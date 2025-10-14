България

От утре претеглят превозните средства в движение

Иван Иванов отбеляза, че само в рамките на днешния ден, преди да започнат санкционирането, има 200 нарушения с претоварване.

14 октомври 2025, 16:17
От утре претеглят превозните средства в движение
Източник: БТА

Н овата функционалност на тол системата за претегляне в движение на пътни превозни средства с допустима максимална маса над 3,5 тона започва да работи от утре, 15 октомври. Това съобщи пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, който заедно с началника на Националното тол управление проф. Олег Асенов провери готовността за прилагане на функцията.

По думите на министър Иванов един от основните ангажименти на настоящия кабинет е бил именно това - да въведе пълната функционалност на тол системата, като един от основните проблеми, забелязан през годините, е именно претоварването на товарните автомобили.

Тол камерите в действие: Първите глоби - този уикенд

Той обясни, че нарушенията ще се отчитат на база съществуващите, вградени в асфалта, сензори за тегло, заедно с което превозните средства ще бъдат и заснемани в реално време. Към нарушителя ще бъде изпращана покана за плащане на доброволна компенсаторна такса в 14-дневен срок, в противен случай следват по-тежки наказания.

Министър Иванов подчерта, че претоварването е един от основните проблеми за амортизацията на републиканската пътна мрежа и води до необходимост от по-чести ремонти.

Към днешна дата има сертифицирани десет рамки, които са оборудвани с кантари. Целта, която сме си поставили, е те да станат 100 и да обхванат почти цялата страна, посочи регионалният министър. Той допълни, че претоварените превозни средства създават също и опасност от пътно-транспортни произшествия.

Удвояват глобата от фиша при липса на електронна поща

Иван Иванов отбеляза, че само в рамките на днешния ден, преди да започнат санкционирането, има 200 нарушения с претоварване.

Професор Олег Асенов заяви, че това е много важна реформа, която една или две държави в ЕС са постигнали – и като законодателна, и като свързана със сертифицирането на такъв тип инструмент за правоприлагане и отчитане. Той обясни, че десетте избрани локации са едни от най-натоварените. За всяка от тях се извършва процедура за калибриране, за която са поканили всички транспортни фирми да се включат, за да се запознае бранша с това, което предстои.

Асенов изрази надежда, че с този тип контрол ще се постигнат няколко основни цели – съхраняване на качеството на пътната инфраструктура, намаляване на пътните инциденти и поставяне на честни правила на играта в транспортния бранш.

По отношение на транзитния трафик Асенов обясни, че в рамките на един час след засичане на претоварен камион с чуждестранна регистрация информацията е подадена в тол системата, така че той да бъде спрян и санкциониран преди граничните пунктове.

Министър Иванов отбеляза, че Националното тол управление се е превърнал в един от ключовите елементи по осигуряване на пътна безопасност и равни правила за всички, които се движат по републиканската пътна мрежа.

Източник: БТА, Ивона Величкова    
Тол система Претегляне в движение
Последвайте ни
Жена преби учителка с тръба пред класа

Жена преби учителка с тръба пред класа

360-годишната загадка на „Момичето с перлената обица“ е разгадана – ето коя е музата на Вермеер?

360-годишната загадка на „Момичето с перлената обица“ е разгадана – ето коя е музата на Вермеер?

От утре претеглят превозните средства в движение

От утре претеглят превозните средства в движение

Мъжът на Златка Райкова арестуван от ГДБОП за

Мъжът на Златка Райкова арестуван от ГДБОП за "черно тото"

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
10 от най-популярните средни породи кучета

10 от най-популярните средни породи кучета

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 1 ден
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 1 ден
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 1 ден
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 1 ден

Виц на деня

Той: - Мога да ти сваля луната, звездите, цялата вселена... Тя: - Ама ти верно нямаш пари!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Деляна Иванова: ББР подкрепя общините за капиталови инвестиции и енергийна ефективност

Деляна Иванова: ББР подкрепя общините за капиталови инвестиции и енергийна ефективност

Любопитно Преди 5 минути

 

Първи по рода си доклад очертава ролята на PR комуникациите в българския бизнес

Първи по рода си доклад очертава ролята на PR комуникациите в българския бизнес

Любопитно Преди 5 минути

Той бе представен от Българското дружество за връзки с обществеността и Българската асоциация на PR агенциите, и показва стратегическата функция на PR специалистите

Зрителите решават кой ще бъде номиниран в Big Brother тази седмица

Зрителите решават кой ще бъде номиниран в Big Brother тази седмица

Любопитно Преди 37 минути

Те могат да подкрепят любимия си съквартирант в приложението NOVA PLAY

Винопроизводител беше убит от собствената си преса за грозде

Винопроизводител беше убит от собствената си преса за грозде

Свят Преди 48 минути

Мъжът загуби живота си дни преди 45-ия си рожден ден

Пореден воин казва сбогом на Дивия север в “Игри на волята”

Пореден воин казва сбогом на Дивия север в “Игри на волята”

Любопитно Преди 55 минути

Калин, Николета и д-р Пекин излизат в оспорвана капитанска битка

ЕСПЧ осъди Русия да плати над 253 милиона евро на Грузия

ЕСПЧ осъди Русия да плати над 253 милиона евро на Грузия

Свят Преди 1 час

Руските действия са нарушили правата на около 29 000 жители

Румен Радев

Радев наложи вето на закона за ДАНС, вижда опасност от политическа зависимост

България Преди 1 час

Държавният глава настоява, че прехвърлянето на правомощията за назначаване на шефа на ДАНС към парламента застрашава политическата неутралност на службата и подкопава принципа на мандатност

<p>Полицията в Добрич издирва 15-годишната Виктория Красимирова</p>

Полицията в Добрич издирва 15-годишната Виктория Красимирова, в неизвестност от 12 октомври

България Преди 1 час

Момичето е високо 174 см, със сини очи и къса кестенява коса

Инфлуенсърка и дъщеря ѝ са открити мъртви след сигнал за странна миризма

Инфлуенсърка и дъщеря ѝ са открити мъртви след сигнал за странна миризма

Свят Преди 1 час

Жертвите са открити в различни стаи в апартамента си

Eвакуация и страх заради странна буря в Калифорния

Eвакуация и страх заради странна буря в Калифорния

Свят Преди 1 час

Ударни групи, спасителни екипи и хеликоптери са в готовност за действие.

<p>Каква е здравословната температура у дома за тялото и сметките ни</p>

Каква е здравословната температура у дома за тялото и сметките ни

България Преди 2 часа

От медицинска гледна точка, прекомерната топлина у дома не е здравословна

Сирски: „Зоната на смъртта“ на фронта в Украйна вече е 10 километра

Сирски: „Зоната на смъртта“ на фронта в Украйна вече е 10 километра

Свят Преди 2 часа

На настоящия етап от войната реалностите на бойното поле се определят от ударните дронове“, каза главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна

Сарафов поиска отвод на съдия от СГС заради предубеденост и неспазване на НПК

Сарафов поиска отвод на съдия от СГС заради предубеденост и неспазване на НПК

България Преди 2 часа

Искането за отвода е отправено писмено към самия съдия - Мирослава Тодорова

Ново ниво на гостоприемство: Как Vivacom дигитализира хотелската индустрия

Ново ниво на гостоприемство: Как Vivacom дигитализира хотелската индустрия

Технологии Преди 2 часа

 

Нова жертва на пожара в Кочани - член на група ДНК

Нова жертва на пожара в Кочани - член на група ДНК

Свят Преди 2 часа

Владимир Блажев-Панчо е имал тежки изгаряния по ръцете и главата след пожара

<p>AI заплашва десетки професии: 40 са на ръба на изчезване</p>

Мicrosoft обяви кои 40 професии са най-застрашени от AI

Технологии Преди 2 часа

Експерти и учени не са постигнали консенсус дали тази последна иновация няма да съсипе множество кариери, или да ги развие в дългосрочен план

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми пие повече вода от обикновено?

dogsandcats.bg

Полезно ли е свинското месо за кучетата

dogsandcats.bg
1

Кога ще заработи депозитна система за опаковките

sinoptik.bg
1

700 млрд. евро щети за Европа от екстремно време за половин век

sinoptik.bg

Дженифър Анистън разкри за най-голямата си лична битка

Edna.bg

Алек Болдуин катастрофира в Ню Йорк

Edna.bg

Министър Иван Пешев награди с парична премия световния шампион в щангите Карлос Насар

Gong.bg

Йон Дал Томасон вече не е селекционер на Швеция

Gong.bg

Президентът наложи вето на измененията в Закона за ДАНС

Nova.bg

Съдийската колегия избра Мариника Чернева за и.ф.председател на ВАС

Nova.bg