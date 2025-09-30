България

Откриха две тела на борда на кораб в Бургас

Мъжете не са част от екипажа на плавателния съд,

Обновена преди 1 час / 30 септември 2025, 11:34
Откриха две тела на борда на кораб в Бургас
Източник: iStock/Getty Images

Д вe тела на мъже са открити снощи в един от хамбарите на кораб, акостирал на пристанище Бургас, съобщи капитан Живко Петров, директор на "Морска администрация" – Бургас.

По думите му мъжете не са част от екипажа на плавателния съд, нито са служители на пристанището. По първоначални данни единият от тях е български гражданин от Бургас, а другият е чужденец.

Телата са намерени вътре в хамбара, който не е обработван и дори не е било започнало разтоварване. Корабът е пристигнал от Перу с товар - меден концентрат. Атмосферата в хамбара не позволява дишане, тъй като медният концентрат се окислява и изтегля кислорода от въздуха. Въпросът е какво са правили тези двама мъже там, заяви капитан Петров. Вероятно става дума за нелегално проникване на борда, посочи той.

Не е инцидент по време на корабоплаване, не е и работен инцидент. Има нещо друго, предполагам криминално – не искам да спекулирам, но изглежда са търсили нещо вътре, допълни директорът на "Морска администрация" – Бургас.

Към този момент няма официална информация от прокуратурата в крайморския град.

Корабът е собственост и се менажира от базирани в Истанбул компании, според справка в Equasis. 

Източник: VesselFinder

Съдът е превозвал товар меден концентрат от Перу. Последно е бил на пристанището в Хереке, Турция преди 4 дни, според данни на сайта VesselFinder.  

Източник: VesselFinder

В този момент в катедра Съдебна медицина към УМБАЛ Бургас се извършва аутопсия на двете тела, установи репортерска проверка. Едва след приключването й ще може да се каже точната причина за смъртта на двамата мъже, които не са част от екипажа на кораба. Случаят е поет от следствието в Бургас, под надзора на окръжната прокуратура. Засега от там не съобщават официална информация. 

Тепърва ще се изяснява как двамата мъже са се озовали на кораба и коя е причината за фаталния им край, пише "24 часа".

Източник: "24 часа", БТА    
Открити мъртви Кораб Пристанище Бургас Инцидент Товарен хамбар DEVBULK BEGUM Смърт на борда Разследване Маршалови острови Неизвестни лица
