Френският премиер ще замрази пенсионната реформа в опит да спаси правителството

Себастиен Лекорню подари голяма победа на Социалистическата партия

14 октомври 2025, 17:19
Шокиращата промяна на израелските заложници след 738 дни в плен на "Хамас" (СНИМКИ)
Нови такси удрят джоба на туристите в Гърция
Почина главен заподозрян за пожара в дискотека "Пулс" в Кочани
Доналд Тръмп: Ангела, дължиш ми един трилион долара
Starship успешно мина ключов тест за мисии до Луната
Испания под вода: Бурята "Алис" причини опустошителни наводнения в Каталуния
Осъдиха двама българи за кражба на олио във Великобритания
САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларация за Газа

Ф ренският министър-председател Себастиен Лекорню обяви във вторник, в първата си реч пред парламента, че планира да замрази непопулярния закон, който повиши минималната пенсионна възраст за повечето работници, до следващите президентски избори през 2027 г., пише Politico.

Решението представлява значителна победа за опозиционната Социалистическа партия, която заплаши да гласува вот на недоверие срещу току-що сформираното правителство на Лекорню, ако той не спре прилагането на реформата. Законът, приет през 2023 г., постепенно повишава минималната пенсионна възраст от 62 на 64 години.

"Едно спиране трябва да бъде възможност. Дебатът за пенсиите не е просто финансова сметка. Това е съществена част от нашия социален договор. А и този договор се нуждае от преразглеждане", заяви Лекорню.

Представител на Социалистическата партия трябва да отговори на изказването му по-късно във вторник. Тъй като повечето други опозиционни сили вече обявиха, че ще се опитат да свалят кабинета, следващият ход на социалистите ще бъде решаващ, дали 39-годишният премиер е спечелил време, или Франция ще потъне още по-дълбоко в политическия хаос, започнал с разпадането на първото му правителство само 14 часа след съставянето му миналата седмица. Президентът Еманюел Макрон го преназначи в петък и сформира нов кабинет в неделя.

Кризата поражда опасения, че втората по големина икономика в еврозоната става все по-неспособна да се управлява и може да се изправи пред трудности при обслужването на задълженията си.

Ако и второто правителство на Лекорню падне, това ще бъде четвъртото рухнало правителство за по-малко от година - развитие, което рязко ще увеличи вероятността Макрон да разпусне парламента, за да излезе от политическата безизходица. Два вота на недоверие, единият, внесен от крайнолеви, зелени и социалисти, а другият от крайната десница, ще бъдат подложени на гласуване в четвъртък.

Спорната пенсионна реформа във Франция: Кой печели и кой губи?

Лекорню подчерта, че всяко замразяване на реформата трябва да бъде съпътствано от мерки за ограничаване на публичните разходи и за намаляване на бюджетния дефицит, който се очаква да достигне 5,4% от БВП през тази година.

Премиерът изчисли, че замразяването ще струва на държавния бюджет около 400 милиона евро през 2026 г. По-рано във вторник неговото правителство предложи проектобюджет, целящ сваляне на дефицита под 5% от БВП през следващата година, включващ 31 милиарда евро съкращения и данъчни увеличения.

Лекорню добави, че няма да подкрепи решение, което би подкопало фискалната надеждност на Франция или стабилността на пенсионната ѝ система.

Източник: Politico    
Борисов се ядоса: Ще си карате сами влака!

Жена преби учителка с тръба пред класа

Премиерът Росен Желязков отмени правителственото заседание утре

360-годишната загадка на „Момичето с перлената обица“ е разгадана – ето коя е музата на Вермеер?

Здравната вноска остава същата

Китай въвежда минимален пробег на ток за plug-in хибридите

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Деляна Иванова: ББР подкрепя общините за капиталови инвестиции и енергийна ефективност

от ляво на дясно - Ива Григорова председател БАПРА, Иван Янакиев председател БДВО и Весислава Антонова - модератор на събитието

Любопитно Преди 1 час

Той бе представен от Българското дружество за връзки с обществеността и Българската асоциация на PR агенциите, и показва стратегическата функция на PR специалистите

Винопроизводител беше убит от собствената си преса за грозде

Свят Преди 2 часа

Мъжът загуби живота си дни преди 45-ия си рожден ден

От утре претеглят превозните средства в движение

България Преди 2 часа

Иван Иванов отбеляза, че само в рамките на днешния ден, преди да започнат санкционирането, има 200 нарушения с претоварване.

Пореден воин казва сбогом на Дивия север в “Игри на волята”

Любопитно Преди 2 часа

Калин, Николета и д-р Пекин излизат в оспорвана капитанска битка

ЕСПЧ осъди Русия да плати над 253 милиона евро на Грузия

Свят Преди 2 часа

Руските действия са нарушили правата на около 29 000 жители

Румен Радев

България Преди 3 часа

Държавният глава настоява, че прехвърлянето на правомощията за назначаване на шефа на ДАНС към парламента застрашава политическата неутралност на службата и подкопава принципа на мандатност

<p>Полицията в Добрич издирва 15-годишната Виктория Красимирова</p>

България Преди 3 часа

Момичето е високо 174 см, със сини очи и къса кестенява коса

Инфлуенсърка и дъщеря ѝ са открити мъртви след сигнал за странна миризма

Свят Преди 3 часа

Жертвите са открити в различни стаи в апартамента си

Eвакуация и страх заради странна буря в Калифорния

Свят Преди 3 часа

Ударни групи, спасителни екипи и хеликоптери са в готовност за действие.

Златка Райкова

България Преди 3 часа

Мъжът на Златка Райкова - Карен Хачатрян, и брат му са задържани при полицейска операция на ГДБОП срещу "черното тото", научи NOVA

<p>Каква е здравословната температура у дома за тялото и сметките ни</p>

България Преди 3 часа

От медицинска гледна точка, прекомерната топлина у дома не е здравословна

Сирски: „Зоната на смъртта“ на фронта в Украйна вече е 10 километра

Свят Преди 4 часа

На настоящия етап от войната реалностите на бойното поле се определят от ударните дронове“, каза главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна

Сарафов поиска отвод на съдия от СГС заради предубеденост и неспазване на НПК

България Преди 4 часа

Искането за отвода е отправено писмено към самия съдия - Мирослава Тодорова

Ново ниво на гостоприемство: Как Vivacom дигитализира хотелската индустрия

Технологии Преди 4 часа

 

Нова жертва на пожара в Кочани - член на група ДНК

Свят Преди 4 часа

Владимир Блажев-Панчо е имал тежки изгаряния по ръцете и главата след пожара

