал, че върху имота няма тежести, което не отговаря на фактите.

По отношение на същия нотариус Инспекторатът е установил и допуснати нарушения при издаването на друг констативен нотариален акт за имот, който се намира в столичния район „Искър“. При издаването му нотариусът не е направил проверка за наличие на други права върху имота, на кого е записан той в данъчната служба и кой плаща данъци за него. Изготвил е немотивирано постановление само въз основа на показания на свидетели, които не са съседи на имота, макар че е посочил обратното.

Нови разкрития от жертви на имотните измами в София

Второто предложение е за лишаване от правоспособност за срок от 1 година на нотариус от Казанлък. Извършената проверка е по сигнал от гражданин, че от всички имоти, които притежава – четири, са били дарени, а един е продаден без негово знание. Това се е случило с общо пълномощно, което дава право на упълномощения да дарява и продава имуществото по извършения начин. Установени са и други нарушения, свързани с плащането по единствената възмездна сделка и приложените документи към актовете. По случая тече и проверка на прокуратурата със съмнения за извършена измама.

Третият нотариус, по отношение на когото е предложено лишаване от правоспособност за една година, е от Балчик. Отново за издаден констативен нотариален акт при грубо пренебрегване на изискуемите предварителни проверки, се посочва в съобщението.

Предложено е и дисциплинарно наказание „предупреждение за лишаване от правоспособност“ за нотариус от Варна. Констатираните нарушения от Инспектората в този случай са във връзка с изготвяне на нотариален акт за замяна на недвижим имот срещу моторно превозно средство. Установено е, че вписването на нотариалния акт е два дни след сделката, както и липса на нотариалния регистър по време на проверката, който бил изнесен за подвързване.

От министерството посочват, че резултатите от всички проверки са изпратени и до прокуратурата за присъединяване към събраните материали по сигналите от гражданите, изпратени и до нея.

През юли правосъдният министър Георги Георгиев посочи, че се работи по по мащабна нормативна реформа за противодействие на имотните измами. 

Източник: БТА, Петра Куртева    
Нотариуси Дисциплинарни производства Министерство на правосъдието
Последвайте ни
Борисов се ядоса: Ще си карате сами влака!

Борисов се ядоса: Ще си карате сами влака!

Пеевски: Моментът е преломен - готови сме да поемем своята отговорност за управлението на България!

Пеевски: Моментът е преломен - готови сме да поемем своята отговорност за управлението на България!

Премиерът Росен Желязков отмени правителственото заседание утре

Премиерът Росен Желязков отмени правителственото заседание утре

Министърът на правосъдието поиска наказания за четирима нотариуси

Министърът на правосъдието поиска наказания за четирима нотариуси

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Китай въвежда минимален пробег на ток за plug-in хибридите

Китай въвежда минимален пробег на ток за plug-in хибридите

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 2 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 2 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 1 ден
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 1 ден

Виц на деня

Той: - Мога да ти сваля луната, звездите, цялата вселена... Тя: - Ама ти верно нямаш пари!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Френският премиер ще замрази пенсионната реформа в опит да спаси правителството

Френският премиер ще замрази пенсионната реформа в опит да спаси правителството

Свят Преди 2 часа

Себастиен Лекорню подари голяма победа на Социалистическата партия

Златен медальон, свързан с Хенри VIII, се продава за 3.5 милиона паунда

Златен медальон, свързан с Хенри VIII, се продава за 3.5 милиона паунда

Любопитно Преди 3 часа

„Тюдорското сърце е може би един от най-невероятните предмети от английската история, откривани някога"

Министър Пешев награди световния шампион в щангите Карлос Насар

Министър Пешев награди световния шампион в щангите Карлос Насар

България Преди 3 часа

Треньорският щаб на световния шампион също ще бъде награден с парична премия

Барак Обама призна за „дефицит“ в брака си с Мишел

Барак Обама призна за „дефицит“ в брака си с Мишел

Любопитно Преди 3 часа

Барак Обама наскоро сподели, че двата му президентски мандата са поставили сериозно напрежение върху брака му

Зрителите решават кой ще бъде номиниран в Big Brother тази седмица

Зрителите решават кой ще бъде номиниран в Big Brother тази седмица

Любопитно Преди 3 часа

Те могат да подкрепят любимия си съквартирант в приложението NOVA PLAY

Винопроизводител беше убит от собствената си преса за грозде

Винопроизводител беше убит от собствената си преса за грозде

Свят Преди 3 часа

Мъжът загуби живота си дни преди 45-ия си рожден ден

От утре претеглят превозните средства в движение

От утре претеглят превозните средства в движение

България Преди 3 часа

Иван Иванов отбеляза, че само в рамките на днешния ден, преди да започнат санкционирането, има 200 нарушения с претоварване.

Пореден воин казва сбогом на Дивия север в “Игри на волята”

Пореден воин казва сбогом на Дивия север в “Игри на волята”

Любопитно Преди 4 часа

Калин, Николета и д-р Пекин излизат в оспорвана капитанска битка

ЕСПЧ осъди Русия да плати над 253 милиона евро на Грузия

ЕСПЧ осъди Русия да плати над 253 милиона евро на Грузия

Свят Преди 4 часа

Руските действия са нарушили правата на около 29 000 жители

Румен Радев

Радев наложи вето на закона за ДАНС, вижда опасност от политическа зависимост

България Преди 4 часа

Държавният глава настоява, че прехвърлянето на правомощията за назначаване на шефа на ДАНС към парламента застрашава политическата неутралност на службата и подкопава принципа на мандатност

<p>Полицията в Добрич издирва 15-годишната Виктория Красимирова</p>

Полицията в Добрич издирва 15-годишната Виктория Красимирова, в неизвестност от 12 октомври

България Преди 4 часа

Момичето е високо 174 см, със сини очи и къса кестенява коса

Инфлуенсърка и дъщеря ѝ са открити мъртви след сигнал за странна миризма

Инфлуенсърка и дъщеря ѝ са открити мъртви след сигнал за странна миризма

Свят Преди 4 часа

Жертвите са открити в различни стаи в апартамента си

360-годишната загадка на „Момичето с перлената обица“ е разгадана – ето коя е музата на Вермеер?

360-годишната загадка на „Момичето с перлената обица“ е разгадана – ето коя е музата на Вермеер?

Любопитно Преди 4 часа

Загадъчното момиче с тюрбана и прочутата перлена обица най-вероятно е Магдалена, десетгодишната дъщеря на меценатите

Eвакуация и страх заради странна буря в Калифорния

Eвакуация и страх заради странна буря в Калифорния

Свят Преди 5 часа

Ударни групи, спасителни екипи и хеликоптери са в готовност за действие.

Златка Райкова

Мъжът на Златка Райкова арестуван от ГДБОП за "черно тото"

България Преди 5 часа

Мъжът на Златка Райкова - Карен Хачатрян, и брат му са задържани при полицейска операция на ГДБОП срещу "черното тото", научи NOVA

<p>Каква е здравословната температура у дома за тялото и сметките ни</p>

Каква е здравословната температура у дома за тялото и сметките ни

България Преди 5 часа

От медицинска гледна точка, прекомерната топлина у дома не е здравословна

Всичко от днес

От мрежата

Домашните котки през есента: подготовка и грижи

dogsandcats.bg

Полезно ли е свинското месо за кучетата

dogsandcats.bg
1

Кога ще заработи депозитна система за опаковките

sinoptik.bg
1

700 млрд. евро щети за Европа от екстремно време за половин век

sinoptik.bg

Дженифър Анистън разкри за най-голямата си лична битка

Edna.bg

Алек Болдуин катастрофира в Ню Йорк

Edna.bg

ГЛЕДАЙ НА ЖИВО с картина: Нова порция интересни двубои с Gong.bg

Gong.bg

Барселона обмисля връщането на Рашфорд в Манчестър Юнайтед

Gong.bg

Борисов: Не виждам място на ГЕРБ в такова управление

Nova.bg

Премиерът Желязков отмени правителственото заседание

Nova.bg