Тръмп стартира втория етап от плана за Газа

"Хамас" обаче си връща властта над палестинците с терор

14 октомври 2025, 21:25
Тръмп стартира втория етап от плана за Газа
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес началото на изпълнението на втория етап от плана му за Газа, предаде "Ройтерс".

Това става на фона на влошаващите се перспективи за споразумението, като Израел бави доставките на хуманитарна помощ, а "Хамас" затяга контрола си върху палестинците.

Телевизията на терористичната групировка показа видеозапис на екзекуцията в град Газа на осмина мъже, обвинени, че са сътрудничeли на Израел.

Тръмп: Прекратяването на огъня в Газа под въпрос

В неделя бойци на "Хамас" застреляха няколко и задържа 60 души от клана Догмуш, обвинявайки го във връзки с Израел.

Откакто прекратяването на огъня влезе в сила в петък, репортери на AФП наблюдаваха разполагането на силите за сигурност на „Хамас“ в няколко градски района, пазари и по пътищата в Ивицата Газа.

"Работата не е свършена", обяви днес президентът на САЩ. Той напомни, че от "Хамас" не са предали телата на мъртвите израелски заложници, както е предвидено.

Правителството на Израел одобри мирното споразумение за Газа

Междувременно израелската армия откри огън в северната част на Ивицата Газа, след като мъже се приближили опасно до нейни позиции.

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

