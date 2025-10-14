Жена преби учителка с тръба пред класа

Р айонна прокуратура-Стара Загора привлече като обвиняема жена на 43 г., за това, че в село Зетьово, обл. Стара Загора, в сградата на училището, е причинила на 65-годишна жена на длъжност учител, лека телесна повреда, изразяваща се в контузия на главата, охлузвания и кръвонасядания на крайниците.

Спрямо жената е повдигнато обвинение и за това, че преди месец е извършила непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, които по своето съдържание се отличават с изключителна дързост.

Майка удари учителка заради хилка за тенис

Обвиняемата получила оплакване от малолетно дете, роднина на семейството ѝ, че учителката му се държи лошо с него. Тя решила да се саморазправи с нея. Отишла в училището, влязла в класната стая, прекъснала часа и пред присъстващите ученици нанесла удари на 65-годишната преподавателка с продълговат предмет, наподобяващ прът или тръба. Побоят е бил прекратен, след намеса на други учителки. Установено е, че нападателската е ударила четири пъти учителката по тялото. Към момента се извършват действия по разследването, като е назначена и изготвена съдебномедицинска експертиза, извършени са разпити на свидетели и др. Предстои делото да бъде внесено с обвинителен акт в съда.