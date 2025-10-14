Любопитно

Теодор-Чикагото и Гизем изплуваха от Блатото след зрелищни победи в “Игри на волята”

Гребецът Георги Стойчев-Шопа отпадна от надпреварата поради медицински причини

14 октомври 2025, 23:31
Теодор-Чикагото и Гизем изплуваха от Блатото след зрелищни победи в “Игри на волята”
К олоритният Теодор-Чикагото и несломимата Гизем успяха да заслужат обратно своите места във Войната на племената на “Игри на волята”, след като постигнаха впечатляващи победи на Арената тази вечер. Забавният миньор се изправи срещу музиканта Недялко, докато рехабилитаторката Гизем се срещна в пряк двубой с танцьорката Радостина и муай-тай състезателката Гордиенко. Двамата воини ще влязат в битка за новите си племена още утре вечер.

Денят в Дивия север започна със сблъсъка на капитаните. Лидерите на Феномените, Завоевателите и Лечителите - Калин, Николета и д-р Пекин, се противопоставиха един на друг в битка на баланса и търпението. Победата заслужи водачът на Жълтите - Николета, която избра за своя награда лично предимство под формата на 50 златни гроша и специалния амулет Сабите на спасението. Той осигуряват два допълнителни гласа при бъдещ племенен съвет.

Второто индивидуално съревнование противопостави изгнаниците от Блатото в битка за спасение и влизане в голямата игра. Непосредствено преди началото Победителите научиха, че техният боен другар Георги няма да продължи участието си поради контузия.

Петимата воини взеха участие в две отделни изпитания. Музикантът Недялко се изправи срещу новодошлия Теодор-Чикагото, а трите Амазонки при Червените се състезаваха една срещу друга. Бившият член на Феномените успя да постигне лесна победа, която го изпрати при Лечителите. Вторият си престой на Блатото Гизем завърши с триумф в последните секунди, осигурил ѝ място в отбора на Сините.

Топ стратегът Георги-Шопа гостува ексклузивно в официалния подкаст на предаването “След Игрите”. Там той разказа за трънливия си път от Блатото до големите успехи на бойното поле със Завоевателите. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре приключенското риалити продължава с нова битка за неприкосновеност, след която ще бъдат определени и първите номинирани герои тази седмица. Не пропускайте “Игри на волята” в сряда, 15 октомври, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

Игри на волята
Всичко от днес

