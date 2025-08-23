Белият дом придоби 10% дял в Intel за $10 милиарда

П резидентът Доналд Тръмп обяви в петък, че правителството на САЩ е постигнало споразумение за придобиване на 10% дял в производителя на чипове Intel, на стойност около 10 милиарда долара.

„Казах, че мисля, че би било добре Съединените щати да са ваш партньор“, заяви Тръмп в петък в Белия дом. „Главният изпълнителен директор Лип-Бу Тан се съгласи и те се съгласиха да го направят.“

Министърът на търговията Хауърд Лътник потвърди сделката в публикация в X: „ГОЛЯМА НОВИНА: Съединените американски щати вече притежават 10% от Intel, една от нашите велики американски технологични компании.“

Малко по-късно Intel обяви подробности за плана, уточнявайки, че администрацията ще инвестира 8,9 милиарда долара в обикновени акции на компанията, използвайки средства от гранта CHIPS. Финансирането ще дойде от вече отпуснати, но все още неизплатени грантове на стойност 5,7 милиарда долара, както и от 3,2 милиарда долара, предоставени по отделна програма на Министерството на отбраната.

Компанията поясни, че администрацията на Тръмп ще има „пасивна собственост, без представителство в борда или други права за управление или достъп до информация“.

„Благодарни сме за доверието, което президентът и администрацията гласуваха на Intel, и очакваме с нетърпение да работим за развитието на лидерството на САЩ в технологиите и производството“, каза Тан в официално изявление.

Сделката на практика пренаписва условията на Закона за чиповете и науката от 2022 г., съгласно който Intel получи 10,9 милиарда долара под формата на безвъзмездни средства за стимулиране на производството на чипове в Америка.

Необичайната стъпка предизвика критики от страна на републиканците, които я възприеха като противоречаща на принципите на свободния пазар.

„Не ме интересува дали става въпрос за долар или за милиард долара дял в американска компания – това започва да прилича на полудържавно предприятие, подобно на [Китайската комунистическа партия]“, каза сенатор Том Тилис (Северна Каролина) в петък. „Ще трябва да ми обясните как това се съчетава с капитализма на свободния пазар.“

Сенатор Ранд Пол (републиканец от Кентъки) също остро разкритикува плана тази седмица.

Intel, която изпитва затруднения да се конкурира с глобалните си съперници в производството на микрочипове, беше най-големият бенефициент на средствата по закона CHIPS. Продължаващите бизнес проблеми на компанията, както и разследванията на Конгреса относно връзките на главния изпълнителен директор Лип-Бу Тан с китайската индустрия, дадоха възможност на Тръмп да го атакува в социалните мрежи и да го въвлече в лични преговори.

Администрацията на Тръмп предприема и други агресивни мерки в индустрията за микрочипове, включително сделка, позволяваща на Nvidia и AMD да изнасят високотехнологични чипове за Китай в замяна на плащане на 15% от приходите им във Вашингтон.

Както и при инвестицията в Intel, остава неясно как точно правителството ще администрира новото споразумение.

В петък няколко демократически законодатели внесоха законопроект, който ограничава правомощията на Тръмп да променя политиката по въпросите на високотехнологичната национална сигурност без предварителна консултация с Конгреса. Без подкрепата на републиканците обаче шансът за приемането му изглежда минимален.