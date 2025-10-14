Любопитно

Пореден воин казва сбогом на Дивия север в “Игри на волята”

Калин, Николета и д-р Пекин излизат в оспорвана капитанска битка

14 октомври 2025, 16:12
Смъртта на Даян Кийтън: Защо актрисата винаги покриваше врата си и носеше шапки

Хитовият подкаст “Елизабетско” се завръща на 17 октомври - още по-силен, по-смел и по-истински

12 скрити причини, поради които не можеш да отслабнеш – дори когато правиш всичко правилно

Извънредна ситуация в “Игри на волята” тази вечер

9 храни, които могат да намалят риска от рак

Предупредителни знаци за инфаркт, които се появяват 12 години по-рано

Шест месеца след развода си: Принц Лека II от Албания се сгоди за новата си любима

„Тя беше любовта на живота ми“: Ал Пачино съкрушен от смъртта на Даян Кийтън

Н ов воин ще се сбогува с мечтата си за победа в приключението “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Две зрелищни индивидуални битки ще изправят капитаните на трите отбора във Войната на племената и изгнаниците от Блатото пред поредните тежки препятствия по пътя към победата и спасението. Кой ще ликува и кой ще понесе тежка загуба?

Източник: NOVA

Извън Арената стратегическото надиграване между участниците ще продължи. Новосформираният съюз между опозицията при Лечителите в лицето на Дино и Траян и двете ключови фигури в доминиращата коалиция - Сапунджиева и д-р Пекин, ще претърпи изненадващо развитие. Междувременно Александра ще стане неволен свидетел на нов заговор, който може да размести пластовете на влияние при Завоевателите за пореден път.

Източник: NOVA

За кого суровата приказка в Дивия север ще приключи? И какви нови обрати предстоят в Резиденцията и Изолатора? Ще разберете в следващия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити "След Игрите" можете да гледате в Nova PlayVbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във FacebookInstagram и TikTok.

Игри на волята риалити шоу битки племена стратегия съюз елиминации Арена препятствия NOVA
Той: - Мога да ти сваля луната, звездите, цялата вселена... Тя: - Ама ти верно нямаш пари!
