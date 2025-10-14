Осъдиха двама българи за кражба на олио във Великобритания

Д вама българи са осъдени на общественополезен труд и глоба заради опит за кражба на готварско олио във Великобритания. Единият от тях вече е хващан за подобно престъпление и на остров Ман, където е прекарал 8 седмици в ареста. Другият пък дошъл от Германия, за да му помага при новата им акция в английския град Амбълсайд, съобщава NOVA.

Отпадъчното олио, наричано „течно злато“ на Острова, се превръща в доста доходоносен бизнес. Готварската мазнина се използва от големите супермаркети и ресторанти за пържене, включително за прочутата английска риба с картофки. Тя се краде, след това се препродава и се преработва в биодизел. Той пък става все по-популярен във Великобритания, но суровините за него са все по-скъпи. След началото на войната в Украйна само олиото поскъпна почти двойно, а с него и отпадъчният продукт стана по-ценен. Затова и този бизнес „процъфтява“.

39-годишният Николай Костов и неговият зет - 37-годишният Димитър Мурджев, който е дошъл от Германия, според полицията са имали намерение да извършат кражба на почти три часа път от дома на Костов в Шефилд. Униформените заподозрели техния ван, претърсили го и открили варели и фунии, с които, според властите, искали да източат отпадъчното олио.

Въпреки че и двамата отричат, Костов вече е осъждан в края на 2023 г. на остров Ман за подобна кражба. Сега той получава 150 часа общественополезен труд. Зет му – Мурджев, който междувременно се върнал в Германия, е глобен с 588 паунда, тъй като не може да изтърпи наказание с труд във Великобритания. Той твърди, че има постоянна работа в Германия и четири деца и не е знаел, че участва в престъпление. Но полицията смята, че и двамата са част от организирана схема.

Властите вече предупреждават ресторанти и супермаркети да заключват задните си входове, защото подобни банди проникват през тях.

Оказва се, че близо една пета от отпадъчното олио във Великобритания се краде и не достига до фирмите, които го преработват в биодизел.