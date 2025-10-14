Свят

Тръмп: Разочарован съм от Путин

Тръмп: Владимир и аз имахме много добри отношения, вероятно все още имаме

14 октомври 2025, 23:38
Тръмп: Разочарован съм от Путин
Източник: AP/БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп отново критикува Владимир Путин, като заяви днес в Белия дом, че руският му колега просто не желае да сложи край на войната в Украйна, предаде "Ройтерс".

Тръмп: Путин унищожава Русия

"Вижте, много съм разочарован, защото Владимир и аз имахме много добри отношения, вероятно все още имаме", каза Тръмп. 

Тръмп губи търпение към Путин. Но защо сега?

"Той трябва наистина да сложи край на тази война. И знаете, че в момента в Русия има дълги опашки за бензин... И изведнъж икономиката му ще се срине", заяви Тръмп.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Доналд Тръмп Владимир Путин Война в Украйна
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 2 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 2 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 2 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 2 дни

Всичко от днес

