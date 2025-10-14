Борисов се ядоса: Ще си карате сами влака!

България

Борисов: Оставаме само формално в това управление

14 октомври 2025, 17:16
Източник: БТА

Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов събра парламентарната група на най-голямата партия на извънредно заседание днес, което беше излъчвано на живо във Фейсбук. Той отчете слабото представяне на местните избори в Пазарджик, където партията се класира шеста и заяви, че ГЕРБ остава само формално в управлението и няма повече да осигурява кворум за него, но няма да "счупи" управляващата коалиция. Освен това Борисов призова за оставката на професионалното ръководство на МВР и нареди на депутатите от партията да отидат на местата, от които са избрани и след това да му докладват "какво е изядено от тялото на ГЕРБ".

Борисов: Няма да дам ГЕРБ да стане брошка на някого

"Разни партии, партийки и всички останали си помислиха, че могат на този голям гръб да се катерят. Само че той е голям, но хлъзгав. И днес ще се изхлузят. Да честитим на победителите в Пазарджик, на вторите, които толкова много се радваха, на четвъртите, на петите... Видно е, че от тази сглобка ГЕРБ се класира на шесто място. Сиреч, това, което говорехме - вкарахме българите в еврозоната, вкарахме ги в Шенген, след 27 години падна мониторинговият механизъм, предоговори Томислав и всички колеги Плана за възстановяване, да върнем поне 2 млрд. евро. Изглежда това в ромските махали в Пазарджик не се отчита - тръста на ПП и ДБ там, и на "Ново начало" е колосален. Сиреч там много отчетливо разбират друго. Кметската администрация от едната страна, от другата - другите, и един страшен, вчера радостен глъч на победители. Кой е победеният? ГЕРБ! Хайде сега, щом е победен, се хващайте всички победители и оттук насетне ще си карат те влака, да видят лесно ли е!"

Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в извънредното включване от централата на партията, заедно с премиера Росен Желязков и всички министри от партията. 

Борисов критикува позицията на президента Румен Радев за бюджета и го обвини за неизгодния за България договор за доставки на газ от турската компания "Боташ".

Борисов обясни защо се е отказал от депутатското място

"Вчера Мирчев ми пише смс-и: "изядоха те, погълнаха те, ликвидираха те, ГЕРБ изчезна, "Ново начало" е всичко!". Благодаря Мирчев, не ни мисли. Големи, малки, все ще оцелеем по някакъв начин. Ние, ГЕРБ направихме каквото трябваше за историята, Мирчев, в което вие никога не участвахте - нито в Европейския съюз влизането, нито в НАТО, нито в еврозоната, нито в Шенген... Само ни вкарахте в сивия списък за пране на пари при Асен Василев", заяви Борисов.

"В Пазарджик, те изплашиха хората. Търчат на живи връзки Киро, Асен, Лена, БОЕЦ, Рашков. Ние в тази помия не участвахме, защото знаех какво ще стане. Знаех, че по ромските махали ще е чудо - корпоративният вот... тези, които ние ги пъдим, отиват в "Ново начало". Не виждам защо ние трябва да бъдем параван на всичко, което се случва!", обяви Борисов.

"Гуцанов обяснява по телевизията как всичко ще се вдига - пари, заплати... Щял да убеди партньорите да вдигаме още. Нас ли ще ни убеждаваш!? Със 7 милиарда повече сме дали за пенсии и заплати, и знаем, че това грешно, когато икономиката и ръстът на БВП е едно и нещо! И въпреки всичко го правим, защото сме обградени от популисти. Благодарност никаква, от никой! Напълниха министерствата на концесия... Надявам се днес Желязков да им е казал ясно и точно какво искаме!. Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление! Никакво! Шести сме! Никаква отговорност не нося вече!", заяви лидерът на ГЕРБ.

"Резултатът ще е още по-лош за ГЕРБ ако останем в такова правителство", предупреди Борисов.

ДБ ще обсъдят с ПП, ДСБ и юристи аргументите за касиране на вота в Пазарджик

"Дадоха министерствата на концесия, коалиционна култура - нула! Всички ни търсиха за преговори, но с условието Борисов да не е премиер, защото ако аз бях премиер, областният на Разград да е излетял, шефът на полицията в Русе да е излетял, и много други! Къде е шефът на районното в Пазарджик, къде е шефът на дирекцията на полицията, къде са всички? И изведнъж - не стига, че сме шести, но и отгоре на всичко имаме и пасив, че Дани Митов е министър", каза Борисов.

Борисов: Времето на обяснителен режим приключи

"Виждате ли смисъл да стоим в такова правителство? Ако ще стоим, ще стоим само формално, повече кворум няма да им правим", категоричен е Борисов.

"Не разреших на нито един член на правителството да отиде на агитация в Пазарджик, защото там са наши колеги. ПП не се посвениха да ползват кметската администрация, която работи за тях на тези избори. Единственото, което ни радва, е че не участвахме в тази кочина, в тази помия", подчерта Борисов.

Движение за права и свободи – ДПС печели изборите за общински съветници в Пазарджик

"Не знам дали министрите да стоят, но това си е ваш личен избори, защото съм дал дума, че няма да счупим коалицията, но и няма да стоим по този начин. Всеки ден да обясняват "Борисов - Пеевски" - какво общо има Борисов с това управление, Пеевски не е в управлението. Изобщо това не ми харесва. Затова премиерът да се стяга, да преформатира и включително председателя на НС, една година близо, стига им! Да става от ИТН, от "Ново начало", въпреки че на нас се полага, поста въобще не ни касае, но не може да ни се качват на главата така", заяви Борисов.

"Ще ги наблюдаваме няколко дена... ние не пазаруваме по махалите, някой път да си шести е по-достойно, отколкото да си втори. И за целта отивате по родните си места, за да видите колко е изядено, има ли нещо хартисало, пък те в парламента да си правят каквото си искат. И искам да знам колко е изядено от тялото на ГЕРБ. Тук идвате да ми докладвате. Вече има две мнозинства, да си управляват както искат", каза Борисов

"Или правителството ще заработи като едно и ще гледа интересите на българите, или ще изкараме 4-5 дена без кворум, и то правителството ще си замине", посочи Борисов.

Той заяви още, че или министърът на вътрешните работи Даниел Митов ще подаде оставка или професионалното ръководство на МВР.

"Една година близо крепихме държавата, резултатът е шести", допълни лидерът на ГЕРБ.

