Шокиращата промяна на израелските заложници след 738 дни в плен на "Хамас" (СНИМКИ)

И зраелските заложници, завърнали се при семействата си, изглеждат удивително променени след повече от две години в плен на "Хамас".
Семействата на освободените като част от споразумението за прекратяване на огъня заложници установиха, че близките им са претърпели драматични физически трансформации по време на над двегодишния си плен, пише New York Times.
Ужасяващата история на страданията на 20-те оцелели заложници, освободени в понеделник, е видима в техния външен вид – шокираща загуба на тегло, изгаряне от слънцето или болнаво избледняване на кожата, мускули, атрофирали от бездействие, и лица, които някога са били здрави и пълни, а сега изглеждат измършавели и изтощени.
Въпреки че много семейства вече се събраха отново, бившите пленници имат дълъг път към възстановяване след 738 дни на малтретиране и лишения.
- Евятар Дейвид
24-годишният Евятар Дейвид беше прегърнат от родителите си две години след като беше взет за заложник на музикалния фестивал Nova в южен Израел на 7 октомври 2023 г. Ужасяващи кадри от времето му в плен се превърнаха в символ на жестокостта на "Хамас" – там Дейвид е принуден да изкопае собствен гроб.
Петминутен клип, публикуван през август, показва Дейвид с ребра, изпъкващи през бледата кожа на торса му, стоящ в тесен тунел с лопата в ръка.
„Не съм ял от няколко дни поред“, казва той в ужасяващите кадри. „Това е гробът, в който мисля, че ще бъда погребан. Времето изтича.“
Снимки преди отвличането му показват здрав блясък и стройна, мускулеста фигура. Макар да е запазил същата широка усмивка след освобождаването, пристигайки в болница „Бейлинсон“ в централна Израел, той изглежда крехък и лишен от слънце.
Este es Evyatar David, en cautiverio por Hamás, cuyos captores sádicos le obligaron a ver cómo liberaban a su amigo y luego a cavar su propia tumba, difundiendo ambos vídeos.— Acción y Comunicación sobre Oriente Medio - ACOM (@ACOM_es) October 13, 2025
Hoy Evyatar ha vuelto a casa. Hoy él ha vencido. pic.twitter.com/ubvkuGcG2v
- Ейтан Хорн
Ейтан Хорн, охранител на фестивала Nova, претърпя една от най-драстичните физически промени. През февруари семейството му било уведомено, че той е поел ролята на „говорител на похитителите“, което е помагало за повдигането на духа на другите заложници. Хорн е загубил значително тегло, като здравото му телосложение се е превърнало в много по-слаба фигура.
Welcome Home, Eitan Horn— Israel ישראל (@Israel) October 13, 2025
Eitan, 38, was kidnapped by Hamas on October 7, 2023, from Kibbutz Nir Oz, where was visiting his brother Yair.
He holds dual Israeli-Argentinian citizenship, having immigrated to Israel through the Na’ale program.
Before his abduction, he worked as an… pic.twitter.com/nkEXRLouQy
- Гай Гилбоа-Далал
24-годишният Гай Гилбоа-Далал отишъл на фестивала с брат си Гал, който успял да избяга, когато "Хамас" започнал атаката. Гай обаче бил пленен. Снимките му преди залавянето показват широкоплещест, загорял младеж с разрошена коса. След освобождаването си той е слаб и блед, с късо подстригана прическа.
Welcome Home, Guy Gilboa-Dalal— Israel ישראל (@Israel) October 13, 2025
Guy, 24, was kidnapped by Hamas on October 7, 2023 from the Nova music festival, where he and his lifelong friend Evyatar David were kidnapped together.
His brother Gal escaped that morning and became one of his fiercest advocates.
Before his… pic.twitter.com/s10jeJhAuA
- Матан Ангрест
22-годишният войник от Израелските отбранителни сили Матан Ангрест бил грабнат директно от танка си близо до Газа. По време на клането „Джерузалем пост“ съобщи, че е видян как е брутално ритан от "Хамас". Семейството му разкри, че той е страдал от множество здравословни проблеми, включително инфекции, изгаряния и хронична астма. След освобождаването външният му вид ясно показва ефекта от тежките условия: бронзовият му тен и решителният му поглед са заменени от по-слаб и блед вид.
Welcome Home, Matan Angrest— Israel ישראל (@Israel) October 13, 2025
Matan, 22, was kidnapped by Hamas on October 7 from his tank near Nahal Oz.
Matan is a devoted son and brother to 3 siblings. Known for his kind spirit, determination and love of sports. He once played for Hapoel Haifa’s youth soccer team and is an… pic.twitter.com/QkOjUjVf2e
- Ром Браславски
21-годишният охранител Ром Браславски бе облечен в израелското знаме при посрещането си от израелските сили. Той изглежда значително по-слаб и крехък. В разтърсващо видео от август 2025 г. Браславски е видян да плаче и да не може да се изправи сам, споделяйки, че е бил лишен от храна и вода.
Rom Braslavski before and after 738 days of Palestinian captivity.— Hashem (@HashemAllMighty) October 13, 2025
It turns out there was a famine in Gaza, but the only people who experienced it were the Israeli hostages. pic.twitter.com/9DxSrXvBV5
- Омри Миран
48-годишният Миран, най-възрастният жив заложник, бил отвлечен пред очите на съпругата и дъщерите си в кибуца Нахал Оз. При срещата си със семейството той е забележимо по-слаб и с по-сива коса.
Please talk about Omri Miran as much as you can. pic.twitter.com/7cjNGG5m6E— Our People Are Home 🧡 (@Bring_Daughters) August 30, 2025
- Алон Охел
24-годишният Алон Охел, отвлечен от фестивала Nova, е жестоко парадиран из град Газа. По време на плен е претърпял медицински усложнения, включително ослепване с едното око. След освобождаването му той е отслабнал значително, а русите му кичури и брада са много по-късо подстригани.
Alon Ohel before and after. Gazan terrorists severely damaged his eyesight and starved him.— Kosher🎗 (@koshercockney) October 13, 2025
I’m so glad he’s home hopefully now the healing can start. Prayers to him and his family pic.twitter.com/n9B3rdR4Bv
- Авинатан Ор
Израелският канал Канал 12 разкрива, че Авинатан Ор е бил в пълна изолация над две години, загубил между 30 и 40% от телесното си тегло. Пясъчната му коса, брада и облик на телевизионен идол са заменени от слаба фигура и светъл тен. След освобождаването си той се събра с приятелката си Ноа Аргамани, също бивша заложница, като двойката сподели „първата си цигара заедно след две години“, според „Таймс ъф Израел“.
Avinatan Or.— Kosher🎗 (@koshercockney) October 13, 2025
Unrecognisable.
Doctors have said he’s lost 40% of his body weight.
His body has gone through so much trauma from starvation and torture over two years that he has changed in that no human should go through.
We love you Avinatan! You’ve got this brother.… pic.twitter.com/Wv7Gi6Sszy