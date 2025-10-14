Златен медальон, свързан с Хенри VIII, се продава за 3.5 милиона паунда

В печатляващ златен медальон, свързан с брака на Хенри VIII и Катерина Арагонска, може да бъде спасен за нацията, но това ще струва скъпо. Артефактът, маркиран с буквите „H“ и „K“, е открит през 2019 г. от собственик на кафене от Бирмингам, който притежавал металдетектор само от шест месеца. Откривателят, Чарли Кларк, може да стане милионер, ако кампанията на Британския музей за събиране на 3.5 милиона паунда за закупуване на медальона на пазарна цена бъде успешна, предаде Daily Mail.

Днес музеят стартира кампания за спасяване на „Тюдорското сърце“ с помощта на средства от широката общественост. Според изследвания на експерти от музея, 24-каратовият златен артефакт може да е бил създаден за турнир, проведен през октомври 1518 г., за да отбележи годежа на дъщерята на Хенри VIII и Катерина, принцеса Мери, за френския престолонаследник. Хенри редовно възлагал на златари от Лондон да създават бижута за костюми за големи празненства и държавни събития. Те били носени за кратко от членове на двора, за да се създаде впечатлението за голямо великолепие. Медальонът съчетава розата на Тюдорите със символа на Катерина – нарът, и включва надпис „tousiors“, което на старофренски означава „винаги“.

След като бил намерен в поле в Уоруикшър, медальонът бил докладван съгласно Закона за съкровищата от 1996 г. Съгласно този закон, всеки обект, обявен за съкровище, става собственост на Короната и се съхранява, за да може да бъде закупен от музеи или галерии в Англия. Приходите от покупката обикновено се поделят между откривателя и собственика на земята. Така г-н Кларк може да получи неочаквана печалба от 1.75 милиона паунда.

Говорейки за откритието си през 2023 г., Кларк сподели пред „The Guardian“: „Бях намирал няколко монети преди това, нищо особено. Но знаех, че е злато. Когато видиш този цвят, това е причината да си металдетектор – заради такъв момент.“ Той описа находката си като „една на 30 живота“ и каза, че изкрещял „като малко момиченце“ от вълнение.

Иронично, в момента медальонът се съхранява от самия Британски музей. Той ще бъде изложен от тази седмица до края на кампанията за набиране на средства. Музеят трябва да събере необходимите средства до април 2026 г. Вече е получил дарение от 500,000 паунда от фондацията „Julia Rausing Trust“.

Ако не успее да събере парите, медальонът ще бъде достъпен за покупка от частен колекционер. Никълъс Кълинан, директор на Британския музей, заяви: „Тюдорското сърце е може би един от най-невероятните предмети от английската история, откривани някога. Подкрепата ще гарантира, че това уникално и красиво съкровище бъде запазено за нацията, за да може да радва и вдъхновява бъдещите поколения.“

Саймън Форми, главен изпълнителен директор на фондацията „Julia Rausing Trust“, каза: „Радваме се да подкрепим Британския музей в придобиването на Тюдорското сърце за нацията. Този забележителен медальон хвърля светлина върху един определящ кралски брак и обогатява разбирането ни за света на Тюдорите. Надяваме се, че други ще бъдат толкова вдъхновени от този изключителен обект, колкото бяхме ние, и ще се присъединят към нас в щедрото даряване, за да гарантираме, че това съкровище остане на показ за много години напред.“

Публична кампания за дарения вече е отворена, а обектът ще бъде изложен в галерия две на музея до април 2026 г. Хенри сключил брак с Катерина през 1509 г. и двамата били женени в продължение на 24 години. Но Катерина изгубила благоволението на краля заради неспособността си да роди мъжки наследник. Тя имала шест деца, но само бъдещата кралица Мери оцеляла. След това Хенри насочил вниманието си към придворната дама на Катерина, Ан Болейн. Той предизвикал разрив с Католическата църква в Рим, когато анулирал първия си брак, за да се ожени за Ан. По време на тригодишния им съюз Ан родила дъщеря Елизабет, но също не успяла да произведе мъжки наследник. Тя била обезглавена, след като била обвинена в измяна. Хенри продължил да има още четири съпруги.