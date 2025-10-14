Премиерът Росен Желязков отмени правителственото заседание утре

М инистър-председателят Росен Желязков отмени насроченото за сряда заседание на Министерския съвет, съобщиха от правителствената информационна служба.

Насроченото за сряда заседание трябваше да е редовно за кабинета и за него беше обявен дневен ред в 24 точки.

Министрите трябваше да обсъдят акционерното участие на държавата в капитала на „София Тех Парк”, Комисията за регулиране на съобщенията и други теми.

Отмяната на заседанието идва след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви днес, че партията ще спре да подкрепя управляващото мнозинство в парламента и ще остане в управлението само формално. Борисов каза, че оставането на министрите от ГЕРБ, включително и премиерът Желязков, в правителството, е техен личен избор. Лидерът на най-голямата партия също така настоя за преформатиране на управлението и смяна на председателя на Народното събрание.