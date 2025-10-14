От утре претеглят превозните средства в движение

Н овата функционалност на тол системата за претегляне в движение на пътни превозни средства с допустима максимална маса над 3,5 тона започва да работи от утре, 15 октомври. Това съобщи пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, който заедно с началника на Националното тол управление проф. Олег Асенов провери готовността за прилагане на функцията.

По думите на министър Иванов един от основните ангажименти на настоящия кабинет е бил именно това - да въведе пълната функционалност на тол системата, като един от основните проблеми, забелязан през годините, е именно претоварването на товарните автомобили.

Тол камерите в действие: Първите глоби - този уикенд

Той обясни, че нарушенията ще се отчитат на база съществуващите, вградени в асфалта, сензори за тегло, заедно с което превозните средства ще бъдат и заснемани в реално време. Към нарушителя ще бъде изпращана покана за плащане на доброволна компенсаторна такса в 14-дневен срок, в противен случай следват по-тежки наказания.

Министър Иванов подчерта, че претоварването е един от основните проблеми за амортизацията на републиканската пътна мрежа и води до необходимост от по-чести ремонти.

Към днешна дата има сертифицирани десет рамки, които са оборудвани с кантари. Целта, която сме си поставили, е те да станат 100 и да обхванат почти цялата страна, посочи регионалният министър. Той допълни, че претоварените превозни средства създават също и опасност от пътно-транспортни произшествия.

Удвояват глобата от фиша при липса на електронна поща

Иван Иванов отбеляза, че само в рамките на днешния ден, преди да започнат санкционирането, има 200 нарушения с претоварване.

Професор Олег Асенов заяви, че това е много важна реформа, която една или две държави в ЕС са постигнали – и като законодателна, и като свързана със сертифицирането на такъв тип инструмент за правоприлагане и отчитане. Той обясни, че десетте избрани локации са едни от най-натоварените. За всяка от тях се извършва процедура за калибриране, за която са поканили всички транспортни фирми да се включат, за да се запознае бранша с това, което предстои.

Асенов изрази надежда, че с този тип контрол ще се постигнат няколко основни цели – съхраняване на качеството на пътната инфраструктура, намаляване на пътните инциденти и поставяне на честни правила на играта в транспортния бранш.

По отношение на транзитния трафик Асенов обясни, че в рамките на един час след засичане на претоварен камион с чуждестранна регистрация информацията е подадена в тол системата, така че той да бъде спрян и санкциониран преди граничните пунктове.

Министър Иванов отбеляза, че Националното тол управление се е превърнал в един от ключовите елементи по осигуряване на пътна безопасност и равни правила за всички, които се движат по републиканската пътна мрежа.