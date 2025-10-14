Свят

Шокиращата промяна на израелските заложници след 738 дни в плен на "Хамас" (СНИМКИ)

Ужасяващата история на страданията на 20-те оцелели заложници, освободени в понеделник, е видима в техния външен вид

14 октомври 2025, 13:50
И зраелските заложници, завърнали се при семействата си, изглеждат удивително променени след повече от две години в плен на "Хамас".

Семействата на освободените като част от споразумението за прекратяване на огъня заложници установиха, че близките им са претърпели драматични физически трансформации по време на над двегодишния си плен, пише New York Times.

Ужасяващата история на страданията на 20-те оцелели заложници, освободени в понеделник, е видима в техния външен вид – шокираща загуба на тегло, изгаряне от слънцето или болнаво избледняване на кожата, мускули, атрофирали от бездействие, и лица, които някога са били здрави и пълни, а сега изглеждат измършавели и изтощени.

Въпреки че много семейства вече се събраха отново, бившите пленници имат дълъг път към възстановяване след 738 дни на малтретиране и лишения.

  • Евятар Дейвид

24-годишният Евятар Дейвид беше прегърнат от родителите си две години след като беше взет за заложник на музикалния фестивал Nova в южен Израел на 7 октомври 2023 г. Ужасяващи кадри от времето му в плен се превърнаха в символ на жестокостта на "Хамас" – там Дейвид е принуден да изкопае собствен гроб.

Петминутен клип, публикуван през август, показва Дейвид с ребра, изпъкващи през бледата кожа на торса му, стоящ в тесен тунел с лопата в ръка.

„Не съм ял от няколко дни поред“, казва той в ужасяващите кадри. „Това е гробът, в който мисля, че ще бъда погребан. Времето изтича.“

Снимки преди отвличането му показват здрав блясък и стройна, мускулеста фигура. Макар да е запазил същата широка усмивка след освобождаването, пристигайки в болница „Бейлинсон“ в централна Израел, той изглежда крехък и лишен от слънце.

  • Ейтан Хорн

Ейтан Хорн, охранител на фестивала Nova, претърпя една от най-драстичните физически промени. През февруари семейството му било уведомено, че той е поел ролята на „говорител на похитителите“, което е помагало за повдигането на духа на другите заложници. Хорн е загубил значително тегло, като здравото му телосложение се е превърнало в много по-слаба фигура.

  • Гай Гилбоа-Далал

24-годишният Гай Гилбоа-Далал отишъл на фестивала с брат си Гал, който успял да избяга, когато "Хамас" започнал атаката. Гай обаче бил пленен. Снимките му преди залавянето показват широкоплещест, загорял младеж с разрошена коса. След освобождаването си той е слаб и блед, с късо подстригана прическа.

  • Матан Ангрест

22-годишният войник от Израелските отбранителни сили Матан Ангрест бил грабнат директно от танка си близо до Газа. По време на клането „Джерузалем пост“ съобщи, че е видян как е брутално ритан от "Хамас". Семейството му разкри, че той е страдал от множество здравословни проблеми, включително инфекции, изгаряния и хронична астма. След освобождаването външният му вид ясно показва ефекта от тежките условия: бронзовият му тен и решителният му поглед са заменени от по-слаб и блед вид.

  • Ром Браславски

21-годишният охранител Ром Браславски бе облечен в израелското знаме при посрещането си от израелските сили. Той изглежда значително по-слаб и крехък. В разтърсващо видео от август 2025 г. Браславски е видян да плаче и да не може да се изправи сам, споделяйки, че е бил лишен от храна и вода.

  • Омри Миран

48-годишният Миран, най-възрастният жив заложник, бил отвлечен пред очите на съпругата и дъщерите си в кибуца Нахал Оз. При срещата си със семейството той е забележимо по-слаб и с по-сива коса.

  • Алон Охел

24-годишният Алон Охел, отвлечен от фестивала Nova, е жестоко парадиран из град Газа. По време на плен е претърпял медицински усложнения, включително ослепване с едното око. След освобождаването му той е отслабнал значително, а русите му кичури и брада са много по-късо подстригани.

  • Авинатан Ор

Израелският канал Канал 12 разкрива, че Авинатан Ор е бил в пълна изолация над две години, загубил между 30 и 40% от телесното си тегло. Пясъчната му коса, брада и облик на телевизионен идол са заменени от слаба фигура и светъл тен. След освобождаването си той се събра с приятелката си Ноа Аргамани, също бивша заложница, като двойката сподели „първата си цигара заедно след две години“, според „Таймс ъф Израел“.

Източник: nypost.com    
Израелски заложници Хамас Плен Физически промени Загуба на тегло Малтретиране Освободени заложници
