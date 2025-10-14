Винопроизводител беше убит от собствената си преса за грозде

В инопроизводител загина, след като беше смачкан от собствената си преса за грозде в Италия, съобщават медии. 44-годишният Матео Форнер почиствал пресата около 19:45 ч. местно време в петък, 10 октомври, когато тя внезапно се включила и го хванала вътре, според италианската медия на „Corriere del Veneto“, предаде People.

Инцидентът се случи във винарна, която Матео помогнал на семейството си да изгради. При инцидента вратът на Матео бил счупен и се смята, че жертвата е починала моментално, според докладите.

Лино, бащата на Матео и основател на селскостопанската компания Pat del Colmél, станал свидетел на инцидента. И Матео, и Лино смятали, че машината е изключена по време на фаталния инцидент, според съобщенията. Въпреки това машината очевидно не била включена поради временно прекъсване на електрозахранването и се включила отново, когато токът бил възстановен.

Winemaker Killed by His Own Grape Press Days Before His 45th Birthday: ‘A Truly Precious Person' https://t.co/JpfJ5hCOqc — People (@people) October 13, 2025

Пожарникари и лекари пристигнали на мястото, където Матео бил обявен за мъртъв, според „Corriere del Veneto“. Тялото му по-късно било транспортирано до моргата в Кастелфранко Венето. Матео трябвало да отпразнува 45-ия си рожден ден след по-малко от две седмици, съобщи „Il Gazzettino“.

Освен това Матео бил добре познат в района на Грапа, особено след избирането му за член на градския съвет през 2022 г. от партията Castelcucco Nuova, според „Corriere del Veneto“. Кметът Паоло Марес, когото Матео подкрепял, изразил съболезнованията си към семейството на Матео след трагичната му смърт. Той заяви, че „светът му се срутил“, когато чул новината.

„Преди да бъде съветник, Матео беше скъп приятел“, казал Марес според „Il Gazzettino“. „Беше любезен и отзивчив, неуморен работник. Спомням си как преди време, заради лошо време, помолих съветниците за помощ с дървесен ствол, паднал на пътя заради дъжда. Той беше първият, който откликна, и в рамките на 20 минути дървото беше премахнато.“

Той добавил: „По отношение на работата беше истински звяр, и това се виждаше в работата му във винарната. Днес губим наистина ценен човек, и то не само за мен, а за цялата общност. Единственото, което знам в мрака на тази трагедия, е, че семейство Форнер е силно семейство. Това е в кръвта им. И съм сигурен, че същото важи и за сина на Матео.“

Матео оставя след себе си родителите си, 15-годишния си син, както и брат си и сестра си, според „Corriere del Veneto“.