Френският премиер ще замрази пенсионната реформа в опит да спаси правителството

Ф ренският министър-председател Себастиен Лекорню обяви във вторник, в първата си реч пред парламента, че планира да замрази непопулярния закон, който повиши минималната пенсионна възраст за повечето работници, до следващите президентски избори през 2027 г., пише Politico .

Решението представлява значителна победа за опозиционната Социалистическа партия, която заплаши да гласува вот на недоверие срещу току-що сформираното правителство на Лекорню, ако той не спре прилагането на реформата. Законът, приет през 2023 г., постепенно повишава минималната пенсионна възраст от 62 на 64 години.

"Едно спиране трябва да бъде възможност. Дебатът за пенсиите не е просто финансова сметка. Това е съществена част от нашия социален договор. А и този договор се нуждае от преразглеждане", заяви Лекорню.

Представител на Социалистическата партия трябва да отговори на изказването му по-късно във вторник. Тъй като повечето други опозиционни сили вече обявиха, че ще се опитат да свалят кабинета, следващият ход на социалистите ще бъде решаващ, дали 39-годишният премиер е спечелил време, или Франция ще потъне още по-дълбоко в политическия хаос, започнал с разпадането на първото му правителство само 14 часа след съставянето му миналата седмица. Президентът Еманюел Макрон го преназначи в петък и сформира нов кабинет в неделя.

Кризата поражда опасения, че втората по големина икономика в еврозоната става все по-неспособна да се управлява и може да се изправи пред трудности при обслужването на задълженията си.

Ако и второто правителство на Лекорню падне, това ще бъде четвъртото рухнало правителство за по-малко от година - развитие, което рязко ще увеличи вероятността Макрон да разпусне парламента, за да излезе от политическата безизходица. Два вота на недоверие, единият, внесен от крайнолеви, зелени и социалисти, а другият от крайната десница, ще бъдат подложени на гласуване в четвъртък.

Лекорню подчерта, че всяко замразяване на реформата трябва да бъде съпътствано от мерки за ограничаване на публичните разходи и за намаляване на бюджетния дефицит, който се очаква да достигне 5,4% от БВП през тази година.

Премиерът изчисли, че замразяването ще струва на държавния бюджет около 400 милиона евро през 2026 г. По-рано във вторник неговото правителство предложи проектобюджет, целящ сваляне на дефицита под 5% от БВП през следващата година, включващ 31 милиарда евро съкращения и данъчни увеличения.

Лекорню добави, че няма да подкрепи решение, което би подкопало фискалната надеждност на Франция или стабилността на пенсионната ѝ система.