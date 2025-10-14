Любопитно

Барак Обама призна за „дефицит" в брака си с Мишел

Барак Обама наскоро сподели, че двата му президентски мандата са поставили сериозно напрежение върху брака му

14 октомври 2025, 16:39
Барак Обама призна за „дефицит“ в брака си с Мишел
Източник: Getty Images

Б ившият президент на САЩ Барак Обама наскоро сподели, че двата му президентски мандата са поставили сериозно напрежение върху брака му със съпругата му Мишел Обама. Той призна, че след напускането на Белия дом се е почувствал в „голям дефицит“ във връзката им, пише Newsweek.

🔹 Защо това е важно

Семейство Обама, които сключват брак през 1992 г. и имат две дъщери — Малия (27 г.) и Саша (24 г.), са обект на слухове за развод от началото на годината.

Спекулациите започнаха през януари, когато Мишел Обама беше единствената съпруга на жив бивш президент, която не присъства на встъпването в длъжност на Доналд Тръмп. Тя също така пропусна и държавното погребение на бившия президент Джими Картър.

Политическият коментатор и дъщеря на покойния сенатор Джон Маккейн — Меган Маккейн — допълнително подхрани слуховете в своя подкаст Citizen McCain, заявявайки, че те идват от „уважавани източници“.

И 61-годишната Мишел, и 64-годишният Барак Обама по-късно се пошегуваха с твърденията и отрекоха напрежение между тях.

Източник: Getty

🔹 Какво каза Барак Обама

В последния епизод на подкаста WTF with Marc Maron, излъчен в понеделник, Барак Обама даде съвет на водещия Марк Марон, който прекратява предаването си след 16 години в ефир.

„Просто бъди малко безмозъчен за известно време. Прочетох куп книги, които се бяха натрупали“, сподели Обама, размишлявайки върху периода след президентството. „Имах голям дефицит със съпругата ми, който трябваше някак да преодолея, нали? Така че пътувахме много, прекарвахме време заедно, излизахме на хубави вечери и спяхме достатъчно.“

Той добави: „Мисля, че това е възможност за теб — беше такава и за мен — да си задам въпроса: Какво е следващото ми най-добро призвание? Каква е новата ми цел, която ще запълни тази празнина? И може би няма да я откриеш веднага.“

🔹 Какво казва Мишел Обама

Мишел Обама неведнъж е говорила открито за предизвикателствата в брака им. В подкаста си IMO with Michelle Obama and Craig Robinson, чийто дебютен епизод излезе през март, тя с усмивка сподели едно нещо, което я дразни у съпруга ѝ: „Имам съпруг, който казва, че когато е време да тръгваме в 3 часа, той става и отива до тоалетната! Не започвай да си търсиш очилата, нали знаеш, когато трябва да тръгнем в 3 часа.“

Източник: Getty Images

По време на юнското участие на Барак Обама в същия подкаст, авторката на Becoming призна, че никога не е мислила за развод, въпреки трудните моменти: „В брака ни нямаше нито един момент, в който да съм си помислила да се разделя с мъжа си, въпреки че сме имали трудни периоди. Имали сме и много забавления, приключения, а аз станах по-добър човек благодарение на мъжа, за когото съм омъжена.“

Барак Обама пък се пошегува със слуховете за раздяла, казвайки: „За известно време беше на косъм.“

🔹 Какво следва

Подкастът IMO with Michelle Obama and Craig Robinson излъчва нови епизоди всяка сряда в платформите YouTube, Spotify и Apple Podcasts.

Барак Обама Мишел Обама Брак Обама Слухове за развод Президентство Семейство Обама
