Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

„Пред нас все още стоят сериозни предизвикателства за сигурността"

12 октомври 2025, 21:55
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Източник: Getty

П ремиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че страната е постигнала „великолепни победи“ за двете години война на няколко фронта, но предупреди, че конфликтът все още не е приключил, предаде АФП.

„Заедно постигнахме огромни победи – победи, които удивиха целия свят… Но в същото време трябва да ви кажа: битката не е приключила“, заяви Нетаняху в телевизионно обръщение в навечерието на очакваното завръщане на израелски заложници и провеждането на мирна среща, водена от Съединените щати.

„Пред нас все още стоят сериозни предизвикателства за сигурността. Някои от нашите врагове се опитват да възстановят силите си, за да ни атакуват отново – и, както казваме, ние сме готови за това“, добави той.

Нетаняху призна съществуващите спорове около начина, по който е управлявал примирието в Газа и сделката за освобождаване на заложниците, но призова предстоящото им освобождаване да се превърне в момент на национално единство.

„Тази вечер е изпълнена с емоции – вечер на сълзи, вечер на радост, защото утре нашите деца ще се върнат на наша земя“, каза израелският премиер, цитирайки библейски стих.

„Утре започва нов път – път на възстановяване, път на изцеление и, надявам се, път на обединени сърца“, добави той в обръщението си. 

Източник: БГНЕС    
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
